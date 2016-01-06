



Пресс-служба «Центр Юпитер ФМ» Георгий Параджанов и Нодар Джанелидзе

«…Ну, а он, как будто в воду канув,

Вдруг при свете, нагло, в две руки

Крал тоску из внутренних карманов

Наших душ, одетых в пиджаки…»

Владимир Высоцкий

Леонида Георгиевича Енгибарова знают в России как великого советского клоуна, неподражаемого создателя грустного амплуа. Знают его и на Западе — как гения пантомимы. Именно так назвал Енгибарова знаменитый французский мим Марсель Марсо, однажды встав перед ним на колени.

Клоун на арене, поэт в душе — Енгибаров был новатором своей профессии, заставлял зрителей смеяться и задумываться, смеясь. Он навсегда остался в истории как «Лучший белый клоун XX века», «грустный клоун», многими не понятый и не принятый, другими воспетый как гений. Енгибаров ушёл из жизни в 1972 году, в возрасте 37 лет. В память о нём по сей день снимаются фильмы, телепередачи, проводятся фестивали, в Ереване и в Цахкадзоре артисту установлены памятники.

17 декабря в Москве в Большом зале Дома кино прошла премьера фильма Георгия Параджанова «С осенью в сердце». Представляя картину, режиссёр сказал: «Она посвящена великому… даже язык не поворачивается сказать «клоуну»… великому перфомансисту, философу XX века, которому в этом году исполнилось бы 80 лет». По словам Параджанова, задумка фильма выросла из сценария пьесы, когда режиссёру попались на глаза сочинения Леонида Енгибарова. Что может лучше раскрыть характер и внутренний мир автора, чем его произведения? В последние годы жизни Енгибаров считал себя скорее писателем, чем клоуном. В его коротких, порой в несколько строчек, новеллах — мечты, грусть, лирика, любовь, всё то, что он чувствовал, о чём думал, воплотилось в необычных образах и философских сюжетах. Фильм «С осенью в сердце» представляет собой 14 новелл автора, переработанных в сценарий.

Параджанов долго подбирал актёра на главную роль. Нужен был человек, способный прочувствовать душу артиста и пронести сложный образ через весь фильм. Таковым стал Нодар Джанелидзе, большие глаза и уши которого, уверена, полюбились теперь не только режиссёру, но и всем увидевшим фильм.

Будучи главным действующим лицом большинства новелл, Джанелидзе в образе молодого Енгибарова спасает цветущие столбы, бежит от страшной девочки во сне, ищет ответ на вопрос «что такое любовь», пишет… Он очень любит людей, но по воле судьбы одинок, находит силы жить в мире, который не принимает его. «Чужой среди своих», как говорил о нём режиссёр.

Стоит отметить, что фильм не охватывает многих этапов его жизни. Не показаны триумфальные выступления артиста, гастроли, а цирк, к слову, пустой, фигурирует лишь в одной из 14-ти новелл. Поэтому для случайного зрителя, того, кто не знаком с личностью и творчеством клоуна, в картине будет как минимум чего-то не хватать и, скорее всего, образ героя покажется неполным. Но режиссёр в фильме поставил другие задачи. Параджанова больше всего волнует состояние его души, и он направляет весь импульс работы на то, чтобы помочь зрителю увидеть и прочувствовать это состояние. «Я хотел показать его внутренний мир, внутренний мир человека необычного, великого» — говорит Параджанов. Сказать не о герое, а о том, о чём герой молчал и лишь образно выражал в своих небольших новеллах — вот что было важно.

В фильме затронуты глубокие проблемы современного мира. Разговаривая с дрессировщиком тигров, побывавшем в концлагере, Енгибаров осознаёт, как в своём зверстве человек может быть страшнее любого животного; провожая знаменитую в прошлом актрису в дом престарелых, видит, как талантливейшие люди со временем могут стать никому не нужны; встречая человека, подстригающего фонтаны, грустит о том, что современный мир подчас убивает всё творческое начало, навязывая стереотипы; расставаясь с девушкой, понимает, что ничто не вечно.

Текст новелл был существенно переработан, но, пожалуй, именно в той мере, чтобы состоялся оригинальный художественный замысел, а не кинохроника. В то же время, фильм не стал самовыражением режиссёра, а сделал главной личностью того, кому он посвящён. Такое авторское кино как «С осенью в сердце» ценно своей искренностью, оригинальным подходом, когда режиссёр полностью пропускает через себя своё творение.

Фильм не захватывает острыми поворотами сюжета или сценами пылких чувств, в центре внимания здесь всего один человек. События, однако, развиваются достаточно динамично, поскольку картина состоит из коротких зарисовок, и внимание зрителя постоянно приковано к экрану: 5−7 минут на новеллу, за это время хочется насладиться сюжетом, осмыслить название, каждый раз оригинальное, понять замысел автора.

Осенние пейзажи Прибалтики передают фильму именно ту светлую грусть, которая ёмко уместилась в прозвище Енгибарова и стала названием фильма — клоун «с осенью в сердце». Прозвище пришло к нему от журналистов в Праге, когда Енгибарова награждали званием «Лучший белый клоун XX века».

Умелое сочетание трогательных и весёлых сцен позволило построит такой баланс, чтобы зритель сумел прочувствовать боль героя, но вышел бы после просмотра с лёгким сердцем. Словами Енгибарова Нардан Джанилидзе призывает нас радоваться. Как говорил великий артист, «клоун — это не профессия, это мировоззрение». Финальные сцены фильма позволяют понять, что он имел в виду.

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