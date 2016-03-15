



Цитата из к/ф «Большая перемена». реж. Алексей Коренев. 1973. СССР Учителя

В ноябре 2010 года в России впервые прошёл конкурс на «Лучший школьный сайт», участие в котором приняли более четырёхсот тридцати школ по всей стране. Интернет-активность учебных заведений оказалась существенно выше, чем ожидалось, поэтому в феврале 2011 года организаторами был учреждён постоянный Общероссийский рейтинг школьных сайтов.

За шесть лет рейтинг претерпел существенные изменения, была разработана и многократно усовершенствована система экспертной оценки, на разных этапах к работе подключались Департамент образования города Москвы, НИУ Высшая Школа Экономики, рейтинг набирал аудиторию, и зимой 2015 года в нём приняли участие уже более пяти тысяч сайтов.

Весной 2016 года Российский новый университет и издательство «Просвещение» запустили новую, девятую версию Общероссийского рейтинга школьных сайтов. С 15 марта на портале открыт приём заявок на участие.

Об историях успеха, главных трудностях в работе с сайтами и о том, как изменилась жизнь школ после появления электронных ресурсов, корреспонденту ИА REGNUM рассказали в школах, сайты которых набрали в рейтинге прошлого года 50 из 50-ти баллов.

— Зачем современной школе сегодня нужен веб-сайт?

— Сайт школы повышает её статус и способствует открытости образовательного и учебно-воспитательного процесса. В нашей школе проходит множество мероприятий, и не всегда об этом знают родители, поэтому сайт очень помогает.

Ольга Глазнева, Заместитель директора по воспитательной работе и модератор сайта СОШ №16 г. Орехово-Зуево Московской обл.

— Самое главное зачем нужен сайт — это освещать школьную жизнь. Местные СМИ очень часто берут информацию о событиях школы с нашей веб-страницы и публикуют в местной газете. Кроме того, сайт является своеобразной летописью школы, когда мы подводим результаты работы за год, мы всегда смотрим на сайте общие достижения.

Ирина Фёдорова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе США №1 г. Сясьстрой Ленинградской обл.

— Это требование времени: образовательные организации сегодня должны быть открыты и доступны для общественности.

Ирина Сергеева, учитель истории и обществознания, администратор школьного сайта СОШ № 5 г. Щигры Курской обл.

— С помощью сайта мы расширяем своё информационное пространство. Раньше была только форма очного общения — родительские собрания, индивидуальные консультации, а сейчас с помощью сайта можно общаться заочно, решать какие-то проблемы дистанционно, что очень удобно. Бывает, что родители не могут прийти в школу, а через сайт они могут написать письмо — директору, учителю, классному руководителю.

Вера Васенина, учитель информатики и математики, ответственная за сайт Большеврудской СОШ дер. Большая Вруда Ленинградской обл.

— Сколько раз Ваша школа принимала участие в рейтинге? Как узнали о конкурсе? Как создавали сайт?

— В рейтинге участвуем уже не первый год. Для нас это очень интересно, это итог работы, оценка нашей деятельности со стороны. Сайт мы создавали в школе сами, периодически обновляем дизайн, баннеры.

Ирина Фёдорова, США №1 г. Сясьстрой, Ленинградская обл.

— В комитете образования Курской области создали унифицированные сайты для всех школ, у которых их не было. Мы взяли эту форму и наполнили её. А о конкурсе узнали просто из Интернета, случайно. Участвовали трижды, в первый раз набрали 47, потом 48, и в последний раз максимальные 50 баллов. Сейчас мы снова подали заявку на участие.

Ирина Сергеева, СОШ № 5 г. Щигры, Курская обл.

— Сайт появился у нас ещё в 2007 году, в 2009 мы его полностью обновили, создали новое оформление, меню, поменяли концепцию. О конкурсе нас извещал Центр развития образования. Мы принимали участие трижды, изначально набрали 49 из 50 баллов, а вторые оба раза получали максимум. Сайт мы создавали на основе шаблона uCoz, всё наполнение делали самостоятельно.

Ирина Холодилова, СОШ №17» п. Тепличный, г. Нижневартовск, Тюменская обл.

— О рейтинге сайтов мы узнали через Интернет, решили участвовать, чтобы понять, чего нашему сайту не хватает, чтобы сравнить себя с другими. А создавали сайт самостоятельно.

Вера Васенина, СОШ дер. Большая Вруда, Ленинградская обл.

— По каким критериям жюри оценивает сайт? Самое основное, на что обращают внимание при оценке?

— Здесь всё достаточно логично: главное — это открытость и доступность информации по всем параметрам — о школе, директоре, администрации, медобслуживании, питании, а также частота обновления информации. По регламенту нужно обновлять не реже двух раз в месяц, а у нас получается порой, что и каждый день. Последний из шести критериев, который оценивают эксперты, и который даёт 10 баллов — это «Юзабилити», то есть удобство пользования и полнота информации. На мой взгляд, это та составляющая, где возможна наибольшая вариативность и творчество. Если людям, которые проводили экспертизу, было удобно на Вашем сайте, если навигация была подходящей — Вам поставят максимальный балл. Я смотрела статистику, анализировала, результаты школ и видела, что если кому-то не хватает баллов, то это тот самый последний критерий «Юзабилити».

Ольга Глазнева, СОШ №16 г. Орехово-Зуево, Московская обл.

— Самое главное, на что смотрело жюри — открытость, системность и доступность информации во всех сферах школьной жизни — учебные дела, творчество, спорт… Есть также серьёзные технические требования, например, к ссылкам, или к формату прикрепляемых на сайт документов, они должны быть pdf-файлами.

Ирина Фёдорова, США №1 г. Сясьстрой, Ленинградская обл.

— Изменилась ли жизнь школы после появления сайта? Каким образом сейчас сайт помогает работе школы?

— После появления сайта жизнь у нас закипела. Каждый учитель в нашей школе разрабатывал свою страничку, добавлял свою информацию. Сайт наполняли все, и всем было интересно, у кого страничку активнее посещают, кто быстрее выложит новую информацию… И, знаете, репутация школы тоже значительно выросла. Родители приходят и говорят: «У Вас так интересно».

Ольга Глазнева, СОШ №16 г. Орехово-Зуево, Московская обл.

— Сайт очень помогает работе школы. Первое, что нужно всем — это новости: мы смотрим и обсуждаем предстоящие события, по итогам работы выкладываем фото‑ и видео-материалы. Очень удобно работать учителям, потому что в открытом доступе теперь есть все необходимые документы. Допустим, я делаю отчёт, и мне нужна информация по какому-то учителю. Я просто открываю раздел педагогический состав, нахожу нужного мне учителя и вижу все его награды, опыт работы, курсы и т.д. Разделами по документам, аттестации, учебным планам пользуются все, и родители, и выпускники, очень удобно, что всё под рукой и сконцентрировано в одном месте.

Ирина Фёдорова, США №1 г. Сясьстрой, Ленинградская обл.

— Потребовалось время, чтобы привлечь внимание к новому ресурсу, но в конечном итоге и родители, и ученики стали очень активно интересоваться, заходить. Жизнь школы стала более открытой, более наглядной, потому что на сайте отражаются все ступени образования — начальное, среднее звено, выпускники. Сайт очень важен популяризации школы, когда родителям нужно сделать выбор, куда вести ребёнка, хорошо, если школа представляет весь комплекс информации о себе.

Ирина Сергеева, СОШ № 5 г. Щигры, Курская обл.

— После появления сайта школа стала более открытой, в первую очередь для родителей. В электронном виде есть расписание занятий, домашние задания, классный журнал, можно зайти и всё посмотреть, родителям очень нравится, что всё доступно. В то же время сами они дают обратную связь, через сайт активно присылают свои предложения или жалобы, мы их рассматриваем, отвечаем.

Ирина Холодилова, СОШ №17» п. Тепличный, г. Нижневартовск, Тюменская обл.

— Интересен ли сайт учащимся? Часто ли они им пользуются?

— Впечатления от сайта у детей исключительно положительные. Они заходят, они подписаны, и самое главное ‑ и родителей своих на это, как они говорят своим языком — «подсадили». Показывают, рассказывают: «Мама, посмотри, что у нас было!». Плюс — сайт очень полезен для выпускников — вся информация по ЕГЭ, все документы, касаемо экзаменов, поступления, учебных планов.

Ольга Глазнева, СОШ №16 г. Орехово-Зуево, Московская обл.

— Я достаточно долго работаю в школе, и когда к нам приходят выпускники, я слышу, что они всегда говорят, что «Мы на сайте, мы с таким удовольствием пересматриваем этот ролик, заходим туда-то…» Ностальгируют, пишут отзывы. Это радует.

Ирина Фёдорова, США №1 г. Сясьстрой, Ленинградская обл.

-Да, детям очень интересно, что на сайте отражается школьная жизнь, они видят информацию о школьных мероприятиях, своих достижениях, родителям тоже приятно читать об успехах детей.

Ирина Сергеева, СОШ № 5 г. Щигры, Курская обл.

— У нас ребята активно вносят свои предложения. Например, 7−8 классы, которые на информатике занимаются сайтостроением, хотели разработать на сайте школы виртуальный музей. Мы коллективно его создали, страничка музея в настоящее время работает.

Ирина Холодилова, СОШ №17» п. Тепличный, г. Нижневартовск, Тюменская обл.

— Что в организации сайта для вашей школы было самым сложным?

— Самым сложным было начать. Что называется, глаза боятся, а руки делают. Это новая для нас деятельность, мы начинали в конце 2013 года, под Новый год, помню тогда, когда создавались первые публикации, было страшно. Но самое главное — это желание. Не нужно бояться, тем более, что это дело очень важное. По сайту школы определяется сейчас многое, это один из пунктов, по которому оценивают нашу работу.

Ольга Глазнева, СОШ №16 г. Орехово-Зуево, Московская обл.

— Наверное, самым сложным было и остаётся то, что к работе с сайтом активно подключается достаточно небольшая группа людей. То есть мало тех, кто оперативно реагирует и всегда предоставляет информацию сразу по факту произошедшего события. Наиболее активно о своей жизни сегодня пишет средняя школа, хотелось бы чаще узнавать о событиях происходящих у младших классов и выпускников.

Ирина Фёдорова, США №1 г. Сясьстрой, Ленинградская обл.

— Самым сложным было выстроить структуру сайта. Очень много информации, которую нужно было соединить так, чтобы это было не громоздко, наглядно и удобно, чтобы родителям и детям было интересно смотреть. Мы создали меню, карту сайта, поисковик, потому что информации очень много и потеряться в ней легко.

Ирина Холодилова, СОШ №17» п. Тепличный, г. Нижневартовск, Тюменская обл.

— Трудными были первые шаги, работа с чистого листа, наполнение сайта, когда на нём ещё ничего нет. Но, в целом, не скажу, что было особо сложно, скорее интересно.

Вера Васенина, СОШ дер. Большая Вруда, Ленинградская обл.

— Какой совет вы могли бы дать тем школам, кто собирается участвовать в конкурсе сайтов?

— Совет один — участвовать! Участвовать и не бояться. Потому что объективная оценка экспертов позволит нам улучшить нашу работу, учесть недостатки, и самое главное, что победителей в рейтинге может быть не один, не два, а сотни, здесь нет ограничения.

Ольга Глазнева, СОШ №16 г. Орехово-Зуево, Московская обл.

— Желаю всем удачи. Даже если что-то не получится, ничего страшного. Когда мы участвовали в первый раз, мы были просто хорошим сайтом, потом на второй раз мы стали победителями. Поэтому, если сразу не получится всё, нужно учесть недочёты, исправить и идти дальше. Но участвовать надо, я считаю, обязательно. Внешняя оценка этой деятельности очень важна.

Ирина Фёдорова, США №1 г. Сясьстрой, Ленинградская обл.

— Внимательно читать критерии, по которым будут оценивать и стараться внести изменения в соответствии с ними. Там всё довольно строго и понятно: Вы наберёте баллы, если будут чётко выполнены критерий.

Ирина Сергеева, СОШ № 5 г. Щигры, Курская обл.

— Мы набрали максимум баллов не сразу, когда участвовали повторно, уже конкретно по критериям конкурса дорабатывали всё, что было необходимо. Поэтому участвуйте, чисто для себя, для самопроверки и самооценки.

Ирина Холодилова, СОШ №17 п. Тепличный, г. Нижневартовск, Тюменская обл.

— Главное — не бояться, потому что по большому счёту не важно, какое место Вы займёте. Рейтинг даёт возможность увидеть другие школы, сайты других школ, даёт возможность общаться со своими коллегами, что-то спрашивать, делиться опытом. В общем, могу сказать, что это очень интересная деятельность, для тех, кто не боится.

Вера Васенина, СОШ дер. Большая Вруда, Ленинградская обл.