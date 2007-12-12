Мордовия, 12 декабря, 2007, 13:59 — ИА Регнум. В агропромышленный комплекс Мордовии в ближайшие пять лет будет вложено 18 млрд рублей. Соглашение об этом было подписано 11 декабря 2007 г. между председателем правления ОАО " Россельхозбанка " Юрием Трушиным и главой Мордовии Николаем Меркушкиным , сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе губернатора.

В рамках соглашения будут увеличены объемы кредитования по реализации программ по социальному развитию села. Кроме того, на средства Россельхозбанка будут возводиться крупные сельскохозяйственные комплексы, осуществляться водоснабжение сельских населенных пунктов, производиться ремонт сельских дорог.

Как отметили в пресс-службе главы Республики Мордовия, Мордовия стала первым регионом России, с которым Росельхозбанк оформил партнерские отношения в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства. Реализация этой программы должна начаться в 2008 г.