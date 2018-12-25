Чувашия, 12 сентября, 2012, 15:23 — ИА Регнум. В Чувашии прожиточный минимум пенсионера в 2013 году возрастёт на 6,3% и достигнет 5.121 рубль (в 2012 году - 4.818 рублей). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такое решение принято сегодня, 12 сентября, на заседании чувашского правительства. По словам и.о. министра здравоохранения и социального развития республики Татьяны Богдановой , величина рассчитана на основании потребительской корзины с учетом возможных изменений в объемах потребления продуктов питания и индекса потребительских цен на 2013 год.

Величина прожиточного минимума пенсионера используется при установлении социальной доплаты к пенсии, предусмотренной федеральным законом о государственной социальной помощи. Она выплачивается неработающим пенсионерам, у которых размер пенсии с учетом денежных выплат меньше величины прожиточного минимума.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии во втором квартале 2012 года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения установлена в размере 5.391 рубля, что на 1,7% больше по сравнению с первым кварталом.

Отделение пенсионного фонда РФ по Чувашии в настоящее время обслуживает более 344 тыс. пенсионеров. При этом на начало 2012 года численность работающих пенсионеров в Чувашии составила 98,7 тыс. человек. По данным пенсионного фонда, с апреля 2012 года в Чувашии средний размер трудовой пенсии по старости достиг 8.775 рублей (на 1 января 2012 года составлял 7.934 рубля). Средний размер социальных пенсий составил 5.140 рублей (на 1 января 2012 года - 4.510 рублей).