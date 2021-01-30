Руслан Костюк

Автор

Родился в 1972 г. в Ленинграде. С 1990 по 1995 гг. обучался на историческом факультете Ленинградского (Санкт-Петербургского государственного университета, СПбГУ. В дальнейшем был аспирантом (1995-1998 гг.) и докторантом (2000-2003 гг.) факультета международных отношений (ФМО) СПбГУ. В 1995-2007 гг. работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом Санкт-Петербургского государственного электротехнического института «ЛЭТИ» именно В. И. Ульянова (Ленина). С 2007 г. – профессор кафедры Теории и истории международных отношений ФМО СПбГУ. Заместитель заведующей кафедры по науке, руководитель магистерской программы «История международных отношений (XX-XXI вв.»). Доктор исторических наук, профессор. Автор более ста научных и учебно-методических работ, в том числе монографий «Левые силы Франции и европейское строительство. 1980-е – 1990-е годы» и «Внешнеполитические установки Французской коммунистической партии и Социалистической партии (Франции) в 1970-е годы. Сравнительный анализ». Сфера научных интересов: история и современное состояние международного левого движения, деятельность политических партий в Европе, история международных левых объединений, внутренняя и внешняя политика Франции и романских стран Европы.