



Фредерик Черч. Наш флаг на небе. 1861

12 апреля 1861-го американские сепаратисты Юга неожиданно атаковали форт Самтер в Южной Каролине и захватили в нём большие запасы оружия и боеприпасов. Началась Гражданская война в США, продолжавшаяся три года.

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В двух тысячах сражений приняли участие 2 800 000 солдат на стороне сторонников сохранения целостности страны, им противостояли армии конфедератов, насчитывающие в своих рядах более 1 000 000 солдат. Потери обеих воюющих сторон в этом кровавом конфликте были очень велики, они превышают воинские потери США в Первую и Вторую мировые войны вместе взятые и составляют только убитыми, умершими от ран и болезней более 620 000 человек, более 410 тысяч получили ранения и увечья. Причём основной причиной смерти на протяжении нескольких лет Гражданской войны оставалось пулевое ранение, что говорит об ожесточённости сражений и сравнительно небольшом удельном весе позиционной борьбы с использованием артиллерии.

Форт Самтер под огнем. 13 апреля 1861 года. 1861

Предпосылки для гражданской войны на Североамериканском континенте сложились не за один год. Интенсивно развивающийся капитализм Севера больше не нуждался в рабском труде: ему нужны были высококвалифицированные рабочие, инженеры и новые рынки сбыта для продукции технологичного производства. Эмигранты из Европы, в том числе учёные, изобретатели, конструкторы, находили горячий приём на Севере: на Юге они были не нужны.

Стабильное, практически феодальное общество рабовладельческих штатов Юга испытывало всё большее раздражение от диктата со стороны Севера: противилось введению новых пошлин на ввозимые товары и не без оснований опасалось роста в стране настроений против рабства.

Уинслоу Хомер. На страже. 1864

Каждый четвёртый житель Юга являлся рабовладельцем. Из 9,1 млн населения южных штатов 3,6 миллиона были чернокожими рабами. Возделывание сельскохозяйственных культур, в первую очередь хлопка и сахарного тростника, с помощью бесплатного рабского труда — вот основа их благосостояния многие десятилетия. Южные штаты гораздо теснее были связаны с Европой, чем с Севером своего государства. Львиная доля хлопка, собранного на плантациях юга, отправлялась за океан — текстильная промышленность Англии являлась основным его потребителем. Обратно корабли везли европейские промтовары и оборудование. В создавшейся обстановке Англия преследовала свои цели, сводившиеся если не к полному уничтожению США, то к созданию на их территории двух независимых государств, одно из которых в конечном счёте стало бы её протекторатом.

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Когда в 1860 году к власти в результате президентских выборов пришёл глава Республиканской партии Авраам Линкольн, выступавший за отмену рабства, плантаторы Юга приняли решение о выходе рабовладельческих штатов из Союза и создании независимого государства. 20 декабря 1860 года первой о независимости объявила Южная Каролина, за ней последовали другие. 11 отделившихся штатов приняли свою Конституцию и избрали президентом сенатора Джефферсона Дэвиса, позднее к ним присоединилась Индейская территория. В составе Союза осталось 23 штата, в том числе 4 рабовладельческих, с население 22 миллиона человек. Основной целью южан в разгорающимся конфликте было приобретение и признание своей независимости, задачей северян — сохранение целостности страны.

Александр Поуп. Символы Гражданской войны. 1888

Вскоре боевые действия развернулись и на суше, и на море. Первоначально, несмотря на значительный численный перевес, армии северян отступали, неся значительные потери.

Это было вполне закономерно: мятежные штаты хорошо подготовились именно к военному решению вопроса об отделении от Севера. На месяц раньше они начали призыв добровольцев в армию, причём набрали сразу 100 000 бойцов, и не на три месяца, как их противники, а на год. Они располагали значительными силами вооружённой милиции, таких формирований на Севере не было. В конце концов, кадровый офицерский корпус южан превосходил своих противников: офицеры массово увольнялись из армии Союза и вступали в ряды конфедератов. Так поступил и один из самых талантливых генералов Гражданской войны в США — Роберт Ли.

Джулиан Скотт. Барабанщики играют в карты. 1891

Мятежники рассчитывали на прямую поддержку своего покровителя — Великобритании, которая хоть и не решилась на прямую вооружённую интервенцию и официально не признала Конфедерацию, оказывала ей всю возможную помощь в поставках вооружений. Достаточно сказать, что некоторые оружейные фирмы Англии, специализировавшиеся на выпуске стрелкового оружия именно для конфедератов, после окончания Гражданской войны на североамериканском континенте разорились.

Таким образом, несмотря на то, что всё промышленное производство, в том числе и вооружений, было сосредоточено на Севере и практически весь военный флот остался верен Союзу, немедленно приступив к блокаде мятежного побережья, на начальном этапе войны северяне терпели одно сокрушительное поражение за другим.

Джулиан Дэвидсон. «Монитор» против «Мэрримака». 1863

В создавшейся обстановке президент Союза Авраам Линкольн вынужден был прибегнуть к радикальным мерам, которые и предопределили в конечном итоге результаты войны. 20 мая 1862 года был принят Гомстед-акт — закон, позволявший раздавать фермерам участки земли из федерального фонда, которые по истечении пяти лет пользования становились их собственностью. 115 миллионов гектаров земель, пригодных для возделывания сельскохозяйственных культур, обрели своих новых хозяев. Так была заложена фермерская система землепользования, полностью решившая аграрную проблему и привлекшая на сторону Линкольна значительное число населения.

Вторым важнейшим решением президента стала «Прокламация об освобождении рабов», изданная 30 декабря 1862 года. Этот документ, объявлявший всех чернокожих рабов Юга свободными людьми, окончательно склонил чашу весов в пользу президента и его союзников. Началось повальное бегство негров с южных плантаций, с территорий, занятых конфедератами, из их вооружённых сил. Бывшие рабы тысячами вступали в армию северян и сражались с необычайной храбростью и упорством. К моменту окончания военных действий в строю федеральных войск находилось 180 000 солдат негритянского происхождения.

Томас Вуд. Немного истории войны. Триптих. Контрабандист. Рекрут. Ветеран. 1866

Поражение рабовладельческого Юга становилось лишь делом времени — принятие Прокламации изменило характер войны, первоначальная задача борьбы с мятежными штатами подменялась войной за уничтожение рабства. Это автоматически лишало Англию и Францию правомерности объявления войны США и удерживало их от признания независимости Конфедерации. Тем не менее ожесточённые боевые действия продолжались ещё полтора года и закончились лишь в мае 1864-го. Первое и последнее сражение Гражданской войны выиграли конфедераты, но общий итог был не в их пользу.

Победа Севера стало возможной только благодаря тому, что в отношении него не началась военная интервенция коалиции стран во главе с Великобританией. А опасность американскому Союзу угрожала нешуточная: Англия жаждала реванша за поражение в войне со своей бывшей колонией и безоговорочно поддержала восставший Юг. В Канаду в спешном порядке перебрасывались всё новые и новые воинские контингенты, там же дислоцировался английский военный флот. Франция и Испания также усиленными темпами готовились к возможной войне с США.

Капитан Джеймс Хоуп. Артиллерийский ад. Сражение при Энтитеме 17 сентября 1862 года. 1862-1892

Испания, владевшая Кубой, аннексировала негритянскую республику Сан-Доминго. В октябре 1861 года Англия, Франция и Испания подписали соглашение о совместной интервенции в Мексику, собираясь использовать её как плацдарм для нападения на США и для снабжения армии Конфедерации. На верфях Англии строились боевые корабли для мятежников, европейцы выбирали удобный момент для объявления войны Соединённым Штатам.

26 марта 1861 г. английский посол в США лорд Лайонис заявил: «Если Соединённые Штаты решаются приостановить силой столь важную для Великобритании торговлю с производящими хлопок штатами, я не отвечаю за то, что может произойти».

Уильям Трего. Конная артиллерия. 1884

Американская дипломатия принимала все возможные меры, чтобы не допустить союза России с коалицией стран — противников США. Это означало бы конец для США как самостоятельного государства. В преддверии начала гражданской войны в Петербург был направлен посол США Кассиус Клей с самыми широкими полномочиями — чтобы «добиваться расположения России». Вот его слова, произнесённые по возвращении: «Я сделал больше, чем кто-либо другой для ликвидации рабовладельчества. Я сохранил для нас Россию и, таким образом, предотвратил её союз против нас с Францией, Англией и Испанией. Таким образом я спас страну». Иными словами: Россия спасла США. Штаты немедленно признали право России на подавление польского вооружённого восстания 1863—1864 годов, приравняв поляков к мятежникам своего Юга.

Первые серьёзные осложнения между США и Россией начнутся спустя пятнадцать лет после окончания Гражданской войны, когда государственной власти внутри американского Союза уже ничто не будет угрожать. Получив от России всё, что было возможно: сдерживание коалиции антиамериканских стран во главе с Англией (звучит почти анекдотично для настоящего времени), огромные территории, приобретённые США практически за бесценок — Аляску, Гавайи, земли на Тихоокеанском побережье, в том числе и знаменитый форт Росс.

Конрад Чапман. Флаг над фортом Самтер, 20 октября 1863 года. 1864

Эскадра военных кораблей российского флота под командованием контр-адмирала Лисовского осенью 1863 года пересекла Атлантический океан и пришвартовалась в гавани Нью-Йорка, вызвав бешеный восторг жителей города. На рейде Сан-Франциско, на Тихоокеанском побережье США уже развевались Андреевские флаги эскадры контр-адмирала Попова. В составе российского флота, приставшего к берегам Америки, значилось 12 боевых кораблей с экипажами общей численностью 4200 человек. Адмиралы имели чёткий приказ: в случае начала войны с Англией приступить к уничтожению её торговых и военных судов.

По окончании боевых действий на фронтах Гражданской войны и возвращении русских кораблей на родину государственный секретарь США Сьюард сделал официальное заявление: «Русский флот пришёл по его собственным причинам, преимущества от его присутствия были в том, чтобы убедить Англию и Францию, что он явился, чтобы защитить Соединённые Штаты от вмешательства». Как говорится, не убавить, ни прибавить…

Тур де Тулструп. Улисс Грант от Вест-Пойнта до Аппоматокса. 1885

Итоги Гражданской войны в США, хоть и оплаченные огромными людскими потерями, очень быстро сказались как на экономике страны, так и на её внешней политике. Прежде всего, страна сохранила свою территориальную целостность. Было отменено рабство, его заменил квалифицированный наёмный труд. Промышленное производство получило дополнительный импульс и успешно развивалось. Рождалось новое, высокоиндустриальное капиталистическое государство с амбициями мирового лидера, и Россия сыграла в этом не последнюю роль, но об этом за океаном очень быстро постарались забыть.

Одним из результатов войны стало ущемление прав коренных жителей страны — североамериканских индейцев. Индейские территории, на которых разворачивались многие события Гражданской войны, разом утратили все остатки самостоятельности, которые они имели в рамках Конфедерации, и на их месте в конце концов возник штат Оклахома. Миллионы новых переселенцев, получившие бесплатные земли от правительства на Западе, оттесняли бывших владельцев в бесплодные пустыни и горы. Явный и скрытый геноцид против индейцев, осуществлявшийся белыми колонизаторами на Северо-Американском континенте на протяжении всей своей истории, вспыхнул с новой силой.

Уильям Трего. Раненые. 1891

В марте 1871 года Конгресс США издал закон о лишении индейских племён права считаться независимыми нациями, отношения с которыми регулировались на договорной основе. Лишь в далёком от того времени 1924 году будет принят закон о предоставлении коренным жителям Северо-Американского континента гражданства США.

Любопытно, что рабство на территории США полностью было отменено уже после прекращения Гражданской войны. Но сделал это уже семнадцатый президент США, так как в результате заговора 15 апреля 1865 года Авраам Линкольн был убит в Вашингтоне во время посещения театра. Его убийца — тайный агент южан, актёр Джон Уилк Бут, погиб при задержании спустя 12 дней.

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Среди участников парада победы в Вашингтоне, проведённого после окончания Гражданской войны, афроамериканцев не было — их участие посчитали излишним. Дискриминация продолжится ещё многие десятилетия. Негритянское население США получит равные избирательные права с белыми гражданами только в 1957 году.