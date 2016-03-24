Военно-политическая обстановка на фронтах Второй мировой войны к марту 1945 года предвещала скорый разгром гитлеровской Германии и неизбежное поражение Японии. Американский флот практически начал блокаду Японских островов, отрезав их от баз снабжения. Бомбардировочная авиация, дислоцирующаяся на Марианских островах, континентальном Китае и авианесущих морских соединениях, приступила к регулярным массированным налётам на Японию, всё чаще выбирая целью не военные объекты, а густонаселённые города.

Иван Шилов ИА REGNUM Над Токио

Поздним вечером 9 марта 1945 года строй американских стратегических бомбардировщиков B-29, включающий в себя 334 летающие «Суперкрепости», тремя волнами накатился на только что уснувшую столицу Японии — город Токио. 500 тонн зажигательных бомб М-69, начинённых напалмом, густо усеяли 40 квадратных километров города, превратив его в пылающий ад. Операция американских ВВС носила циничное название «Молитвенный дом».

Техники загружают боеприпасы на бомбардировщик B-29 перед вылетом на бомбардировку Токио

Токио, как и другие города Японии того времени, — это сплошные кварталы зданий деревянной застройки; напалм для них — всё равно что ведро бензина, вылитое на муравейник.

Противовоздушная оборона столицы Японии, как и других городов, была крайне слаба: страна-агрессор концентрировалась на захвате чужих территорий, а не на защите своих. К тому же в это время японская авиация была занята в подготовке к возможному вторжению американских сухопутных сил на Японские острова и в отражении атак ВВС противника участия практически не принимала. Мирное население крупных городов было брошено на произвол судьбы и становилось лёгкой мишенью армад американских бомбардировщиков.

Сколько в объятом ужасом десятимиллионном городе погибло мирных жителей, точно не известно до сих пор. Американцы считают, что количество жертв не превосходит ста тысяч человек, японцы насчитывают триста тысяч погибших соотечественников. В любом случае потери были колоссальные. По заключению американских специалистов, напалмовые бомбы в 17 раз эффективнее фугасных, правда, подсчёты были проведены гораздо позже, уже во Вьетнаме. Пока же это было новое оружие, требующее проверки своей эффективности на практике. А в запасе у американцев имелось ещё более страшное средство массового поражения — атомная бомба.

Горящий Токио. 26 мая 1945 года

Боевые заряды, используемые американцами при бомбёжке Токио, представляли собой кластеры — вязанки из 36 бомб-цилиндров, начинённых напалмом. Содержимое бомб являло собой плоды научных изысканий известного американского учёного, химика-органика, профессора Гарвардского университета Луиса Физера. Напалм при горении достигает температуры тысяча градусов, не тушится водой, выделяет едкий удушающий дым, от него невозможно спрятаться в подвале, стряхнуть с тела или одежды.

При налётах на японские города американскими лётчиками применялась преступная тактика уничтожения — вначале удар наносился по окраинам, а когда огненные реки отрезали несчастным жителям пути к спасению, их накрывала вторая волна зажигательных бомб.

Горящий Токио. 26 мая 1945 года

К концу Второй мировой войны Япония превратилась в испытательный полигон для новых видов американских вооружений. Бомбы нужно было опробовать, пока имелись для этого «законные» основания, ведь на их разработку и производство были затрачены миллионы долларов налогоплательщиков. И думается, если бы Япония успела капитулировать до того, как на Хиросиму и Нагасаки были сброшены атомные бомбы, многие высокие чины в американской армии потеряли бы не только погоны.

Для оправданий бомбардировок у американцев всегда находились и находятся «железные» аргументы. В случае с Японией они сводились к одному — нужно было склонить страну к капитуляции, не подвергая опасности жизни американских военнослужащих. Хотя, возможно, дело было в том, чтобы капитулировала Япония перед «правильным» союзником, а не сдалась на милость СССР, громившего её континентальные войска в Китае. Принуждение к миру с помощью силы — «демократический» приём, которым пользуются США на протяжении всей своей истории, оправдывая свою крайнюю жестокость по отношению к мирному населению. И Россия, и СССР в разное время также прибегали к силе, чтобы заставить агрессора прекратить войну. Но как же разнятся последствия усилий! Так, в 1944 году, после трёх массированных налётов советской авиации дальнего действия на столицу Финляндии — Хельсинки, руководство страны — союзницы Германии начало активные поиски возможностей заключения мира с СССР на любых условиях, поменяв и правительство, и президента. Руководство СССР пошло навстречу недавнему врагу: в августе 1944 соглашение о мире было подписано, и Финляндия получила мир на условиях, о которых не могла и мечтать.

Существуют различные оценки результатов этих налётов. Указывая на незначительные потери среди финских военнослужащих и гражданского населения, отсутствие массовых разрушений, зарубежные историки, да и многие отечественные, склонны считать проведённую операцию неудачной и неэффективной. Превозносят до небес силу и слаженные действия ПВО города, считают, что советские лётчики действовали наобум, непрофессионально, испугавшись сильного заградительного огня, побросали бомбы в море, на пустоши на окраинах города и убрались восвояси… А в городе в результате трёх ужасающих по своим масштабам бомбардировок погибло всего 146 человек и 356 было ранено.

Впрочем, можно вспомнить, что бессменный руководитель и один из организаторов авиации дальнего действия, главный маршал авиации Александр Евгеньевич Голованов всю войну находился в прямом подчинении у Верховного главнокомандующего и выполнял только его приказы, ежедневно, все четыре года. И его подчинённые дрались с врагом не за страх, а за совесть.

Бомбы упали именно туда, куда им и следовало упасть, согласно полётному заданию для каждого экипажа. Советский маршал выполнил поставленную перед ним задачу: с минимальными потерями для населения нанести массированные авиационные удары по акватории хельсинкского порта, пригородам и железнодорожному узлу, и он знал для чего — вывести Финляндию из войны. Если бы это было не так, то 2000 ночных бомбардировщиков оставили бы от города груду развалин.

Только за 1943 год подразделениями авиации дальнего следования было совершено 75 000 боевых вылетов, сброшено на головы врага 78 000 тонн бомбового груза, неся при этом огромные потери — каждый второй самолёт на свой аэродром не вернулся.

За время войны 267 лётчиков АДД были удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро из них — дважды, 43 Героя с войны не вернулись. Примечательно, что главный маршал авиации Голованов этого высокого звания не имеет, хотя, несомненно, его заслужил, даже за одну операцию «по принуждению» Финляндии к миру.

Американский же генерал Кёртис Лемей, руководивший налётами ВВС США на Японию и по собственному признанию являющийся военным преступником, к нашему стыду, имеет среди наград орден Отечественной войны I степени.

Токио после бомбардировок 10 марта 1945 года

В 1980 году ООН была принята «Конвенция о запрещении, или ограничении применения обычного оружия» и связанный с ней Протокол III, которым запрещалось применение зажигательного оружия, в том числе напалма, против мирного населения. Среди стран, присоединившихся к протоколу, Соединённых Штатов нет до сих пор.

В настоящее время на вооружении авиации США находятся напалмовые бомбы новейших разработок весом от 250 до 1000 фунтов. Поражающий фактор одной 750-фунтовой напалмовой бомбы на открытой местности способен уничтожить всё живое на площади 4000 квадратных метров.

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