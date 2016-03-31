С 2011 года Кинофестиваль короткометражных фильмов «Первый шаг» становился культурным событием для жителей Великого Новгорода. Ежегодно он принимал молодых режиссёров из разных городов России и ближнего Зарубежья. На фестивале демонстрировались игровые и документальные ленты, а также анимационные фильмы и социальные рекламные ролики.

vk.com/pervy_shag_vn Фестиваль «Первый шаг»

Сегодня «Первый шаг» впору заносить в Красную книгу. Киносмотр уже не первый год находится на грани закрытия из-за отсутствия денежных средств. Несколько раз его проводили силами смешанного финансирования: что-то находили у местных властей, что-то — у спонсоров и меценатов.

31 марта стало известно о том, что в нынешнем году, объявленном Годом российского кино, денег из бюджета проект не получил совсем, а значит, не может начать приём заявок на участие, запланированный ещё на февраль.

О прошлом и будущем «Первого шага» корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор фестиваля Михаил Карасёв.

— Михаил, скажите, есть ли шанс, что фестиваль всё-таки состоится?

— Да, шансы остаются, мы находимся в постоянном поиске партнёров. Вчера, после пресс-клуба в новгородском Доме журналиста, небольшая надежда появилась, но точнее пока сказать не могу. В течение двух недель мы должны определиться. Если средства появятся, мы сдвинем срок приёма заявок ещё на месяц и проведём фестиваль. Но определённая сумма на счету точно должна быть, невозможно планировать киносмотр при нулевом бюджете.

— Сколько нужно средств, чтобы комфортно провести фестиваль?

— Понимаете, можно всё организовать и за 20, и за 60 и за 300 тысяч рублей. Но речь идёт о том, чтобы провести фестиваль на определённом уровне, не местечково, как это было у нас в прошлом или позапрошлом году. Мы тогда укладывались в 65 тысяч. Понятно, что при таких суммах невозможно себе позволить известное жюри, хорошие призы, невозможно позволить рекламу, соответственно о нас знают меньше, и меньше народу приходит. Вообще, на нормальную организацию фестиваля нужно в районе 300 тысяч. Тогда будет более-менее узнаваемое лицо, будет компетентное жюри из режиссёров…

— А первый фестиваль наверняка начинали с нулевым балансом? Расскажите историю «Первого шаг». Кому принадлежала идея его создания?

— Первый фестиваль я делал полностью сам, вложил свои деньги, рассылал приглашения, искал участников… Идея организовать этот проект вынашивалась долгое время. Так как сам я закончил Санкт-Петербургский институт кино и телевидения, и участвовал в фестивалях, писал заявки, то есть делал всё, что делают сейчас молодые режиссёры, в какой-то момент ко мне пришло решение организовать такой проект в Великом Новгороде, где я сейчас живу. Дело в том, что фестиваль — это очень интересная площадка, куда съезжается большое количество людей, где можно завести знакомства и посмотреть фильмы, большую часть которых ты не увидишь нигде, кроме как здесь. Мы договорились с общественно-политическим центром «Диалог», они стали нам бесплатно предоставлять площадку. В итоге первый «Первый шаг» прошёл удачно, к показу было отобрано около 70 работ. Помню, в первый день фестиваль посетили более 100 человек, для Новгорода, для фестиваля студенческих фильмов, это много.

— С момента открытия первого фестиваля прошло уже шесть лет. Каким стал «Первый шаг» за это время?

— Из года в год мы стараемся делать наш проект интереснее, проводим мастер-классы, различные встречи… Например, у нас участвует мультипликационная студия «Дробыш», которая рассказывает детям и взрослым о том, как можно научиться делать мультфильмы с нуля. Часто выступают музыканты. Программа всегда изменяется, добавляются новые номинации. Бывали года, когда, например, мы показывали патриотические фильмы о Новгороде.

— Выросла ли аудитория за это время?

Да, с 2012 года на фестиваль приходят фильмы из других стран — Казахстана, Украины и Беларуси. В прошлом году мы ещё несколько расширились: к нам поступили работы от режиссёров из Италии, Болгарии, Черногории. Их пока было не много, но всё равно это было очень интересно. С другой стороны, мы всегда упираемся в финансовые трудности. Иностранные работы нужно переводить, делать титры, на это нужны дополнительные средства. Зрительская аудитория каждый год тоже прибавляется. Сегодня у фестиваля есть свой зритель, есть люди, которые приходят ежегодно. Не хотелось бы потерять всё это.

— Почему в Год кино власти не оказали фестивалю финансовую поддержку? Чем объясняют?

У нас была надежда попасть в число грантов от Министерства культуры России. Но чтобы выиграть грант на фестиваль, нужно быть узнаваемыми. Например, в приёмной Михалкова, куда мы в частности обращались, нас спрашивали о том, кто является учредителем «Первого шага». Кроме меня в учредителях должен быть кто-то из администрации города или из Комитета культуры. Спрашивали, кто в жюри, я называю фамилии, а они их не знают, потому что в жюри нужны известные люди из кинематографа…

В областной администрации в каждом розыгрыше грантов есть свои положения, под которые нужно подходить. Расход средств очень целевой: если не запланированы средства на кинематограф, их не дают.

— Есть ли сейчас отклик от потенциальных участников фестиваля? Интересуются, почему не открыт приём заявок?

— Да, нам уже пишут. В основном это молодые студенты и начинающие режиссёры. Всё-таки мы проводили фестиваль из года в год, и о нём знают. Плюс, мы всегда делаем рассылки в творческие ВУЗы на кафедры режиссуры или тележурналистики, но сейчас мы, естественного, этого сделать не можем.

— Какой у Вас настрой — проводить «Первый шаг» во что бы то ни стало, искать варианты, или, если получится, то получится, если нет, то нет?

— Я не хочу проводить фестиваль во что бы то ни стало, бесплатно. Невозможно за все пять лет постоянно вкладывать в проект свои деньги. У меня был момент, когда я хотел сказать, что всё, мы закрылись. Но сейчас мы всё-таки пытаемся поговорить с администрацией Великого Новгорода, стараемся найти точки соприкосновения, но если их не будет, провести не получится.

Справка ИА REGNUM :

Кинофестиваль короткометражных фильмов «Первый шаг» проходит в Великом Новгороде с 2011 года. В нем участвуют игровые и документальные ленты, а также анимационные фильмы и социальные рекламные ролики, снятые молодыми российскими режиссерами. Подавляющее большинство участников — студенты и выпускники таких творческих ВУЗов, как ВГИК, СПбГУКиТ и др.

Одна из главных целей «Первого шага» — доказать, что в таких древних городах, как Великий Новгород, культура не должна замыкаться на одном только прошлом. Фестиваль создаёт современный бренд, связанный с актуальным искусством и творчеством 21 века.