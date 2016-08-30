В деревне Шондовичи Ленинградской области завершились съёмки художественного фильма «Жили-были». Картину о любви, ревности и нешуточной войне за сердце деревенской вдовы выпустит Продюсерский центр актёра театра и кино Федора Добронравова, основанный весной 2016 года.

пресс-служба Продюсерского центра Фёдора Добронравова В предполётной готовности

Исполнителей главных ролей трое: сам Федор Добронравов, заслуженный артист России Роман Мадянов и народная артистка России Ирина Розанова. В режиссёрском кресле — Эдуард Парри, работавший над фильмом «О, счастливчик!» и сериалами «Шулер» и «Остров ненужных людей».

О съёмках картины в заброшенной российской деревне, своём понимании хорошего кино и планах на будущее корреспонденту ИА REGNUM рассказал Федор Добронравов:

пресс-служба Продюсерского центра Фёдора Добронравова Съёмка

— Федор Викторович, почему Вы создали свой продюсерский центр?

— Вы знаете, хотелось снимать кино, на котором я вырос, которым мы все гордились, которое бы не зависело от диктатуры современного ритма. «Печки-лавочки», «Калина красная», «Любовь и голуби» — такого формата. Не знаю, может это звучит высокопарно, но цель была такая.

— Как Вы себя чувствуете в новой для Вас роли продюсера?

— Ох, не знаю… Пока, наверное, сложно и страшно. Должно пройти время, чтобы я лучше всё осознал. Я ещё только в самом начале пути и пока набиваю много шишек. Хорошо, что на этом пути попадается много хороших людей, которые помогают и советом, и своим собственным опытом. Потому что своего опыта у меня пока нет никакого. Но Господь помогает, и люди помогают, а значит всё будет хорошо.

— Как и кому пришла идея первого фильма? Как зарождался сценарий?

— Сценарий написал Алексей Бородачев, написал ещё очень давно, возможно, лет десять назад. И когда мне его принесли, совершенно случайно, кстати, он мне очень понравился. Понравился своей простотой и пронзительностью. В нём было как раз то, что отличало советские фильмы, о которых я уже говорил. Если честно, я и плакал, и смеялся, когда читал.

пресс-служба Продюсерского центра Фёдора Добронравова Сцена с Ириной Розановой

— Фильмов об отношениях людей на фоне российской или советской деревни довольно много. Те же «Любовь и голуби». Расскажите, в чём уникальность Вашей картины?

— Уникальность… Я не знаю, быть может никакой уникальности и нет, может быть я ошибаюсь… Когда будет фильм готов, и мы его покажем, о нём будут судить зрители. Они скажут, плохой он, средний, или замечательный.

— Расскажите, как выбирали локацию для съёмок.

— Мы ездили по стране и совершенно случайно набрели на заброшенную деревушку, там никто никогда в жизни не снимал. Но деревня старинная, настоящая, она упоминается ещё в летописях Ивана Грозного… К тому же она особенная — разделённая рекой. Есть верхняя и нижняя деревня. Мы снимали в нижней.

— Как местные жители реагировали на то, что у них под окнами снимают кино?

— Реагировали замечательно. Когда мы уезжали, они плакали и просили, чтобы мы ещё хоть когда-нибудь вернулись. Потому что там действительно никто не бывает, к сожалению, туда приезжают раз в год только депутаты.

— А сами жители принимали участие в съёмках?

— Они не то, что принимали, они очень активно участвовали: помогали всячески, кормили, поили, обогревали, терпели нас и ухаживали за нами, как могли. А нас было человек сорок, мы им там вытоптали все тропинки, разбили дороги тракторами и машинами… А они говорили: «Ничего, ничего…» Понимали, что мы уедем, и всё опять зарастёт и вернётся на круги своя.

— А в кадр кто-нибудь из местных попал?

— Попал, ещё как. В фильме были массовые сцены, очень многие в них участвовали. Конечно, съёмочный процесс для них сложен, но их доброта и сердечность превозмогли всё.

пресс-служба Продюсерского центра Фёдора Добронравова У камеры

— А как Вы подбирали актёров на главные роли?

— Да нас там всего трое. Все замечательные артисты, вот поэтому и они, я даже по-другому и сказать не могу (смеётся). Ромка Мадянов — великий русский артист, я так считаю. У меня была мечта сняться с ним в одном кадре. Так же как и с Ириной Розановой. Раньше мы никогда вместе не снимались.

— Для кого этот фильм? Какой аудитории в первую очередь он будет интересен?

— Я снимаю для людей… Вот для кого снимался фильм «Любовь и голуби», спросить тогда Меньшова, для какой аудитории. Для всех, конечно. Бог его знает, кто этот фильм в итоге полюбит. Будет он хороший — будет большая аудитория, будет плохой, значит не будет вообще никого.

— Что в картине для Вас важнее всего — как для актёра и как для продюсера?

— Я не знаю… Понимаете, мне очень понравился сценарий. Я читал и плакал. Но я не могу сказать, что там главное, и что важнее всего. Важно всё.

— Ваши планы на будущее.

— После съёмок фильма начнётся театр. Если бы у нас получилось, то хотелось бы в октябре сыграть премьеру спектакля «Старик и море» по Хемингуэю.

пресс-служба Продюсерского центра Фёдора Добронравова Обсуждение

В настоящее время съёмки фильма «Жили-были» завершаются в городе Волхов Ленинградской области. Полностью готова картина будет в конце января — начале февраля следующего года.

Далее в планах — показы и творческие встречи в городах-миллионниках, турне с фильмом в более чем двадцать городов России, а также участие в российских и зарубежных фестивалях.