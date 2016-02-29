



6-rota.livejournal.com Бойцы 175 ОРР

Февраль 2000 года… Только что освобождён Шатой, и министр обороны уже объявил об окончании активной фазы антитеррористической операции в Чечне. Тем не менее обширные горные районы были блокированы воинскими подразделениями для борьбы с «мелкими» группами боевиков, бежавшими из взятого федеральными войсками города.

То, что на перевал, обороняемый усиленной ротой ВДВ, выйдет до зубов вооружённая банда Хаттаба численностью до 2500 бойцов, отходившая из Шатоя в сторону Улус-Керта, предположить не могли. Боевиков было много, очень много… Им нужно было любой ценой, не считаясь ни с какими потерями, сломить сопротивление десантников, прорваться через высоту и затеряться в горах…

Боевики предлагали десантникам огромный выкуп за проход, но получили отказ. «Когда нас не будет, то всё ваше будет!» — так ответили в своё время жители Рязани на требование хана Батыя уплатить дань и сдать город. И русские витязи, полёгшие на рубеже рязанского княжества под ливнем монгольских стрел, и псковские воины-десантники, сражавшиеся до последнего патрона и вызвавшие огонь артиллерии на себя — это всё ветви одного дерева — России.

6-rota.livejournal.com Строевой смотр полковой тактической группировки 76-й ВДД перед убытием в Чечню

Бой продолжался всю ночь: осторожничать и ждать рассвета у боевиков не было времени, поэтому они шли напролом. А подмога даже теоретически могла подоспеть к месту схватки не ранее, чем через 14−15 часов: ночью зимой продвижение по горной Чечне невозможно. Утром оставшиеся в живых вызвали огонь артиллерии на себя…

Что только ни напридумывали враги России по поводу этого боя! Против России идёт информационная война, она велась во все времена, сейчас же принимает особенно изощрённый и ожесточённый характер. Любое значимое событие, каждая историческая победа россиян на поле боя выворачивается наизнанку, искажается и втаптывается в грязь зарубежными идеологами и историками, и в этом им истово помогают доморощенные предатели, считающие себя цветом нации. Особенно в этом поднаторели наши «партнёры» из супердержавы, чьи голливудские киногерои просто супермены, а реальные вояки подают рапорта на увольнение из-за расстройства психики, случившееся у них после пролёта российского истребителя над палубой американского эсминца…

Схема боя

Не стал исключением и бой 29 февраля 2000 года. Как только ни пытались очернить героев-десантников, обвинить их командиров в непрофессионализме, а соседей — в том, что не оказали вовремя помощь, но истина всегда найдёт себе дорогу.

Преувеличивать потери врага в разы, уменьшать и замалчивать свои — известный приём геббельсовской пропаганды. Куда, например, подевались после Великой Отечественной войны миллионы немецких мужчин призывного возраста, к которому тогда относились и подростки, и старики? А ведь только на освобождённой от захватчиков территории СССР берёзовых крестов на могилах фашистов было в несколько раз больше, чем официально заявленных потерь. Ответ очевиден. Чеченские главари бандформирований были неоригинальны: признали погибшими только 20 боевиков. Для любого профессионального военного очевидно, что наступающая по склону горы плотными цепями двухтысячная группировка, находившаяся под шквальным огнём роты десантников, а потом попавшая под огонь артиллерии, потеряет до 50% личного состава убитыми и ранеными…

6-rota.livejournal.com Высота 776.0 (фото 3 марта 2000 года)

Шестнадцать лет, не прожитых погибшими на высоте 776 в неравном бою воинами-десантниками, прошло с той поры, когда им волею судьбы выпало право отдать свою жизнь за Родину. И они исполнили свой долг до конца, из девяноста человек в живых осталось только шестеро. Они, эти наши молодые ребята, без колебаний вступившие в схватку с сильным, жестоким и умелым врагом — настоящие герои России, чья жизнь оборвалась не напрасно.

Память о достойнейших сыновьях Отечества не исчезнет во времени, она сохранится в школах, где они учились, в городах и посёлках, где жили, в воинских частях и подразделениях, и на той высоте, которая уже никогда не будет безымянной.

Памятный камень у КПП 104 гв. ДШП

Указом Президента России 22 воина-десантника 6 роты представлены к званию Героя России (21 — посмертно), 68 военнослужащих награждены Орденом Мужества (63-посмертно).

Олег Тупикин — полковник милиции в отставке