Готовится к старту одно из главных событий в мире отечественного кино. 6 июня в Сочи откроется XХVII кинофестиваль «Кинотавр». В программе нынешнего года — 14 фильмов разных жанров. Большинство из них сняты молодыми режиссёрами, а две картины представляют собой документальное кино, которое жюри будет оценивать наряду с игровым.

Президент фестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский, Валерия Роднянская и Фёдор Бондарчук

Почему особое внимание в мире кино сегодня уделяется женщинам-кинематографистам, откуда в программе XVII «Кинотавра» рекордное число дебютов и зачем Гоша Куценко стал режиссёром — обо всём этом накануне фестиваля корреспонденту ИА REGNUM рассказала программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева.

kinotavr.ru XVI кинофестиваль «Кинотавр»

— Ситора, расскажите об особенностях программы XXVII фестиваля. Например, обращает на себя внимание большое количество дебютов — целых 9 из 14. Почему так много?

— Потому, что 70 процентов поданных на отбор картин — это молодое кино, то есть, первые и вторые работы режиссеров, причем диплом о профильном образовании есть далеко не у каждого. Это говорит о том, что происходит серьёзная смена поколений. Программу по принципу первого фильма мы специально не собирали, наоборот, наш фестиваль всегда славился тем, что конкурсе сосуществовали режиссеры разных поколений. Но мы не можем победить реальность. Поэтому 27-й «Кинотавр» — самый молодой за всю его историю, где 9 дебютов, 4 вторых и третьих картины, а самый зрелый режиссёр — Кирилл Серебренников.

— В чём минусы такого расклада? Чего не хватает молодым режиссёрам?

— Увы, у многих очень дремучее представление о кинематографе XXI века. Технологии не могут изменить сознание. Часто начинающий режиссёр идет проверенным банальным путём. К тому же, многие продюсеры предпочитают работать с теми шаблонными формами, которые значительно проще продать на телевидение. Конечно, это возможность найти нового стабильного зрителя… Но это делает фильм типовым. И, к сожалению, эта тенденция — снимать типовое кино — на отборе нынешнего года была очевидной.

— Наверно, очень болезненно для режиссёра быть неотобранным.

— Фестиваль — это вещь всегда болезненная, всегда конфликтная, причем как для авторов, так и для нас — тех кто отбирает программу. Всегда чьи-то надежды не оправдываются… Я не устаю повторять, что после любого фестиваля удовлетворённым и счастливым уезжает в любом случае только один человек — обладатель главного приза.

kinotavr.ru Открытие XVI кинофестиваля «Кинотавр»

— Расскажите, как происходит отбор работ. На что ориентируется отборочная комиссия?

— Очень часто соревнуются картины со сходными смыслами и сюжетами. Внутри нашей комиссии идёт открытое и демократичное голосование, каждый предлагает своего претендента, и мы коллегиально обсуждаем. Основная наша задача — представить ключевые картины из разных областей эстетическо-смыслового ряда: ведь фестиваль «Кинотавр» стремится не просто показывать кино, а отразить то, что сегодня происходит в жизни нашего общества, в кинокультуре и кинополитике.

Другая, не менее важная, задача «Кинотавра» — открывать новые имена, находить авторов, способных говорить на своём индивидуальном художественном языке, находить важные и по-настоящему истории, темы и сюжеты.

— Молодому кино сегодня сложно проложить себе дорогу в жизнь?

— Да, сложно. Сегодня российским фильмам отводится мало место в кинотеатрах, если только это не топ-комедия с медийными телевизионными лицами. И мы работаем над тем, чтобы хоть как-то дать фильму жизнь, а его автору — шанс найти своё место в киноиндустрии. Для молодых фестиваль — это всегда старт, первый шаг в большом и сложном мире кино. Приятно, что фильмы «Кинотавра» уже заметили крупнейшие международные смотры: «Ученик» Кирилла Серебренникова был в официальной программе Канна, «Чужая работа» Дениса Шабаева получила призы престижных европейских фестивалей в Неоне и Висбадене. Международный кинофестиваль класса «А» в Карловых Варах отобрал сразу две картины: «Зоология» Ивана И. Твердовскогобудет представлять Россию в основном конкурсе, а «Коллектор», снятый молодым режиссёром Алексеем Красовским — в конкурсе дебютов стран Восточной Европы. Это свидетельство того, что наше кино востребовано и интернационально.

kinotavr.ru Награждение. XVI кинофестиваль «Кинотавр»

— Интересно, что в программе XХVII «Кинотавра» сразу два документальных фильма.

— Да, причем это общемировая тенденция. Документальные ленты не только на равных участвуют в крупнейших кинофестивалях, они побеждают: в 2013 году «Золотого льва» Венеции завоевала неигровая картина «Кольцевая дорога» итальянского режиссера Джанфранко Рози, а в этом году его же «Огонь в море» был удостоен берлинского «Золотого медведя».

— Но не нужны ли несколько другие критерии для оценки неигрового кино?

— Многие считают, что сравнивать игровое с документальным не всегда правильно, потому что по определению документальное кино всегда будет лучше, и в этом есть смысл. Но тем не менее, мы объединяем. Объясню почему: задачей фестиваля является не просто рассказать о состоянии кинематографа, но дать картину реального времени, выступить его голосом. А реальные люди с реальными проблемами наиболее ярко представлены именно в неигровом кино. Поэтому оно здесь, в основном конкурсе. В конце концов, кинематограф зародился как документальный.

— Расскажите о фильме открытия.

— Это замечательная картина-альманах «Петербург. Только по любви». Важно, что авторами проекта стали очень известные женщины-кинематографисты. Тему Петербурга каждая из них интерпретирует по-своему, рассказывает свою историю, своим языком и со своим отношением. А в целом — это интеллектуальное и эмоциональное признание в любви к городу…

Цитата из к/ф «Петербург. Только по любви». Реж. Аксинья Гог, Наталья Назарова,Оксана Бычкова. 2016. Россия Анна Уколова

— Необычная форма выбрана для фильма — киноальманах.

— Киноальманахи популярны уже давно. Короткометражные фильмы очень часто объединяются под какими-то зонтиками и выходят в прокат: есть фильмы-омнибусы, посвящённые Нью-Йорку, Парижу и даже Каннскому фестивалю. «Кинотавр» уже дважды открывался альманахами: в 2009-м было «Короткое замыкание», в 2010-м — «Москва, я люблю тебя!».

— В конкурсе этого года более трети фильмов сняты женщинами-режиссёрами.

— Для нас это не впервые, на фестивале уже были случаи, когда больше половины программы составляли фильмы режиссёров-женщин. Должна сказать, что и фильм закрытия этого года «Сдается дом со всеми неудобствами» тоже снят женщиной, замечательными режиссером Верой Сторожевой. И это на самом деле очень важная тенденция. Программный директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо говорил о том, что женщин-режиссеров в мире всего 7%, тем не менее два года назад он инициировал межпрограммную секцию «Женщины в кино». Это награждения, дискуссии, круглые столы, приемы, где участвуют ведущие женщины-кинематографисты со всего мера. А финансирует это Франсуа Пино, известный миллиардер и муж СальмыХайек.

Женщины в кино есть, всерьез и надолго, и их становится все больше. Совсем недавно во ВГИКе был режиссерский курс, где училось 20 девочек и 2 мальчика.

— Почему их становится больше, на Ваш взгляд?

— Есть много причин. Во-первых, женщинам есть что сказать миру. Во-вторых, женщины в гораздо меньшей степени рассматривают кинематограф исключительно как форму заработка и бизнеса. Мужчины-режиссёры, напротив, часто не уверены в своей профессии — в том, что всегда будут снимать и зарабатывать. Многие уходят, потому что не видят перспектив. В-третьих, женщине проще, она всегда может пустить слезу и обратиться к мужчине за помощью.

— Какие ещё новые тенденции можно отметить, исходя из программы?

— Мы сказали о дебютах, женщинах и документальном кино. Но есть еще не менее важные тенденции. Например, изменение амплуа известных актеров. В фильме «После тебя» Сергей Безруков не только сыграл главную роль, но и выступил генеральным продюсером. Гоша Куценко работал над фильмом «Врач» еще и как режиссер. Это говорит о том, что актёрам, может быть, не хватает поля собственного амплуа, они хотят больше работать со смыслами, с сюжетами, влиять на креативную составляющую фильма в целом. И это тоже часть современного мирового кинопроцесса.

Цитата из к/ф «После тебя». Реж. Анна Матисон. 2016. Россия Сергей Безруков

— Что будет самым интересным в программе нынешнего года?

— Не берусь выделять конкретные картины, но могу сказать, что мне очень нравится, что в программе есть независимое кино — фильмы, в которых нет государственных денег. Это очень важно. Благодарю всех тех, кто готов сегодня тратиться на кинематограф, кто умеет видеть чувствовать и понимать проект ещё на уровне сценария, на уровне идеи. Такие картины в нашем конкурсе есть.

Не могу не сказать о конкурсе короткометражного кино, который в этом году проводится уже в тринадцатый раз. Многие из участников этой программы сейчас признанные профессионалы индустрии, лауреаты престижных смотров, работающие в самых разных областях кино.

Справка ИА REGNUM:

За 27 лет существования «Кинотавр» стал самым известным в России независимым фестивалем. Смотр традиционно объединяет людей разных возрастов, взглядов и авторских позиций. Главные цели проекта — презентация новейших кинопроизведений, поддержка творческих поисков мастеров и молодых кинематографистов, а также продвижение российского кино и повышение авторитета киноискусства в целом.

На участие в «Кинотавре» — 2016 было заявлено 75 полнометражных картин. Решение о допуске фильма в итоговую программу принимали программный директор смотра Ситора Алиева, критик Виктория Белопольская, редактор журнала «Искусство кино» Евгений Гусятинский, кинокритик и киновед Сергей Лаврентьев, кинокритик Ирина Любарская и искусствовед Алена Солнцева.

В разное время победителями фестиваля становились фильмы «Перемирие» Светланы Проскуриной, «Географ глобус пропил» Александра Велединского, «Испытание» Александра Котта. В 2015 году Гран-при «Кинотавра» получила картина «Про любовь» Анны Меликян.