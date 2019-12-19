С 12 по 15 декабря в пригороде андалусийского города Малаги Бенальмадены состоялся VI съезд Партии европейских левых (ПЕЛ). Объединяющая партии радикальной левой (но не неосталинистской) ориентации «Старого Света» ПЕЛ находится, пожалуй, на самом левом фланге из реально действующих в Европейском Союзе (ЕС) панъевропейских политических субъектов. Представленные в ПЕЛ национальные коммунистические и левосоциалистические партии прекрасно осознают всю глубину кризиса международного и европейского левого движения. Собственно, многие из этих партий прекрасно осознают всю силу этого кризиса на самих себе. Так, СИРИЗА, пожалуй, самая сильная на национальном уровне радикальная левая партия в Европе, в этом году после парламентских выборов потеряла власть. Заметные потери на региональном уровне фиксируются и у немецкой «Левой», традиционного играющей приоритетную роль в организационно-политическом развитии ПЕЛ. Впервые с проведения прямых евровыборов вне стен Европарламента оказалась в этом году и Французская коммунистическая партия. Уменьшилось и представительство европейских депутатов, представляющих партии, аффилированные с ПЕЛ. Наконец, более чем красноречивым свидетельством кризиса европейских левых можно назвать случившееся накануне поражение британских лейбористов на досрочных выборах. А ведь с фактором Джереми Корбина многие радикальные левые политики, включая ПЕЛ, связывали очень многие надежды.

Партия европейских левых

По мнению известного немецкого политика Грегора Гизи, возглавлявшего до съезда ПЕЛ, в своих неудачах во многом виновны сами левые силы, которым не достаёт единства и активной политики. «Мы должны превратиться в партию, которая действует решительно и быстро», — заявил Г. Гизи с трибуны форума. И в выступлениях делегатов VI съезда, и в тексте принятого конгрессом политического документа констатируется не только наличие глубокого экономического, социального и институционального кризиса европейской интеграции, отягощённого непрекращающейся политикой «жёсткой экономии». Говорится также и о системном кризисе европейской демократии, поскольку, «чтобы сохранить систему, капиталистические силы повсюду атакуют демократию», а крайне правые и правопопулистские силы умело используют, делая упор на расистские и националистические лозунги, данный кризис.

В качестве позитивной линии, предлагаемой ПЕЛ в данной непростой ситуации, съезд поддержал стратегию на единство всех прогрессивных сил Европы. Заместитель председателя ПЕЛ, один из лидеров французских коммунистов Пьер Лоран специальный доклад посвятил фактору Европейского форума левых, зелёных и прогрессивных сил, запущенному прежде всего усилиями самой ПЕЛ в 2017 г. Недавний форум в Брюсселе показал, что и в численном, и в количественном отношении возможности для расширения «аудитории» Европейского форума левых сил существуют. При этом ПЕЛ выступает за то, чтобы вместе с диалогом собственно левых политических партий ежегодные форумы служили бы площадкой делового общения активистов женского, профсоюзного и молодёжного движения. Для успешного развития данного форума в будущем, понимают в ПЕЛ, необходимо и дальше работать над «политическим расширением» его рядов за счёт социал-демократических и экологистских партий.

Также среди обновлённых задач ПЕЛ в политическом документе съезда фигурируют лозунги борьбы за народный суверенитет и социальный прогресс, требования налоговой справедливости, принцип гендерного равенства и новой модели экологического развития.

И в выступлениях делегатов съезда и лидеров ПЕЛ, и в принятом на съезде в Бенальмадене политическом документе немаловажное место отводилось внешнеполитическим аспектам. В своём выступлении Г. Гизи квалифицировал общую внешнюю политику ЕС как «безответственную» в самых разных случаях — от Косово и Боснии до Африки. ЕС, с точки зрения лидеров ПЕЛ, не в состоянии воспрепятствовать фактам нарушений международных договоров, во многом это связано с исторической геополитической зависимости Европейских Сообществ от Соединённых Штатов.

В политическом документе конгресса была подтверждена безусловная поддержка европейскими левыми дела мира и разоружения в Европе и оппозиция со стороны ПЕЛ по отношению к Постоянному структурированному сотрудничеству в ЕС и различным проектам создания «европейской армии». ПЕЛ однозначно высказывается за отказ от натовского противоракетного щита, во многих выступлениях на конгрессе звучали призывы к активизации антиядерного и антивоенного движения в Европе.

Выступая в защиту многополярности, укрепления экономического и культурного сотрудничества европейских наций, ПЕЛ демонстрирует по сравнению с другими панъевропейскими партиями левого спектра в современной Европе наиболее конструктивные предложения на «российском» направлении. Отмечая, что Россия является европейской страной и ухудшение отношений между странами ЕС и Россией губительны для всего европейского континента, «евролевые» констатируют, что «пропасть между Россией и ЕС даёт предлог гонки вооружений как европейским странам, НАТО, так и России». ПЕЛ — одна из немногих европейских политических партий, которая чётко выступает в пользу снятия антироссийских экономических санкций, отстаивая при этом сугубо дипломатический характер разрешения конфликта в Донбассе. «Нормализация дипломатических отношений между европейскими странами и Россией должна найти своё место в этом процессе,» — отмечается в политическом документе съезда.

Отметим также, что политическое влияние немецких «Левых» было подтверждено избранием нового председателя ПЕЛ. Место Г. Гизи занял его соотечественник, бывший председатель германской «Левой» Хайнц Бирбаум. Правда, в отличие от «восточного» немца Гизи, 73-летний Х. Бирбаум является политиком с Запада, он из земли Саар…

Бенальмадена — Малага — Санкт-Петербург