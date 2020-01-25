Утверждение 7 января в должности председателя Совета министров Испании Генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса открыло «зелёный свет» невиданному вот уже более 80 лет в политической истории испанского государства событию — формированию многопартийного коалиционного правительства. Вероятно, кризис «двухпартийной модели» рано или поздно должен был привести именно к этому. Разумеется, говорить о том, что создание такого коалиционного правительства положило конец политическому кризису в Испании, вряд ли уместно. Ведь новое правительство располагает в нижней палате Генеральных кортесов — 350-местном Конгрессе депутатов — лишь 155 мандатами. Речь, как и в предыдущих случаях, идёт вновь о правительстве парламентского меньшинства, хотя арифметически левые и левоцентристы получили на ноябрьских парламентских выборах чуть более половины голосов и большинство депутатов также относятся к партиям левого спектра.

Испания

Через призму вышесказанного формирование коалиционного левого кабинета выглядит, в общем-то, логично. Об этом же говорят и лидеры вошедших в коалиционный Совет министров политических сил. Лидер социалистов П. Санчес, находящийся во главе национального правительства уже полтора года, заявил, что «прогрессивная коалиция будет руководить во имя всех испанцев», и что создание единого левого кабинета является лучшим противоядием от т. н. коалиции апокалипсиса, имея в виду возможный приход к власти правоконсервативных сил.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

Аналогично настроены и младшие партнёры ИСРП из коалиции радикальных левых сил «Вместе мы можем». Получивший пост заместителя председателя Совета министров Генеральный секретарь партии «Подемос» Пабло Иглесиас считает: «Это правительство прогрессивной коалиции должно совместить опыт ИСРП и смелость «Вместе мы сможем». Впервые более чем за 80 лет в состав испанского правительства вошли представители Коммунистической партии Испании (КПИ) — через возглавляемую ими коалицию «Объединённые левые», являющуюся составной частью блока «Вместе мы можем». Федеральный координатор ОЛ и видный представитель КПИ Альберто Гарсон, получивший должность министра потребления, выражает веру в то, что новое плюралистическое правительство сможет предложить испанским избирателям демократическую альтернативу и прогрессивную социальную политику, тогда как депутат Европейского парламента от ОЛ Сира Рего рассчитывает, что с созданием такого кабинета будет «восстановлен антифашистский дух».

Lamoncloa.gob.es Пабло Иглесиас

Для всех европейских левых сил происшедшее в Испании событие имеет важное значение. Как отмечает профессор Лондонского университетского колледжа Филипп Марльер, «это, в самом деле, важная новость на фоне правопопулистской опасности, которая не прекращает расти в Европе и во всём мире». Испанский левый «пасьянс» — это явно шаг вперёд в деле единения левых сил, по сравнению, например, с Португалией, где с осени 2015 г. в парламенте сложилось левое парламентское большинство, но всё-таки при этом действует однопартийное правительство соцпартии. Отметим также, что все вошедшие в коалиционное прогрессивное правительство Испании партии играют очень значимую роль в собственных европейских политических объединениях: ИСРП — в Партии европейских социалистов (ПЕС), «Подемос» — в левопопулистском альянсе «Сейчас — народ!», ОЛ и КПИ соответственно — в Партии европейских левых (ПЕЛ).

Очевидно, что транснациональные левые субъекты просто не могли пройти мимо такого исторического для испанской политики события. Так, председатель ПЕС Сергей Станишев, официально поздравив П. Санчеса с очередной инвеститурой, выразил уверенность в том, что новое прогрессивное правительство станет проводить политику в интересах испанцев, делая акцент на защите социальных прав, солидарности, равенстве и устойчивом развитии. Вместе с тем С. Станишев высказал надежду на то, что новый испанский кабинет будет решительно продвигать и защищать европейские ценности.

Отметим, что на сегодняшний момент объективно П. Санчес может считаться самым влиятельным социалистическим политиком Старого Света, что делает его потенциальным лидером европейской социал-демократии. Во всяком случае, очевидно, что внутри ПЕС его линию на единство левых сил будут поддерживать прежде всего те национальные партии и круги, которые сами находятся на радикальном фланге европейской социал-демократии.

Lamoncloa.gob.es Альберто Гарсон

Энергично поддержала «испанский эксперимент» и ПЕЛ. Отметим, что недавно избранная первым заместителем председателя ПЕЛ Майте Мола, являясь представительницей КПИ и ОЛ, достаточно энергично поддерживала участие коммунистов в левом коалиционном правительстве. В специальном заявлении ПЕЛ в связи с формированием нового кабинета в пиренейском королевстве говорится о том, что европейские левые приветствуют вхождение ОЛ и КПИ в коалиционный кабинет и выражают надежду на то, что содержащиеся в совместной правительственной программе ИСРП и коалиции «Вместе мы можем» положения о гендерном равенстве, повышении размера минимальных пенсий и зарплат, демократическом разрешении каталонской проблемы и защите «демократической памяти» от поползновений крайне правых и реакционных сил были в конечном счёте реализованы.

Политическое молчание движения «Сейчас — народ!», на мой взгляд, можно связать с тем, что внутри этой европейской формации нет единства относительно опции сотрудничества с социалистами. Если «Подемос» и португальский Левый блок (он, кстати, солидаризировался с подходом своих испанских друзей) приняли для себя сотрудничество с более сильными соцпартиями, то возглавляемое Жан-Люком Меланшоном движение «Непокорённая Франция» по-прежнему полно решимости жёстко конкурировать с французскими социалистами за лидерство в национальном левом движении.

Любопытно также, что свою реакцию показал и объединяющий многие левые сепаратистские партии Европейский свободный альянс (ЕСА), а ведь благодаря активно участвующей в нём партии Республиканские левые Каталонии (РЛК), чьи депутаты при голосовании 7 января воздержались, собственно и стало возможным утверждение Санчеса на высоком государственном посту. Так вот, ЕСА выразил надежду на то, что новое правительство в Испании станет на путь организации переговорного процесса между Мадридом и Барселоной, не допустит более политических репрессий против каталонского «индепендантистского» движения и внесёт вклад в освобождение каталонских политических узников, в том числе председателя РЛК Ориола Жункераса… В общем, в той или иной степени, ожидания и надежды, связанные с политикой нового испанского правительства, характерны не только для испанских, но и для всех европейских левых.