



Столетие геноцида армяню. У мемориала в Ереване. 2015

…Мрачная пустыня распахнет

Жаркие объятия свои,

В ней исчезнет навсегда народ,

Места нет ни жизни, ни любви.

И раздастся свист и лай собак,

И блеснет кровавый ятаган,

Из пустыни нет пути назад,

Это — ад, могила для армян…

Это строки из стихотворения нашего современника, русского поэта Виктора Александрова, по собственной воле взявшего в руки оружие для защиты армянского населения в Нагорном Карабахе. Но эти стихи не об этой войне, а о страшном лагере смерти в сирийской пустыне Дейр-эс-Зор…

В 1908 году в ослабевшей и одряхлевшей Османской империи к власти пришли младотурки — националистическая партия, основной идеей которой стал пантюркизм — создание мифического государства Туран, где главную роль будут играть тюрки. «Турция для турок», уничтожение неверных, захват «жизненных территорий», — оказывается, это выдумали ещё до Гитлера. Первая проба сил у молодых агрессоров оказалась неудачной — в Балканских войнах 1911−1913 годов они потерпели поражение, но уже на пороге ждала своей очереди Первая мировая война. Турция с готовностью примкнула к Германии и Австро-Венгрии, предвкушая нешуточную добычу: Балканы, Иран, Египет, а главное — российские территории: Крым, Кавказ, Поволжье и даже Сибирь.

Но на полях сражений славы младотуркам снискать не пришлось. За исключением победы в Дарданелльском сражении, в котором турки отразили попытки стран Антанты овладеть Дарданелльским и Босфорским проливами, их войска терпели одно поражение за другим. И била их в первую очередь русская Кавказская армия Николая Юденича, шаг за шагом вытесняя противника с исторических армянских территорий.

Рядом с русскими сражалось множество добровольцев-армян. Они и были, по мнению османского правительства, виновниками всех бед и поражений Турции — и все как один, даже младенцы, были объявлены тайными сторонниками России. На государственном уровне принимается решение об уничтожении всех армян, находившихся на территории Турции. Началась кровавая вакханалия, продолжавшаяся с 1915 по 1923 год и получившая своё историческое название — геноцид армянского народа.

Этот термин уже позже первым ввёл в обиход польский юрист, еврей по национальности, Рафазль Лемкин, подразумевая под ним именно уничтожение армянского народа турецкими фанатиками. Геноцид в современном понятии — международное преступление, выражающееся в действиях, совершаемых с целью уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу.

Датой начала геноцида армян считается 24 апреля, когда в Константинополе и других крупных турецких городах начались аресты и убийства армянской интеллигенции. Репрессиям подверглись более 6000 человек — цвет и гордость армянской нации. В числе других были убиты величайшие армянские поэты XX века — 35-летний Даниэл Варужан и 37-летний Атом Ярджанян. Но прежде всего расправлялись с теми, у кого в руках было оружие, — с турецкими солдатами армянского происхождения. А их было немало — более 60 000 человек.

Армяне процветающего города собрались по приказу властей для депортации. Сразу за городом они были убиты. 1915

В начале 1915 года высшее военное руководство турецкой армии получило инструкцию от военного министра Турции Энвера Талаата, к исполнению которой они должны были преступить немедленно. В ней, в частности, было сказано: «Правительство империи издало приказ об истреблении всего армянского народа… всех армян, служащих в войсках империи, не нарушая обычной дисциплины, отделить от своих войсковых частей, вывести в уединённые места, подальше от посторонних глаз, и расстрелять».

Внезапность и вероломство играли на руку палачам. Ничего не подозревавшие солдаты-армяне, ещё вчера проливавшие свою кровь рядом с турками, отстаивая Дарданелльский пролив, разоружались и немедленно расстреливались без суда и следствия.

К слову, в 2015 году, когда армяне всего мира отдавали дань памяти миллионам невинно замученных 100 лет назад соотечественников, президент Турции Эрдоган направил приглашение президенту Армении на празднование дня победы турецкого оружия над франко-английским экспедиционными войсками в битве при Чанаккале, одном из эпизодов Дарданелльского сражения. Беспардонная циничность этого приглашения состоит и в том, что Турция отмечает эту дату 18 марта, а в 2015-м решили праздновать 24 апреля, и это не случайно. Турция не признаёт факт геноцида, утверждая, что при «переселении» армян ни у кого не было умысла их убивать.

«Мы вместе сражались в этой битве с нашим общим врагом и победили» — вот лейтмотив обращения Эрдогана к президенту Армении Сержу Саргсяну. Саргсян приглашение отклонил: «Ваше Превосходительство, ещё несколько месяцев назад я пригласил Вас в Ереван — 24 апреля 2015 года вместе почтить память невинных жертв Геноцида армян. У нас не принято гостить у приглашённого без получения ответа на собственное приглашение».

Президент Армении напомнил Эрдогану о судьбе капитана Сергиса Торосяна, офицера-артиллериста турецкой армии. Во время Галлиполийского сражения он командовал турецкой береговой батареей, успешно противостоявшей английскому флоту. Вывел из строя несколько боевых кораблей противника, награждён за этот подвиг медалью Османской империи. Чем же отплатило герою-армянину турецкое руководство? Его не расстреляли, просто не успели. А вот его родители были убиты, сестра и невеста депортированы и погибли в песках Сирии. Узнав о трагедии, постигшей его семью, несчастный офицер нашёл в себе силы бежать, в дальнейшем он сражался против турок в Палестине.

30 мая 1915 года турецкий меджлис утвердил Закон о депортации. Непосредственно для осуществления планов геноцида был создан «Исполнительный комитет трех» во главе с Назимом, Бехаэтдином Шакиром и Шюкри. Назим, ссылаясь на войну как на благоприятный момент для расправы с неверными, прямо заявлял: «Наши действия должны быть направлены на уничтожение армян так, чтобы ни один из них не остался в живых».

Армяне, спасаясь от голода, идут к линии фронта. 1951

Расправившись с военными и с интеллигенцией армян, турки приступили к масштабной операции по депортации армянского населения в пустынные и безводные районы Сирии и Междуречья, обрекая их на верную смерть. Из тюрем в спешном порядке освобождались отпетые уголовники. Из них формировались этапные команды, которые и осуществляли «мирное» депортирование. По всей стране шли погромы и уничтожение армянских поселений, сопровождавшиеся насилием и массовым убийством мирных жителей.

Большинство армян-мужчин турки убивали сразу. Оставшихся заключали в тюрьмы и расстреливали партиями, предварительно ограбив, не брезгуя ничем — ни одеждой, ни ценностями. Армянские женщины и дети становились лёгкой добычей убийц и насильников, вливаясь в живые реки, текущие к мёртвому морю — пустыням Сирии и Междуречья. Их, как рабов, гнали под вооружённой охраной к месту их гибели, в концентрационные лагеря… Каждый из этих несчастных в любой момент мог лишиться жизни просто по прихоти охранников или местного населения.

«Эксцессы со стороны населения, имевшие место в пути в отношении известных лиц, не должны преследоваться, так как они служат осуществлению цели, намеченной правительством…» — такое указание направил министр внутренних дел Турции Талаат на места 3 октября 1915 года, поощряя любые преступления против депортируемых, чтобы как можно меньшее их число прибыло к месту назначения. Своей цели он добился — к концу пути выжил только каждый пятый.

Кровавый маховик уничтожения раскручивался всё быстрей и быстрей. Телеграмма министра внутренних дел Турции Талаата в префектуру Алеппо 19 сентября 1915: «Предварительно сообщалось, что по приказу Джемирета правительство решило истребить всех живущих в Турции армян. Те, кто не подчинится этому решению, должны быть отстранены от руководства. Без зазрения совести, не гнушаясь никакими средствами, не исключая женщин, детей, больных — какими бы трагичными ни были методы уничтожения, не внимая голосу совести, — положите конец их существованию».

Уже тогда турки пытались скрыть свои действия от международной общественности. «С точки зрения теперешней политики чрезвычайно важно, чтобы иностранцы были убеждены в том, что депортация — это только перемена места жительства. По этой причине необходимо временно для видимости мягко обходиться с ними, а известные методы применять только в соответствующих местах…» — так наставлял своих подручных министр Талаат в телеграмме от 18 ноября 1915 года.

Останки убитых армян (фотография опубликована в 1918 году, в книге посла США Генри Моргентау)

Но утаить масштабное преступление было уже просто невозможно. Посол США в Турции Г. Моргентау сообщает: «Истинной целью депортации было ограбление и уничтожение; это действительно является новым методом резни. Когда турецкие власти отдавали приказ об этих высылках, они фактически выносили смертный приговор целой нации».

Откуда у американского дипломата эти сведения? Да от самих же турок.

Министр внутренних дел Османской империи Талаат в беседе с американским послом в припадке откровенности не скрывал своей радости: «…Мы уже избавились от трёх четвертей армян, их больше не осталось в Битлисе, Ване и Эрзеруме. Ненависть между армянами и турками в настоящее время так сильна, что мы должны покончить с ними. Если мы этого не сделаем, то они будут нам мстить».

В лагерях смерти, отведённых для «переселяемых» армян, не было ни еды, ни воды, ни условий для проживания. Летняя температура в тени достигала плюс сорока градусов, а с мая по октябрь не выпадало ни капли воды. Каждый день умирали сотни заключённых, а их трупы, слегка засыпанные песком, откапывали и пожирали огромные стаи шакалов и гиен, обосновавшиеся возле лагерей. На их место прибывали новые «переселенцы», — полуживые, измождённые люди, из последних сил преодолевшие пустыню, чтобы вскоре тоже пойти на корм шакалам и стервятникам. Тех, кто не умирал сам, убивали и здесь. Патронов не тратили — штык, сабля, кинжал или просто дубинка — всё что несло смерть несчастным жертвам. Изощряясь в убийствах и издевательствах, палачи загоняли армян в пещеры, заваливали вход хворостом и поджигали — несчастные гибли в страшных муках от удушья. Гитлеровцы для этих целей впоследствии использовали газовые камеры…

Продовольственная помощь для армянских беженцев. 1915

Местное арабское население, зачастую сочувствуя несчастным, старалось хоть как-то облегчить их участь, спасти хотя бы детей-сирот. Это не ускользало от внимания надсмотрщиков, и из Стамбула немедленно следовали гневные указания: «Нам стало известно, что маленькие дети известных лиц, депортированных из провинций Сивас, Мамоурет уль-Азиз, Диарбекир и Эрзурум, будучи сиротами и лишенными средств к существованию вследствие смерти своих родителей, усыновлены мусульманскими семьями или взяты в качестве слуг. Мы требуем разыскать этих детей и отправить их на место высылки; кроме того, разъяснить населению данный приказ удобными для вас способами», — из телеграммы министра внутренних дел Талаата, датируемой 5 ноября 1915 года.

К концу 1915 года турки уничтожили почти миллион армян, более полумиллиона ожидали смерти в концентрационных лагерях.

Возможности организовать хоть какое-то сопротивление вооружённым до зубов карателям у безоружных крестьян не было. И всё же армяне пытались противостоять смерти. Возле города Антиохия несколько тысяч жителей укрылись на склонах горы Муса-даг и отчаянно, практически голыми руками, отбивались от головорезов почти два месяца. Им повезло — они были спасены французским военным кораблём. Но это были единичные счастливые исключения.

После революции в России для армян Российской империи наступили чёрные дни. Турецкие войска, вероломно нарушив перемирие, перешли в наступление и заняли практически всё Закавказье, вошли в Баку и совместно с азербайджанскими националистами устроили резню армянского населения. Российские армяне испытали ужасы геноцида в полной мере, как и их братья с турецкой стороны, и пополнили кровавый список жертв ненасытных палачей.

В Декларации от 24 мая 1915 года Великобритания, Франция и Россия впервые в истории признали массовые убийства армян преступлением против человечности. Сегодня геноцид армян признан Россией, Францией, Австрией, Уругваем, Словакией, Литвой, Венесуэлой, Чили, Боливией, нижней палатой парламента Италии, большинством штатов США, парламентом Греции, Кипра, Аргентины, Бельгии, Уэльса, национальным советом Швейцарии, палатой общин Канады и сеймом Польши.

Долго хранил молчание Ватикан. Наконец в 1981 году римский папа Павел II признал факт геноцида, а через год член турецкой экстремистской организации «Серые волки» Али Агджа совершил на него покушение. Святой престол не ограничился простым признанием, он начал публиковать документы, проливающие свет на преступления в отношении армян. Вот один из них. Свидетельство турецкого солдата по имени Мустафа Сулейман: «Мы вошли в армянские деревни и убили всех, без учета пола и возраста. Пришедшие с нами в деревню курды грабили дома армян. Множество пожилых армян, инвалидов скрывались в школе, что была в центре города, но у нас был приказ — мы убили и их. В посёлке Гелигузан было убито или сожжено 800 армян. Выкололи глаза отца Ованнеса, бороду, нос и уши отрезали». Это преступление совершено не в 1915 году, а гораздо раньше — в 1894…

Солдаты у свалки останков жертв геноцида в армянской деревне Шейхалан во время Первой Мировой Войны. 1918

Из донесения русского генерального консула в Эрзруме В. Максимова от 26 ноября 1894: «Христианское население было уничтожено самыми беспощадным и варварским образом в 32 армянских деревнях… они (турки) убивали младенцев; удовлетворив свои животные наклонности, беспощадно уничтожали девушек и женщин…»

В период с 1894 по 1896 год турецкими религиозными фанатиками и регулярными войсками уничтожено более 100 000 армян по всей стране, разграблено 2493 города и деревни, осквернено 649 церквей, 328 храмов превращено в мечети. Более полумиллиона жителей полностью лишились своего имущества и остались без средств к существованию. Последствия геноцида 1915−1923 годов были ещё более ужасающие: половина армянского населения планеты перестала существовать.

Ещё будучи премьер-министром, нынешний президент Турции Эрдоган назвал расистским принятый во Франции закон, согласно которому отрицание геноцида армян в Османской империи в период Первой мировой войны является преступлением.

В мае 1987 года под руководством директора Госархива Исмета Мироглу была начата генеральная чистка турецких архивов — из хранилищ удалялись все документы, имеющие отношение к депортации и убийству армян. Через два года турецкое руководство объявило об открытии османских архивов, но только до 1894 года. Так что документы о геноциде армян в период с 1894 по 1896 год остались под замком, не говоря уже о 1915 годе… «Работа» с архивными документами продолжается до сих пор, она окончится, видимо, тогда, когда в хранилищах вообще отпадёт надобность — они полностью опустеют.

Правительство Германии не спешит официально признать геноцид армян — и на это есть веские причины. Германская и Османская империи были союзниками в Первой мировой войне, во время которой и произошли трагические события. Германские генералы и офицеры были инструкторами своих османских подопечных во многих вопросах, в том числе и в деле подготовки геноцида.

Турок дразнит голодающих армянских детей хлебом. 1915

Израиль, не отрицая этнических чисток в отношении армян и массовых убийств гражданского населения турецкими карателями, тем не менее желает остаться единственной нацией, официально признанной во всём мире жертвой геноцида. Турецкое руководство геноцид отрицает — яростно и безапелляционно.

Сегодня в районе сирийского города Дейр-эз-Зор, в окрестностях которого и находился самый страшный турецкий лагерь смерти, где, по разным оценкам, приняли мученическую смерть от 200 до 450 тысяч депортированных из Турции армян, идут напряжённые бои. Жители города четыре года героически сдерживают атаки турецких союзников — боевиков ИГИЛ. И никто, кроме России, не пришёл к ним на помощь — российские лётчики сбрасывают с самолётов и вертолётов осаждённым продукты питания, медикаменты, одежду. Город сражается и ждёт, когда к ним пробьются войска президента Асада. Хочется верить, что пробьются.