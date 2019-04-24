28 апреля в Испании пройдут досрочные парламентские выборы. Они были спровоцированы отказом нижней палаты Генеральных кортесов поддержать правительственный вариант национального бюджета, представленный кабинетом меньшинства Педро Санчеса, состоящим из членов и сторонников Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП). Ещё несколько месяцев назад казалось, что противоположный правоцентристский лагерь сможет добиться победы и положить конец недолговечному правительству социалистов. Но последние опросы общественного мнения показывают как то, что ИСРП безусловно лидирует в симпатиях граждан (около 29% поддержки), так и то, что левые силы (тем более при поддержке баскских и каталонских националистов) вполне могут рассчитывать на получение абсолютного большинства мест в 350-местном Конгрессе депутатов.

PSOE Педро Санчес

Если на прошлых выборах в 2016 г. ИСРП показала один из наихудших результатов после восстановления в стране демократии, сумев провести в нижнюю палату парламента лишь 84 парламентария, опросы за неделю до выборов сулят рабочим социалистам уже порядка 130 мандатов и статус «первой партии» королевства. Это при том, что каких-то сногсшибательных перемен к лучшему менее чем за год деятельности кабинета П. Санчеса испанцы не ощутили. Конечно, правительство меньшинства ввело специальный налог на коммуникационные транснациональные компании типа Google, повысило на 22% минимальную зарплату, запустило ряд проектов в сфере «исторической памяти». Но вместе с тем левоцентристский кабинет не смог протолкнуть через гетерогенное и «ситуативное» большинство парламента реформу трудового законодательства и начать реализовывать амбициозные социальные программы.

Скорый электоральный рывок ИСРП связан не только с позитивным личным имиджем генерального секретаря партии П. Санчеса. ИСРП в текущем десятилетии была заметно ослаблена, уровень её поддержки до 2015−2016 гг. постоянно снижался, но, как отмечает французский политолог Жан-Жак Курляндски, партия сумела выстоять и успешно перестроиться, хотя её нынешняя предвыборная платформа «имеет чисто социал-демократическую философию и ни в коей мере не предполагает разрыва с существующими рамками».

Среди «фаровых» мер, предлагаемых рабочими социалистами, фигурируют повышение государственных социальных расходов, развитие железнодорожной инфраструктуры, увеличение стипендий и помощи молодым в нахождении жилья. Социалисты также обещают принять «сильные законы» в области образования и исследований, а также поставить вопрос о более активном участии автономных сообществ в принятии решений на государственном уровне. Очевидно, что левоцентристская по духу платформа ИСРП находит у электората определённое эхо.

PSOE Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП)

Безусловно, в «программатическом» плане более радикальной предвыборной платформой обладает коалиция левых сил «Объединённый Подемос», ключевую роль в которой играет левопопулистская партия «Подемос». В их программе ставятся задачи полного перехода (в среднесрочной перспективе) к возобновляемым источникам энергии, перехода энергетического сектора в общественную собственность, запуска Национального антикоррупционного плана и иные достаточно радикальные требования. Лидеры «Объединённого Подемос» не раз заявляли также о необходимости для Испании порвать с НАТО и встать на путь парламентской республики.

Однако, для радикальных левых электоральная ситуация складывается не очень замечательно. Испания подтверждает аналогичные примеры других западноевропейских стран, когда радикальные левые силы, вынужденные оказывать поддержку социал-реформистским кабинетам (как в данном случае — в отношении кабинета П. Санчеса), сами становятся жертвами «электоральной санкции» со стороны избирателей. Так, если на парламентских выборах 2016 г. «Объединённый Подемос» уступил социалистам лишь полтора пункта, сегодня его электоральный рейтинг составляет лишь 13,2%, что может 28 апреля лишить радикальных левых практически половины мандатов, низведя их депутатскую группу до 33 парламентариев. Правда, ИСРП без поддержки «Подемос» и его союзников никак не обойдётся, но инициатива генерального секретаря «Подемос» Пабло Иглесиаса «идти к правительственной формуле управления по португальскому образцу» показывает, что радикальные левые привержены делу единства всех испанских левых, чтобы не допустить возвращения правых к власти. В общем, эту точку зрения разделяют ближайшие союзники «Подемос» по коалиции — возглавляемое компартией движение «Объединённые левые» и левоэкологистская партия «Экуо».

Podemos.info Пабло Иглесиас

Но как бы «баронам» ИСРП не хотелось, если они настроены продолжить свой правительственный эксперимент, все опросы показывают, что это станет возможным только в случае критической поддержки со стороны каталонских «индепендентистов». Судя по тем же опросам, главную роль на этом фланге будет после выборов играть партия «Республиканская левая Каталонии» (РЛК). РЛК способна обойти в своём сообществе других сторонников независимости и провести в Конгресс депутатов 13 парламентариев. Как отмечает член правления РЛК Ллуис Перес, его партия «готова договариваться о критической поддержке Санчеса как председателя Совета министров, но левые республиканцы ждут ясного и осознанного демарша со стороны Мадрида относительно каталонской проблемы».

Учитывая, что сторонник федерализации Испании Санчес сильно зависит от гораздо более «централизаторски» настроенных внутрипартийных «баронов», мы можем после 28 апреля вернуться к актуальной парадигме: социалисты могут править, но это возможно лишь при одобрении со стороны сепаратистских сил. В такой ситуации даже вполне вероятная победа партии Санчеса на парламентских выборах в воскресенье рискует оказаться со временем пирровой…