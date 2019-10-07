Недавние выборы в Европарламент однозначно показали, что центр политической тяжести в Старом Свете сдвигается в правую сторону. Но одной из трёх стран Европы, где левые и левоцентристские силы тогда, в мае, получили в совокупности свыше половины голосов избирателей, стала расположенная на юго-западном крае Европы Португалия. Судя по различным опросам общественного мнения, на законодательных выборах в самой Португалии, намеченных на 6 октября, также победа должна достаться партиям левого фланга: практически шесть португальцев из десяти готовы отдать голоса партиям левой и левоцентристской ориентации.

Иван Шилов ИА REGNUM Антониу Кошта

Фаворитом предвыборной кампании уже долгое время является правительственная Социалистическая партия (СП), лидер которой Педро Кошта с конца 2015 г. возглавляет португальское правительство. Социалистам, в самом деле, есть что предъявить избирателям. Удивительное дело, на фоне структурного и системного кризиса европейского левоцентризма его португальский пример оказался весьма конкурентоспособен и успешен. В современной Европе почти днём с огнём не сыскать страны, где после пребывания левоцентристской партии у власти она бы на следующих выборах наращивала свой потенциал, но Португалия — именно такая страна. В 2015 г. на парламентских выборах социалисты с 33,2% заняли общее второе место, но благодаря достигнутому с другими парламентскими левыми партиями соглашению и было сформировано социалистическое правительство меньшинства. Как отмечает французский левосоциалистический политолог Филипп Марльер, «спустя почти четыре года нахождения у власти португальские социалисты показали, что можно отказаться от политики «жёсткой экономии» и одновременно демонстрировать успешные социальные и экономические показатели».

Слоган предвыборной кампании соцпартии в этот раз — «Лучшая Португалия», но правда в том, что А. Кошта и его правительство действительно за эти годы сделали Португальскую Республику лучше. Экономический рост в последние годы составляет 2,7—2,8% в год, безработица, которая при прежнем правоцентристском правительстве зашкаливала за 17 пунктов, теперь опустилась до отметки ниже 7% трудоспособного населения. С каждым годом снижается дефицит общественного бюджета. И хотя сейчас он составляет 121,5% валового внутреннего продукта (ВВП), это явно ниже, чем было при власти правых сил. Если ещё в 2017 г. дефицит общественного бюджета составлял 3% ВВП, теперь он также сократился.

Pedro Ribeiro Simões Молодые члены Социалистической партии Португалии празднуют «Революцию гвоздик»

А. Кошта добился много положительных вещей, и португальцы оценили это. Сегодня, менее чем за две недели до голосования, рейтинг социалистов с 39,6% заметно опережает уровень поддержки всех остальных португальских партий. Социалисты ведут очень продуманную кампанию среди различных слоёв населения, и можно констатировать, что их платформу (а А. Кошта в своей агитации делает упор на инициативы СП в природоохранительной сфере, области цифровой экономики, борьбе против разных типов неравенств и в вопросах приостановления демографического упадка) разделяют португальцы из самых разных социальных слоёв.

Среди политологов существует такая точка зрения, что обычно более левые партии, поддерживающие социал-реформистское правительство, сильно теряют впоследствии в голосах и депутатских мандатах. И данная точка зрения, в самом деле, справедлива, имеется масса самых разных примеров в различных странах ЕС. Что же касается Португалии, то тут тоже, с одной стороны, можно сказать, что социалисты, по сравнению с 2015 г., чуть «разжились» электоратом радикальных левых. Но ни о каком резком падении этих сил пока что говорить не приходится. Левосоциалистический «Левый блок» (ЛБ) имеет рейтинг 9,6%, что лишь на полпроцента ниже результата четырёхлетней давности, тогда как возглавляемая Португальской компартией (ПКП) Коалиция демократического единства (КДЕ), куда входит также Экологическая партия «Зелёные», по последним опросам, может рассчитывать почти на 7% голосов, что менее чем на полтора пункта ниже показателя 2014 г. Зато наверняка прорвётся в парламент экологистская левоцентристская партия «Народ — животные — природа», за которую пока что готовы отдать голоса свыше 4% респондентов.

Стабильность радикального, антикапиталистического левого электората (получается, что в Португалии он составляет более 16%) можно объяснить историческими причинами и относительной бедностью португальцев по сравнению с ведущими странами Евросоюза. С другой стороны, следует иметь в виду, как отмечает бывший координатор ЛБ Жоао Самедо, что именно ЛБ и КДЕ своими действиями в парламенте «способствовали эти последние годы повышению пенсий, введению полноценных рождественских бонусов, сокращению цен на общественный транспорт, повышению семейных пособий, бесплатным учебникам, сокращению налогов на труд». ЛБ и КДЕ поддержали действия правительства Кошты по ренационализации метро в Лиссабоне и Порту, национальной авиакомпании и укреплению общественного влияния в банковском секторе.

(сс) Victor Нищие в Португалии

Как бы то ни было, и КДЕ, и ЛБ, являясь лояльными участниками левого парламентского большинства, имеют собственные чаяния и интересы. Для ЛБ важны вопросы интеграции иммигрантов в португальское общество, повышение социальной роли женщин, принятие антигомофобных законов. Для коммунистов и их союзников традиционно на первом месте тематика, связанная с социальными правами трудящихся и особенно рабочих. Накануне предвыборной кампании ПКП, к примеру, выступила с идеями повышения национальной минимальной зарплаты до 850 евро.

Совсем скоро в Португалии пройдут выборы в Ассамблею Республики. Если судить по последним опросам, парламент этой западноевропейской страны может оказаться одним из самых «левых» в Европе. И то, что это произойдёт при уже действующем левоцентристском правительстве, показывает: ни левое движение в целом, ни социал-демократия в Европе не обречены, если они действительно в состоянии проводить успешную, эффективную и социально ориентированную внутреннюю политику, отвечающую интересам большей части населения.