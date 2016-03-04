



Пресс-служба МГИМ им. А. Г. Шнитке Симфонический оркестр МГИМ им. А.Г. Шнитке и солистка Дарья Ястрежембская

В 1946 году, ровно 70 лет назад, Альфред Шнитке начал своё становление как композитор, он с матерью переехал в Вену к отцу, где началось его первое музыкальное образование.

В наши дни Альфреда Шнитке знают во всём мире как великого советского композитора, музыковеда и педагога. Он сочинял музыку более 50 лет, до самой смерти в 1998 году. Корреспондент ИА REGNUM побеседовала с исполняющей обязанности ректора Московского государственного института музыки, имени Шнитке, доктором культурологии Анной Щербаковой.

Пресс-служба МГИМ им. А. Г. Шнитке Духовой оркестр МГИМ им. А. Г. Шнитке, художественный руководитель — Анатолий Паутов

— Анна Иосифовна, добрый день. Расскажите об институте. В 2018 году ему исполняется 100 лет, это серьёзная дата. Каким Вы видите его сегодня? Чем гордится вуз, чего ему не хватает?

— Московский государственный институт Альфреда Шнитке имеет богатую историю. На протяжении всех этих лет вуз прошёл сложный путь и претерпел множество изменений. Он был в статусе колледжа, училища имени Октябрьской революции, в 1993 году стал высшим учебным заведением, а в 1999-м ему было присвоено имя великого композитора Альфреда Гарриевича Шнитке. Достаточно долгий период вуз развивался динамично. Последнее время, к сожалению, о нём стали слышать меньше, хотя институт, на мой взгляд, обладает огромным потенциалом. В первую очередь мы гордимся творческими коллективами — симфоническим, камерным оркестром, оркестром народных инструментов, оркестром «Виват, аккордеон!», духовым, хоровыми коллективами, и, конечно, талантливыми солистами-музыкантами. Выпускники МГИМ имени Шнитке работают в самых статусных коллективах нашей страны.

— Кто сегодня приходит учиться музыке? Как бы Вы описали портрет студента института Шнитке?

— Вы знаете, на днях у нас в вузе был концерт, посвящённый приходу весны. Выступал наш камерный оркестр под руководством Игоря Юрьевича Громова. На что в первую очередь обращаешь внимание, когда видишь этих ребят, так это на их удивительно красивые, одухотворённые лица. В них отражается и интеллект, и эмоции, и увлеченность избранной профессией.

Когда я только пришла в вуз как ректор, у меня была очень важная встреча со студенческим активом. И самый первый вопрос, который они мне задали, был: «Как сделать так, чтобы продлить возможность индивидуальных занятий до десяти вечера?» Самый первый вопрос, понимаете. Их главное желание — это возможность заниматься на своём инструменте, совершенствоваться в избранной профессии. Поэтому я отношусь к современным студентам с огромным уважением. Не секрет, что сегодня приоритет отдается ряду определённых специальностей, которые приносят значительный доход, дают материальное благополучие. Это то, что в меньшей степени характеризует нашу профессию. Поэтому если человек выбирает профессию музыканта, он выбирает её всем сердцем. В этом и заключается секрет одухотворенности, которая запечатлена на их лицах.

— А можно ли стать талантливым музыкантом, исполнителем, композитором? Или им нужно родиться?

— Вы знаете, это извечная проблема. Талант, то, что дано от Бога, — это для музыканта основа. Но для того чтобы реализовать талант, должен быть приложен огромный труд, потому что один талант, к сожалению, в нашей профессии — это только возможность вступления на долгий и порой весьма тернистый путь к Олимпу. Труд играет колоссальную роль. Сочетание таланта и трудолюбия — это та обязательная составляющая, которая необходима каждому музыканту.

— Кем становятся студенты МГИМ имени Шнитке после окончания вуза?

— У нас довольно большой спектр профессий. В первую очередь это, конечно, исполнительство — сольное, ансамблевое. Их профессиональный уровень позволяет выйти на самые лучшие сцены мира. Кроме того, у студентов есть возможность вести педагогическую работу, есть немало студентов, которым эта деятельность ближе. Для них существует множество курсов по методикам преподавания, аспирантура по педагогике искусства. Сегодня можно успешно совмещать исполнительство и педагогическую деятельность. Кроме того, очень важный и актуальный аспект работы современного вуза — это проблема управления. Для решения этой проблемы существуют дополнительные программы, позволяющие освоить специфику менеджерской деятельности.

— Если формулировать критерии хорошего музыкального образования, что бы Вы выделили в первую очередь?

— Хорошее музыкальное образование в первую очередь должно базироваться на мощном теоретическом фундаменте, оно должно быть продуманно, логично, должно давать высокие результаты. Причём результаты должны быть видны уже на промежуточных этапах обучения. Очень важно, чтобы музыкальное образование как система делало человека культурным вне зависимости от той профессии, которую он изберёт, мы не должны ставить целью исключительно подготовку профессионалов. Необходимо воспитывать не только музыкантов, но и слушателей — любителей, знатоков и ценителей музыки. И эта задача столь же значима, сколько и осуществление профессиональной подготовки. Хорошее музыкальное образование — это постоянно развивающаяся система, обеспечивающая формирование эстетического вкуса и позволяющая отличить подлинные художественные ценности от вульгарных подделок.

Пресс-служба МГИМ им. А. Г. Шнитке Студенты кафедры академического пения и оперной подготовки

— Формирует ли наше образование эстетический вкус? Отвечает ли оно критериям хорошего? Расскажите о системе музыкального образования в России.

— В России музыкальное образование сложилось как система, как единая модель, с чётко определёнными стандартами обучения и критериями, чего, кстати, нет на Западе. Наша модель не фрагментарна, поэтому и результат высокий. На Западе больше вариативности, в этом, несомненно, есть свои плюсы, но из-за отсутствия четких музыкальных стандартов у них часто возникают проблемы именно в области профессионального образования.

У нас сложилась система общего музыкального образования — в школах, лицеях, гимназиях, колледжах — это уроки музыки. В качестве дополнительного образования школьников есть очень много интересных программ и методик. Достаточно вспомнить имя советского композитора-просветителя Дмитрия Борисовича Кобалевского, который в своё время разработал знаменитую программу по музыке, по ней училась вся Россия. Сегодня эта программа трансформировалась, развилась в целую серию разных авторских программ.

Второе — это музыкальные школы, кузницы формирования духовной элиты. Потому что именно с раннего возраста, когда мы начинаем ребёнка приобщать к музыкальному искусству, у него формируется особый взгляд на мир. Вне зависимости от того, кем он станет во взрослой жизни — врачом, математиком, физиком и так далее, он всё равно будет всегда черпать силы из великого, неиссякаемого музыкального источника. Многие учёные говорили о том, что в сложные минуты своей жизни они садились за музыкальный инструмент, брали в руки скрипку, и сиюминутные проблемы уходили на второй план.

У нас также развито среднее специальное образование, в стране функционирует немало музыкальных колледжей. И, наконец, система высшего профессионального музыкального образования: академии, консерватории, институты. В России эта система формировалась долгие годы, и сейчас она признана во всем мире, свидетельством тому является высочайшая оценка выпускников российских вузов в странах ближнего и дальнего зарубежья. У нас в стране сложилось очень много хороших исполнительских школ, новые яркие имена возникают каждый день. Их огромный творческий потенциал позволяет утверждать, что у наших исполнительских школ большое будущее.

— В чём Вы видите основную проблему музыкального образования в России?

— Мне кажется, что сейчас нужно говорить о проблеме востребованности художественной культуры как таковой. Любой человек, а тем более творческий, хочет быть востребованным, хочет, чтобы его слушали и слышали в окружающем мире, он ищет выход своей энергии. Поэтому сейчас самое главное, чтобы молодые таланты поддерживались обществом и государством, чтобы сохранялось понимание того, что без культуры, без культуроцентризма не может быть здорового государства. Если мы посмотрим на историю, философию, теорию искусства, опыт нам подскажет, что без культуроцентризма не может полноценно существовать ни одна общественная система. Внешняя среда должна диктовать необходимость наличия высокого уровня культуры в обществе. И эта проблема решаема совместными усилиями специалистов культуры и государственных деятелей.

— Получается, сегодня в России музыканты не востребованы в своей профессии?

— Нет, они востребованы, востребованы и в музыкальной, и в педагогической работе, но нам хотелось бы видеть еще больший интерес со стороны публики. Чтобы публика, приходящая на концерты, была грамотной, воспринимающей, понимающей, сопереживающей. Нельзя сказать, что сегодня концертные залы пустуют: и театр, и концерты посещает большое количество людей. Тем не менее необходимо постоянно помнить о том, что сопереживающую и понимающую публику надо формировать, что нет предела культурному росту, нет предела духовному обогащению общества.

— Какие механизмы формирования грамотной публики видите Вы?

— Думаю, в первую очередь это должно быть просветительство. В России мощнейшие традиции просветительства. Можно организовывать доступные концерты, абонементы, выездные концерты, на разных площадках, фестивали, огромное количество разнообразных творческих проектов, позволяющих реализовывать идею просвещения и эстетического воспитания наших современников.

Пресс-служба МГИМ им. А. Г. Шнитке Оркестр «Виват, аккордеон!», художественный руководитель и дирижер – Валентина Бобышева

— Анна Иосифовна, как исполняющая обязанности ректора в институте Шнитке, планируете ли Вы проводить преобразования, реформы? Или решили оставить всё как есть?

— Любая система должна находиться в развитии, если она не будет развиваться, она погибнет. Время диктует необходимость развития. Наш институт находится в сложной конкурентной борьбе, мы не единственный музыкальный вуз. В России есть очень мощные музыкальные учебные заведения: Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская консерватория имени Чайковского, которые готовят великолепных музыкантов. Есть очень хорошие региональные учебные заведения. И мы должны раскрывать все свои возможности, чтобы всегда оставаться на высоком уровне. А для этого необходимо постоянно двигаться вперед: добиваться новых высот, приобретать мощных партнёров, которые помогут нам выйти на международный уровень и получить особый статус.

Мне бы хотелось, чтобы статус нашего института стал самым высоким из тех, что существуют для музыкальных заведений, чтобы МГИМ имени Альфреда Шнитке был преобразован в Высшую школу музыки имени Шнитке. Но такой статус мы должны завоевать. Для этого нужен мощный университетский комплекс, концертные залы, инфраструктура. Чтобы студенты активно развивались и могли после окончания вуза успешно реализовать свой творческий потенциал, необходимо дать им этот ресурс. Понимая, что сейчас наш вуз перерос статус исключительно московского, что он должен стать федеральным, мы заключили договор с Российским государственным социальным университетом, у которого огромная филиальная сеть. Для нас — это возможность получить помощь в привлечении студентов из дальних регионов страны, обрести дополнительные площадки для обучения, найти поддержку в осуществлении различных творческих проектов, а для РГСУ — это возможность принять в состав своего учебного заведения творческую составляющую — уникальное учебное подразделение, способное включиться в процесс эстетического воспитания будущих экономистов, юристов, социальных педагогов, психологов и так далее в рамках студенческого сообщества.

— Какие ближайшие цели Вы поставили перед собой на новом посту? И какие будете ставить перед коллегами?

— В первую очередь — сохранить великие традиции, которые были заложены в вузе. Когда учебное заведение имеет столетнюю историю, у него сформированы особые, уникальные традиции. Мы должны полностью сохранить профессорско-преподавательский состав. У нас есть достойнейшие педагоги-мастера, очень много выдающихся имён. И, конечно, к ним идут студенты, к ним поступают, им доверяют. Я поясню: студенты, как правило, поступают к конкретному педагогу-мастеру, потому что для музыканта учитель — это самое важное, что только есть. И порой даже не называют вуз, в котором человек учился, а называют фамилию мастера.

Сохраняя традиции, мы должны понимать современные тенденции развития культуры и активно реагировать на вызовы времени. Без международного партнёрства, без программы международных стажировок, без введения электронных информационных баз, электронных контентов в процесс обучения, сегодня вузу существовать уже невозможно.

Справка ИА REGNUM:

Московский государственный институт музыки имени Альфреда Шнитке — многоуровневый образовательный комплекс, осуществляющий подготовку по программам дополнительного, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования.

Учебное заведение было основано в 1918 году как 1-я Народная музыкальная школа. Большой вклад в его организацию внесли Надежда Брюсова, сестра поэта Валерия Брюсова, и русский музыковед Болеслав Яворский.

Здесь преподавал Константин Щедрин, отец знаменитого композитора Родиона Щедрина, учился и преподавал советский композитор Альфред Шнитке, имя которого в 1999 году было присвоено институту.

Сегодня в составе вуза одиннадцать кафедр, детская музыкальная школа имени Юрия Шапорина и музыкальный колледж.

30 декабря 2015 года руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский подписал приказ о назначении исполняющим обязанности ректора Московского института Шнитке доктора педагогических наук Анны Иосифовны Щербаковой.