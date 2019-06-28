Одной из депутатских групп, заметно усиливших свою численность по результатам выборов в Европейский парламент (ЕП), стала экологистская группа, но немногие исследователи обращают внимание на её официальное название — «Зелёные/ЕСА». Вторая часть названия расшифровывается как Европейский свободный альянс (ЕСА). А объединяет этот панъевропейский союз регионалистские и сепаратистские партии «Старого Света». То, что ЕСА блокируется в ЕП с «зелёными» — логично, поскольку экологисты более чем толерантны к силам, желающим создать новые национальные государства. С другой стороны, в манифесте ЕСА подчёркивается, что альянс «желает другой Европы, которая признаёт универсальность всех народов». Вместе с тем, поскольку в политическом плане большая часть членов ЕСА — это партии левой и центристской ориентации, они, как и «зелёные», являются поборниками углубления европейского строительства, полагая, что «антиевропеизм» несёт пагубные последствия. Но при этом ЕСА выступает за серьёзное расширение прав и возможностей регионов в ЕС, вплоть до качественной трансформации актуального Комитета регионов в «ассамблею регионов и народов».

Фарерские острова

С точки зрения чистой арифметики политический вклад «евросепаратистов» в единую с экологистами депутатскую группу весьма скромен — всего 12 человек после майских европейских выборов. Но тут, как говорится, важнее качество. Важно, что в тех странах-членах ЕС, где сепаратизм является реальной политической проблемой, партии этой ориентации набрали солидное число голосов, о чём и пойдёт речь в данной статье. Отметим попутно, что в ряде случаев для сравнительного анализа автор посчитал более логичным обратиться к итогам не европейских, а национальных парламентских выборов (применительно к Дании, Испании и Бельгии), поскольку они отражают более реальное соотношение сил ввиду одной простой черты — более высокой явки электората на выборах в национальные парламенты…

Наверное, наиболее тяжко должны чувствовать себя сейчас «унионисты» в датском королевстве, ведь после недавних парламентских выборов в Дании три из четырёх депутатских мандатов от северных островных автономий достались именно политикам, выступающим за их независимость. На Фарерах первое место получила левая партия «Республиканцы» (24,5% голосов), а в целом партии, ратующие за полную самостоятельность Фарерских островов, получили поддержку 45,5% избирателей. В Гренландии оба мандата датского фолькетинга достались двум левым партиям, в программах которых фигурирует чёткое требование независимости «зелёной земли». За эти партии голосовали 76% гренландцев, что говорит о статично высоком уровне популярности идеи независимости среди эскимосов.

SBA73 Барселона

Прошедшие в один день с европейскими выборы в федеральный и региональные парламенты в Бельгии привели к неведомой в истории королевства ситуации. Отныне две самые многочисленные депутатские группы в нижней палате бельгийского парламента принадлежат силам, выступающим с идеями суверенитета Фландрии! Это уже являющийся самой влиятельной партией в Бельгии консервативный Новый фламандский альянс (НФА), чьи лидеры сразу же после голосования заявили, что отныне «лишь конфедеративная опция способна спасти Бельгию», и откровенно крайне правый и расистский «Фламандский интерес» (ФИ), требующий более «жёсткого» разрыва Бельгии. У двух этих правых партий будет вместе 43 мандата в палате депутатов федерального парламента, а на уровне фламандского региона НФА и ФИ также являются лидирующими силами, получив соответственно 24,8% и 18,5% голосов. Общественное мнение Фландрии, таким образом, также всё сильнее дрейфует в сторону идеи сецессии. Уникальность «бельгийско-фламандской» ситуации, правда, в том, что, во-первых, в силу многочисленности Фландрии её «суверенисты» играют первостепенную роль в общенациональной политике, а во-вторых, если в большей части случаев во главе сепаратизма в ЕС выступают левые и левоцентристские партии, во Фландрии сепаратистское движение подмято правыми.

Успешней, чем раньше, выступили сторонники независимости и на недавних парламентских выборах в Испании. Выросло влияние левых сепаратистов в Стране басков и в Валенсианском сообществе. Если ещё в 2017 г. самой популярной партией в Каталонии считались либеральные и выступающие за единство Испании «Сьюдаданос», то голосование в генеральные кортесы от Каталонии в конце апреля показало, что отныне статус первой по силе политической формации региона перешёл к партии «Республиканские левые Каталонии» (РЛК), чей лидер Ориол Жункерас с осени 2017 г. находится в тюрьме в Мадриде! РЛК получили поддержку четверти каталонских избирателей и во многом от 22 мандатов каталонских «индепендентистов» зависит судьба второго правительства социалиста Педро Санчеса. Как говорит заместитель генерального секретаря РЛК Ллуис Сальвадо, «наша стратегическая цель — независимость Каталонской республики от испанского государства — останется без всяких изменений».

Волынка. Шотландия

Также и в Британии, на фоне длительное время тянущейся эпопеи с «брекситом», европейские выборы показали, что настроенные в пользу своих государств силы сохраняют свою электоральную базу. Шотландская национальная партия (ШНП), получив в общебританском масштабе 3,5% голосов, увеличила на одно место число своих евродепутатов, своего европейского парламентария сохранили и валлийские националисты. В Северной Ирландии первое место по полученным голосам досталось республиканской левопопулистской партии «Шинн фейн». Отметим, что все эти силы выступают против выхода Великобритании из ЕС, а ШНП увязывает призыв ко второму референдуму о независимости с перспективой разрыва Соединённого Королевства и ЕС.

В общем, как видим, практически везде, где у «евросепаратистов» имеются солидные позиции, их «ставки» после европейских и ряда национальных выборов стали ещё более серьёзными. И этот аспект следует иметь в виду тем, кто занимается сегодня вопросами европейской политики…