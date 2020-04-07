Заставшая большинство европейских государств врасплох пандемия COVID-19 серьёзным образом повлияла на общую политическую повестку в ЕС; это относится и к левым силам. Все ведущие панъевропейские политические партии в своих недавних заявлениях признали, что пришедший из Китая коронавирус превратился в серьёзнейшую угрозу для здоровья европейцев, но также и для Европейской социальной модели.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Левые и левоцентристские силы в ЕС осознают, что речь идёт о крупном и глобальном кризисе, тяжёлые последствия которого сегодня лишь только возможно предугадывать. Тем не менее уже очевидно, как это подчёркивается в заявлении Партии европейских левых (ПЕЛ), что сотни тысяч рабочих мест могут быть потеряны, а значительная часть европейских трудящихся рискует потерять свои доход. С точки зрения ПЕЛ, но также и более умеренных политических сил, как, например, Европейской зелёной партии (ЕЗП), «пандемия коронавируса явно показывает слабость господствующей неолиберальной социально-экономической модели».

Левые откровенно говорят о том, что институты Евросоюза оказались явно не на высоте в противостоянии распространению COVID-19. Так, в декларации ЕЗП говорится: «Мы живо сожалеем в связи с недостатком солидарности между государствами — членами ЕС в разрешении этого кризиса, и особенно по отношению к Италии, просьбы которой о медицинских материалах остались мёртвой бумагой, и по отношению к Испании». Все европейские партии левого толка, заявляя о необходимости поддержания максимальных мер, направленных на защиту здоровья европейских граждан и всех резидентов в ЕС от угрозы COVID-19, в то же время категорически оспаривают любые попытки наступления на гражданские права и передачи властям чрезвычайных политических полномочий, по типу того, что недавно произошло в Венгрии.

Wspolnotapolska.org.pl Коронавирус в Польше

Предложения левых и левоцентристов довольно схожи. Все они говорят о необходимости поддержки общественных служб, и в частности системы здравоохранения, как и о массированных инвестициях (как на уровне ЕС, так и отдельных стран-членов) в социальную сферу. Все левые панъевропейские партии одобрили решение о приостановке Пакта стабильности и роста в ЕС, выступая одновременно в пользу запуска на уровне Союза евробондов. Левые в ЕС поддерживают активизацию кооперации стран — членов ЕС в области медицины и научных исследований. Социал-демократия выступает также за координируемую поддержку малым и средним предприятиям. Как отмечает глава Партии европейских социалистов Сергей Станишев, «социальная защита должна быть распространена на всех работающих», включая сезонных рабочих и трудовых мигрантов. Очевидно, что лидеры левых сил в Европе прекрасно осознают, какую реальную социальную угрозу их «ядерному» электорату несут COVID-19 и его последствия.

Однако, если в «доктринальном» плане между разными направлениями левых в Европе мы видим близость подходов, то в том, что касается реальной политики противодействия COVID-19, о единстве говорить не приходится. Даже между социал-демократами, которые и руководят левыми и левоцентристскими правительствами в странах — членах ЕС. Оценочно можно разделить правительственные действия в таких странах на жёсткие, относительно умеренные и мягкие.

К первой группе отнесём прежде всего Испанию, которая относится к государствам, в наибольшей степени пострадавшим от коронавируса: на сегодня в Испании зафиксировано более 130 тысяч случаев инфицирования и почти 12,5 тысячи смертельных исходов от COVID-19. Но с точки зрения левой политики важно не только то, что испанское правительство ввело жесточайшие меры карантина на фоне режима чрезвычайного положения, закрыв все развлекательные заведения, а в конце марта и те объекты экономики, которые представляют с точки зрения властей «несущественную деятельность». Как отмечает председатель Совета министров Педро Санчес, «мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, и важна социальная ответственность и дисциплина». Не менее важно и то, что в охватившей страну ситуации социально-экономического кризиса коалиционное левое правительство приняло решение выделит 4 млрд евро на борьбу с вирусом, 14 млрд евро будут инвестированы в производственную систему, будет также оказана поддержка предпринимательскому сообществу. Схожая жёсткая политика в плане «антикоронавирусных» мер была взята на вооружение и датским левоцентристским кабинетом.

Говоря об относительно умеренной опции, можно привести в качестве примеров Португалию и Финляндию. При том, что в Португалии также COVID-19 наступает, но ситуация там, в отличие от ряда стран Южной Европы, не столь трагическая. Как отмечает премьер-министр и генсек Социалистической партии Антониу Кошта, «первая общественная задача каждого из нас — забота о других». В Португальской Республике закрыли многие общественные учреждения, клубы, заметно ограничили вместимость ресторанов. Значительная часть населения работает уже в удалённом режиме. Это же касается и Финляндии, при том, что там дошкольные учреждения и начальные классы школы закрывать не стали, а лиц старше 70 лет государство просит (а не приказывает им!) оставаться в своих квартирах и домах. Вместе с тем правительство Финляндии запускает план оказания серьёзной помощи национальным предприятиям.

FraLiss Антониу Кошта

Ну, а «чемпионом» по «мягкости» внутри ЕС является, без сомнения, управляемая левоцентристским правительством Швеция. Там ставка сделана на сохранение личных свобод и персональную ответственность жителей. Полноценно работает общественный транспорт, не закрываются рестораны и кафе, детские сады и школы также функционируют в прежнем режиме. Никаких репрессивных мер, ясное дело, шведское правительство не предусматривает. При этом лидер социал-демократов и премьер-министр Стефан Лёвен признаёт: «Жизнь и здоровье людей, их рабочие места находятся под угрозой».

Безусловно, можно сказать, в разных случаях ситуация с COVID — разная. Но ведь во всех приведённых в качестве примеров странах продолжает расти как число заболевших, так и, увы, летальных случаев. Тем не менее, как видим, реальные контрдействия находящихся у власти социалистов и социал-демократов по факту весьма отличаются друг от друга…