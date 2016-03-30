Завершается приём заявок на участие в Общероссийском рейтинге школьных сайтов — 2016 — ежегодном смотре электронных ресурсов школ и других учебных заведений страны. Регистрация будет закрыта на портале рейтинга 15 мая. Организуют проект Российский новый университет и издательство «Просвещение».

Цитата из к/ф «Вам и не снилось». Реж. Илья Фрэз. 1980 СССР Школа

По закону иметь свой веб-сайт необходимо сегодня каждой школе в стране. Общероссийский рейтинг призван независимо оценить работу школ с электронными ресурсами, дать рекомендации и простимулировать активное использование школами информационных технологий.

Об истории создания рейтинга, важных изменениях в новой, девятой версии программы и главном секрете успешного школьного сайта корреспонденту ИА REGNUM рассказали руководитель департамента управления информацией РосНОУ Игорь Мытько и куратор проекта Елена Королева.

— Расскажите предысторию проекта. Как и у кого возникла идея рейтинга школьных сайтов? Какими был первые шаги по его созданию?

Игорь: Шесть лет назад в нашем вузе возникла идея организовать конкурс «Лучшие школы». Это был такой большой комплексный конкурс, где было много категорий, по которым ставились оценки. Школы участвовали с большим интересом, но проблема была в том, что организация требовала больших ресурсов, и мы поняли, что не сможем проводить его регулярно. И чтобы продолжить такое интересное взаимодействие со школами, мы решили сконцентрироваться исключительно на школьных сайтах. Это показалось нам хорошей идеей — локальная задача с понятными условиями. Поэтому на следующий год, в 2010 году, мы сделали первый конкурс школьных сайтов по типу конкурса лучшей школы. Заявки подали 434 школы, мы увидели, что интерес к проекту есть, и поэтому следующим шагом было сделать соревнование ежегодным. Так мы подошли к идее создать рейтинг школьных сайтов.

— Почему решили создать именно рейтинг сайтов школ? Не компаний, не вузов, а именно школ?

Елена: Рейтингов вузов и их сайтов достаточно много, а сравнивать и оценивать сайты школ — этого не было, по крайней мере всерьёз: рейтинги сайтов, основанные исключительно на голосовании, конечно, были уже тогда. К тому же проект поддержало издательство «Просвещение», выпускающее школьные учебники, которое стало соучредителем рейтинга и продолжает нас поддерживать до сих пор.

Игорь: Ещё одна причина — образование это в принципе наша сфера деятельности. При этом наша команда ориентирована не столько на то, чтобы расхваливать наш университет, а скорее, чтобы создавать уникальный контент — то, что пригодится будущим студентам, даже если они будут поступать не в РосНОУ. Есть вещи, которые имеют универсальную ценность, например разъяснительные статьи — о том, как выбрать вуз, что такое магистратура и т.д. Точно также то, что школа, в которой ты учишься, участвует в рейтинге, занимает такое-то место — это хотя и более развлекательная информация, но всё равно уникальный контент.

— На Ваш взгляд — зачем школе участвовать в рейтинге? Допустим, у неё есть сайт, но зачем рейтинг?

Игорь: Школе есть смысл принимать участие в рейтинге по нескольким причинам. Первое и самое основное — получить внешнюю оценку, внешнюю экспертизу того, что ты делаешь. Эта причина подразделяется на две — официальную и более живую. Официальная состоит в том, что результаты школьного сайта во всероссийском рейтинге входят в отчёты школ о проделанной работе перед органами образования. Это не является обязательным, наверное, к счастью, но, тем не менее, такая информация учитывается и является безусловным плюсом.

А более живая причина — человеческий фактор. Школьные сайты создают и наполняют люди, эта работа творческая, интересная. Далеко не всегда они это делают, просто исполняя свои обязанности. Многие включаются по собственному желанию, вкладывают душу, и поэтому им очень интересен и важен результат, а тем более внешняя независимая оценка, им интересно посоревноваться с соседними учебными заведениями. Помню, у нас шла жесткая конкуренция между сайтами двух детских садов, которые располагались друг напротив друга, там дрались буквально за каждые полбалла.

— Сформулируйте основные цели рейтинга.

Игорь: Стимулировать прогресс. Декларируемая цель, к которой мы достаточно близки в реальности, — это стимулировать использование школами информационных технологий, открытость школьной жизни. Чтобы любой родитель, который собирается отвести ребёнка в эту школу, или дети которого уже учатся в ней, мог бы зайти на сайт и посмотреть, что есть в школе, как протекает школьная жизнь.

Елена: К тому же, сегодня для каждого образовательного учреждения наличие сайта входит в обязательные требования Министерства образования. Часть этих требований, самую, на наш взгляд, полезную для людей, мы учитываем в критериях рейтинга.

— В чём, по-Вашему, секрет успешного школьного сайта?

Игорь: Секрет успешного сайта, как и, наверное, любого успешного дела — это интерес к этому делу, это люди, которые увлечённо с этими сайтами работают. Бывает так, что за сайт берётся человек, который никогда раньше этим не занимался, и делает поначалу совершеннейший ужас, но ему интересно, и вот проходит немного времени, а сайт становится всё лучше, соответственно поднимается по критериям и, в конце концов, занимает в рейтинге уже лидирующие позиции.

— Со временем рейтинг претерпевал изменения, происходили какие-то усовершенствования. Скажите, что за это время поменялось кардинально?

Елена: В первую очередь мы меняем и совершенствуем систему оценки. Так, в 2012 году совместно с Высшей школой экономики мы разработали полностью новые критерии и новую методологию рейтинга.

Игорь: За всё время кардинально система оценки менялась два раза: первый раз совместно с ВШЭ и второй — в этом году. Что стало причиной последних изменений: когда наш рейтинг дорос до пяти тысяч участников, то подошёл к критическому уровень коммуникации с участниками. Школы звонили нам и говорили: нас неправильно оценили, не учли одного, другого… Показатель школьного сайта состоит из полусотни критериев, а эксперты — люди. А, проверяя сотни сайтов, неизбежно начинаешь допускать ошибки. С ростом числа сайтов рос процент естественного брака. Эту группу сайтов проверяли в начале рабочего дня, эту — в конце, что-то не досмотрели, что-то просто на сайте не нашли. Это стало критично. Поэтому весной 2015 года мы остановили рейтинг и решили, что запустим новый только тогда, когда реорганизуем его.

Елена: Теперь мы включили в экспертизу коммуникацию между экспертом рейтинга и редактором школьного сайта. Создали новую платформу, где участники могут проводить самообследование сайта и по каждому критерию добавлять ссылку на нужную страницу, чтобы потом не было вопросов, что что-то не нашлось. Эксперт проходит по всем ссылкам и проверяет, всё ли хорошо, и есть ли ошибки. Потом по каждому критерию, который не удовлетворил требованию, эксперт пишет комментарий: добавьте такую-то информацию, укажите это… Участник получает предварительный результат экспертизы и видит комментарии. Он может исправить что-то, подискутировать с экспертом и выставить сайт на повторную экспертизу, получив тем самым окончательный результат и место в рейтинге.

— С каждым годом количество участников рейтинга растёт?

Игорь: Да, рост числа участников очевиден: 400, 600, 800, 1300, 1900, 3200, 4000 и 5200 в прошлом году — такой рост наблюдается отчасти потому, что сайты, которые уже участвовали в рейтинге, на следующий год продолжают участие автоматически. В любой момент можно выйти из рейтинга, кто-то выходил, но это были единичные случаи, в основном все оставались. А сейчас все результаты предыдущих рейтингов мы оставили в архиве, и в девятую версию проекта школам нужно заявляться отдельно. Мы начали с нуля — 14 марта 2016 года у нас было 0 участников. За два месяца, к 14 мая, заявилось 3909 сайтов. 15 мая мы завершаем набор в эту версию.

— Как считаете, почему рейтинг сайтов пользуется такой популярностью?

Игорь: Возможно потому, что его идея проста и понятна. Есть сайт, и есть внешняя, не зависимая ни от чего оценка. Мы никак не связаны со школами. Оценка честная, обоснованная, с ней можно поспорить. Простой критерий правильности того, что ты делаешь.

Елена: Работа над сайтом — это ещё и повод для гордости. Школы выставляют всё самое лучшее, что у них есть, то, чем они гордятся, а результаты независимой оценки — это очень хороший повод для гордости и стимул дальнейшего развития.

— Как Вы видите дальнейшие перспективы проекта? Есть планы на будущее?

Игорь: Если бы год назад Вы спросили о наших планах, мы бы сказали, что главная задача — сделать систему более совершенной, перевести её из экспертирования в консультирование. И сейчас мы выходим на проверку того, достигли ли мы этой цели, так как главный план на будущее — качественно сделать эту, девятую версию.

Елена: В перспективе мы, возможно, расширим круг нашей деятельности и создадим рейтинг не только школьных сайтов. Например, сегодня колледжи очень просятся к нам. Пока они заявляются в категории школы, но у них всё-таки другая специфика.

Игорь: Есть ещё одна перспектива, она пока идёт в стратегическо-отложенном плане, но очень важна. Мы хотим сделать из сайта рейтинга информационно-коммуникационный центр по разработке, созданию и наполнению сайтов. Добавить туда советы редакторам, материалы о качестве и многое другое. Сейчас пока на это не хватает ресурсов, но в планах есть.