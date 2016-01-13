Москва, 13 января, 2016, 14:10 — ИА Регнум. 10 марта в российский прокат выходит драма Александра Миндадзе «Милый Ханс, дорогой Петр». Прокатчиком выступит компания «Премьер-Кинопрокат». Как сообщили в пресс-службе «ПрофиСинема», с января по март показы фильма также пройдут в нескольких странах за рубежом: Грузии, Армении, Казахстане, Беларуси и, возможно, на Украине.

Цитата из к/ф «Милый Ханс, дорогой Петр». реж Александр Миндадзе. 2015. Россия Милый Ханс, дорогой Петр

Картина известного сценариста Александра Миндадзе стала его третьей режиссёрской работой. Сюжетная линия разворачивается накануне Великой Отечественной Войны. В центре фильма — немецкий инженер Ханс, прибывший в командировку в СССР и советский рабочий Петр. Характеры героев раскрываются на фоне производственных неудач и ощущения приближающейся войны. В фильме нет боевых сцен, внимание создателей сосредоточено на внутренних переживаниях и личных проблемах людей.

Премьера картины состоялась 24 июня 2015 года в рамках 37 Московского международного кинофестиваля, где получила Приз издания «Коммерсантъ-Weekend» за лучший фильм основной конкурсной программы. Лента также была отмечена призами на Blowup Film Fest в Чикаго сразу в трех номинациях — «Лучший игровой фильм», «Лучшая операторская работа (Олег Муту)» и Лучший актёр (Якоб Диль). Как ранее сообщалоИА REGNUM, в 2016 году фильм претендует на кинопремию «Золотой Орел» как «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссерская работа» (Александр Миндадзе) и «Лучший сценарий» (Александр Миндадзе).

Фильм совместного производства России, Германии и Великобритании снимался в украинском городе Никополь на берегу Каховского водохранилища. Съёмки проходили в течение двух с половиной месяцев и закончились 7 сентября 2014 года. Общий бюджет проекта составил примерно $3,5 миллионов. Продюсерами выступили Александр Миндадзе, Валерий Харьков, Лиза Антонова, Леонард Блаватник, Хайно Деккерт, Франк Эверс и Хельга Нойброннер. Главные роли исполнили Якоб Диль, Андрюс Даряла и Биргит Минихмайр.

О задумке фильма, сценарии и прокатной истории картины корреспонденту ИА REGNUM рассказала продюсер Лиза Антонова.

— Лиза, расскажите, почему Вы решили работать над этим проектом?

— Это решение мы принимали вместе с Александром Анатольевичем Миндадзе. С того момента, как он задумал фильм «Отрыв», свой первый режиссёрский опыт, мы все решения принимаем совместно. Идея сценария принадлежит, конечно же, Миндадзе, и она совершенно оригинальная — никто никогда еще не снимал кино об этом времени. Вернее, так об этом времени не говорил. Сценарий, который написал Миндадзе — о людях и о событиях, которые так и остались белым пятном в истории. Об этом периоде мало знают в России, но еще меньше в Германии. Мы в этом убеждались не раз, в том числе, когда в Германии искали немецких актёров. Первый вопрос, который актеры задавали после прочтения сценария — «А что, такое было?», «Это правда?».

— «Белое пятно» — какие именно события Вы имеете в виду?

— Речь идет о том предвоенном периоде, когда Советский Союз сотрудничал с Германией. В 1939 году был подписан пакт Молотова — Риббентропа о ненападении между Германией и Советским Союзом. После этого, в 1940 году, страны подписали Соглашение о совместной хозяйственной деятельности. Оно регулировало отношения между СССР и Германией в области экономики: производился обмен товарами, оборудованием, наши инженеры ездили в Германию, немцы присылали нам своих специалистов… Это реальные факты. На этапе подготовки к фильму у нас были исторические консультанты — немецкий профессор Хайнрих Швендеманн и наш российский доктор исторических наук Юлия Кантор. Мы изучали предмет. С этого началась работа над картиной.

surfingbird.ru Концепт «Милый Ханс, дорогой Петр»

— Какова на Ваш взгляд основная идея фильма? Что хотел донести режиссёр до зрителя?

— Что хотел донести режиссёр… Вы знаете, я думаю, что это немного некорректный вопрос. Как правило, любое произведение искусства не даёт ответов. Оно ставит вопросы. В фильме затронуты проблемы обычных людей. Они работают, дружат, пытаются что-то создать… А мы смотрим на них из сегодняшнего дня, мы знаем, что будет с ними завтра. Они варят стекло, хотят сделать линзу, а мы уже знаем, что это 41-й год, и что эти линзы скоро вставят в прицелы и будут стрелять друг в друга. Сегодня это дружба. А чем она обернётся завтра?.. Это решаем не мы, и не герои фильма — Ханс и Петр. Их дружба, их судьбы никого не волнуют. Их сметут, как крошки со стола…

— Премьера состоялась летом прошлого года на Московском международном кинофестивале. Как зрители приняли фильм?

— Фестивальная публика — особенная. Ведь на фестивальные показы люди приходят не развлекаться, а смотреть кино. Фильм был принят очень хорошо. В прессе было множество положительных отзывов, профессиональные кинокритики высоко оценили работу.

— Фильм получил государственную поддержку?

— Да. Деньги выделил Фонд кино.

— Как Вам удалось добиться проката картины? Это же всё-таки авторское кино, а прокатчики больше любят зрелищные проекты.

— Вы знаете, если отстраниться от сегодняшних реалий, то сам вопрос выглядит немного абсурдным: казалось бы, фильм, который снят при поддержке государства, участвует в фестивалях, получает восторженные отзывы прессы, и… не попадает в российский прокат… Пусть фильм сложный, авторский и заставляет думать… Мы, действительно, столкнулись с ситуацией, что не могли найти прокатчика. И кстати, очень многие режиссёры сегодня на это жалуются. Их фильмы не могут увидеть зрители. Найти прокатчика, скажем так — получилось не сразу. «Не охота возится… фильм на специфического зрителя…» — такие ответы тоже были. Всё же мы его нашли — компания «Премьер-Кинопрокат» как раз занимается авторским кино. К счастью, такие компании ещё есть. Так что сейчас мы готовимся к выходу фильма на экраны.

— Лиза, последний вопрос: сейчас Россия празднует Год кино, как Вы относитесь к тому, что в рамках Года кино кинотеатрам отдали определённый процент времени под трансляцию отечественных фильмов?

— Я хорошо к этому отношусь. Я считаю, что нужно показывать наши фильмы, и обязательно в кинотеатрах. Очень просто всё разрушить, но сложно построить заново. Когда-то в стране была система кинопроката. Сейчас конечно всё по-другому, есть интернет, я сама практически все фильмы смотрю не в кинотеатре, а на компьютере. Но любой киноман Вам скажет, что кино надо смотреть на большом экране. У Вас будет совершенно другое впечатление. В России снимают хорошие авторские фильмы, интересные. Но их почти никто не видит. О качестве кино мы может судить только из новостей — этот фильм поехал туда-то, получил такой-то приз. А где эти фильмы? Посмотрите на афиши, многие ли из них вышли в прокат?

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