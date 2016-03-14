26 марта в Санкт-Петербургском кинотеатре «Родина» состоится премьера полнометражного художественного фильма «Эликсир». Картину зрителям представит режиссёр Даниил Зинченко.

Цитата из к/ф «Эликсир» реж. Даниил Зинченко. 2015. Россия В лесу

«Эликсир» сделан на границе кино и современного искусства и вдохновлен прозой Андрея Платонова. Фильм представлял Россию на 66-м Международном Берлинском кинофестивале, который прошёл в Германии с 11 по 21 февраля. Картина вошла в программу «Форум».

Полнометражный дебют видеохудожника Зинченко — это современная сказка, в которой участвуют герои русского мира — ученые, партизаны, космонавты. Движимые желанием воскресить всех мертвых на Земле, ученый и его помощник ищут ингредиенты для волшебного эликсира. В это же время чиновники разыскивают Плотника, который умеет превращать воду в нефть.

Накануне питерской премьеры с режиссёром картины Даниилом Зинчненко беседует корреспондент ИА REGNUM.

— Расскажите историю создания фильма. Интересно, как появился сценарий? Кто его придумал?

— Сценарий писался очень быстро, на него ушло примерно два месяца, это мало для полнометражного фильма. Придумал его я, все сцены, диалоги, финальную песню…

Начну издалека. Мы с моим товарищем — художником Петей Жуковым, тоже выпускником Московской школы имени Родченко, создали творческое объединение под названием «Вверх». Нас интересовала тема космизма, космоса, всего, что с этим связано. И, наверное, сейчас накопился какой-то багаж, смысловой, идейный, и всё это вылилось в сценарий.

— Каков главный посыл фильма? Чем вдохновлён «Эликсир»?

— Изначально появилась идея, и я понял, что, чтобы реализовать эту идею, я должен работать языком кино. Поэтому появился сценарий. Это был единственный выход для реализации идеи.

— А саму идею сформулируете?

— Идея очень простая: чудо, которое возникает в конце фильма, которое рождается — оно происходит само собой. Весь этот эликсир, его поиски, оказались в некотором роде бессмысленными, потому что его так никто и не находит, а воскрешение в конце случается без вмешательства этого пресловутого учёного, который ищет эликсир, и всех остальных персонажей. Герои фильма только подготавливали чудо.

То есть чудеса случаются, чудо есть, и оно произойдёт, оно вокруг нас. В этом основной момент.

— Получается, это христианский мотив?

— Это христианский мотив, да. В силу хотя бы даже того, что все мы выросли в христианской культуре. И любая интерпретация чуда у нас, естественно, как-то связана с религией, даже не важно, как человек относится к христианству, вплоть до того, что если он даже и атеист, всё равно в подсознании у него есть это понятие чуда, и подвязано оно на христианство.

Я вообще думаю, что искусство предназначено для того, чтобы совершать чудеса, и делать это тогда, когда ты хочешь. В жизни они (чудеса) тоже случаются, но гораздо реже, а через искусство ты можешь любое чудо совершить, и если это понимает зритель, это ещё большее чудо.

— В фильме многое связано с темой смерти и воскрешения. Почему Вы к ним обращаетесь?

— Если уж мы начали говорить о христианстве… В христианстве очень важный мотив — это феномен воскресения. Это же самое основное чудо человечества — чудо преодоления смерти, и собственно поэтому я и обращаюсь к самому как бы глобальному чуду.

— Вы сказали, что Вас всегда интересовала тема космизма. Получается, Вы продолжатель Фёдорова?

— Нет, конечно, я не продолжатель Фёдорова, я, наверное, даже не специалист в этом вопросе. Космизм меня интересовал с поэтической точки зрения, сама идея мечты о чём-то бесконечном, о космосе, опять-таки о чуде воскрешения, здесь и христианство как-то замешано. Именно в философские вопросы и в какие-то дискурсы я старался не ввязываться, просто потому, что это настолько сложно, нужно много лет этим заниматься.

— В фильме очень много метафоричных персонажей, говорящих образов: космонавты, партизаны, Родина-мать… Зачем?

— Это персонажи, которые символизируют собой русскую мифологию, современную и не современную, советскую, досоветскую и постсоветскую. Все они были нужны для воплощения русской мифологии. И так как я родился и вырос в России, мне проще говорить языком именно российской мифологии, но на самом деле на их месте могли бы быть герои любой страны.

— Можно ли сказать, что Вы в своём фильме хотели рассказать историю о России?

— В какой-то мере, безусловно, да. Я критическим языком хотел рассказать историю о России, не опираясь на исторические и политические, и какие-либо ещё моменты. Именно поэтому все персонажи существуют в лесу. Лес — это область, где нет истории, где нет точек координат. Ты заходишь в лес, и там ты в таком потерянном, безвременном пространстве. В фильме герои постоянно говорят о том, что «времени нет», и лес это подчёркивает.

— То есть хотели нарисовать русский дух, без привязки к историческим событиям?

— Да, скажем так, русский дух в поствременном пространстве.

— Что в Вашем фильме для Вас важнее всего?

— Что самое важное… Так сложно сказать, выделить что-то одно. Я думаю, что это больше вопрос к зрителям. Мы делали уже много показов картины, и в Берлине, и в России, после каждого у нас идут обсуждения, и все зрители находят в фильме что-то своё, что-то такое, чего я, например, даже и не замечал. Сколько людей, столько и мнений. Кто-то говорит: «Какая красивая картинка, глаз невозможно оторвать», кто-то говорит, что интересные диалоги, кому-то понравился сюжет, кому-то игра — отдельных актёров. А для меня фильм существует как бы уже сам по себе.

— Расскажите тогда поподробнее про реакцию зрителей. Каких отзывов было больше — положительных или отрицательных?

— Тут дело не в том, что нравится или не нравится. Отзывы получились очень живые, и это главное. Кто-то говорил: «Я как будто в лесу побывал…», кого-то заинтересовало именно то, как поэтическим языком можно рассказать о России… Когда реакция живая, это гораздо дороже любых других отзывов. Обсуждения всегда бывали длинные, по часу. В том числе, кстати, и в Берлине. Я думал, что европейский зритель, в силу хотя бы другого языка, чего-то не поймёт. Нет, абсолютно все поняли, приняли, и очень хорошо приняли.

— В чём была главная сложность при создании фильма?

— Мы год ждали, дадут ли нашему проекту финансирование, подали заявку в Министерство культуры, поэтому, наверное, главная сложность была именно в ожидании. Снимем или не снимем? Что делать?.. Денег нам не дали, так что в какой-то момент мы собрали съёмочную группу, сказали, ребята, денег нет, давайте попробуем снять просто так, кто хочет, может уйти, но все, как один, согласились работать бесплатно. Это тоже в какой-то степени было чудом.

— То есть все актёры в фильме играли бесплатно?

— Да, и более того, вся съёмочная группа, актёры, операторы — все работали бесплатно. Насколько я помню, мы платили только за звуковую студию, чтобы свести финальный звук, и ещё за проживание и дорогу.

— Я читала, что сам фильм Вы снимали всего 10 дней, это так?

— Чуть больше, думаю, в сумме около двух недель. Но в целом для полнометражного фильма это довольно быстро. Основная экспедиция у нас была в Тверскую область, там мы снимали всю сюжетную линию с лесом. А потом, вплоть до зимы, у нас уже были какие-то штучные досъёмки.

— Вы довольны работой?

— Да, есть очень большое чувство удовлетворения. Оно было как-то сразу. Несмотря даже на то, попали бы мы на Берлинский фестиваль или не попали. Оно было у нас у всех, и у съёмочной группы тоже.

— Тогда последний мой вопрос, Даниил: всё-таки как случилось, что Вы попали на фестиваль в Берлин?

— История простая, не знаю, насколько это будет интересно. В общем, у нас есть один товарищ, он никак не связан с фестивалем, он сам журналист, кинокритик. Когда он посмотрел наш фильм, то сказал: «Ребята, подавайте туда». Мы хотели на другие программы, но он сказал, «Подавайте туда, я чувствую, что что-то может получиться, но ничего не обещаю». И случилось опять-таки чудо. Потому что фильм на самом деле специфический для европейского зрителя, язык там сложноватый, диалоги. Но получилось очень хорошо. Нас показали на одной из трёх основных программ, на «Форуме». И постоянно были аншлаги, на всех пяти показах.

Справка ИА REGNUM:

Режиссёр Даниил Зинченко родился в 1984 году. Окончил Московскую школу фотографии и мультимедиа имени Родченко. Участник творческого объединения «ВВЕРХ». Дебютировал в кино в качестве актера в фильмах Евгения Юфита «Деревянная комната» (1995) и «Серебряные головы» (1999).

Автор короткометражных фильмов «Извол» (2011), «165» (2011), «Горизонт» (2012), «Сны партизана Гриши» (2013). В настоящее время работает над фильмами «Прорубь» — режиссер монтажа и «Россия как сон» — один из авторов и режиссер монтажа.

Участник Берлинского кинофестиваля, Московского международного кинофестиваля, Кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского, «Новые горизонты» в Польше и других.