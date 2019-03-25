Последние годы со всей ясностью показали, что знаменитая Европейская социальная модель имеет немало проблем и «пробоин». Конечно, в нашем мире всё познаётся в сравнении и для миллионов мигрантов и беженцев из стран Юга, так же как для регулярно стучащих в дверь ЕС политиков из посткоммунистических стран Восточной Европы, эта модель остаётся недостижимым и манящим ориентиром. Вместе с тем, развитие глобального финансового кризиса и его последствия наглядно показали, что в хозяйстве ЕС далеко не всё в порядке. Отступление покупательной способности, массовая безработица, прежде всего среди молодёжи, высокий государственный долг и проблемный дефицит общественного бюджета, «жёсткая экономия» — все эти «прелести» не обошли большую часть стран, участвующих в Евросоюзе.

Иван Шилов ИА REGNUM

Логично, что в ходе нынешней избирательной кампании по выборам в Европейский парламент тематика радикального изменения финансово-экономической политики исходит прежде всего с левого и крайне правого флангов. Так, Партия европейских левых (ПЕЛ) выступает за выход из актуальных рамок европейского строительства, покоящихся на принципах конкуренции и дерегламентации, с тем, чтобы поставить судьбу европейской интеграции под контроль народов, а не финансовых рынков и предприятий. Коммунисты и радикальные социалисты ставят вопрос о новой модели социально-экономического развития, которая предполагает обновление полномочий и миссий Европейского центрального банка, отмену налогового пакта. С точки зрения «евролевых», приоритетами должна стать политика общественных инвестиций в социальную сферу, сокращение рабочего времени без потери заработной платы, а также поддержание альтернативных социальных и экономических форм в виде кооперативов. ПЕЛ и особенно Европейская зелёная партия (ЕЗП) настаивают на конверсии промышленного производства в Европе с учётом прежде всего природоохранительных постулатов и ставки на возобновляемые источники энергии.

European Greens Активисты Европейской зеленой партии на демонстрации

Что касается ЕЗП, то в её предвыборном манифесте со всей определённостью говорится: «Мы хотим построить социальный союз с устойчивой экономикой». Конкретно это означает сокращение «старой» промышленности и курс на «зелёную экономику», реформирование Общей сельскохозяйственной политики, создание «энвироментальной» (природоохранительной) юстиции. «Зелёные» требуют сформировать «Европейскую опору социальных прав», благодаря которой каждый житель Европы будет иметь доступ к здравоохранению, образованию и жилищу. ЕЗП предлагает и любопытную идею «Европейской молодёжной гарантии», продвигая тем самым доступ молодых европейцев к занятости, образованию и карьерному развитию.

В свою очередь, объединённые в Движение за Европу наций и свобод (ДЕНС) крайне правые политические силы также заявляют о своей решительной оппозиции ультралиберальной экономической логике. Видная представительница этой европейской политической «семьи» Марин Ле Пен отмечает, что «миллионы европейцев отвергают экономическую политику и миграционную политику Европейского союза». Со своей стороны, ДЕНС выдвигает на первый план идею «европейского протекционизма», способного на межгосударственном уровне оказать эффектную помощь европейским предприятиям. Известно также, что многие крайне правые до сих пор предлагают своим странам вернуться к национальной валюте.

Kremlin.ru Марин Ле Пен

О необходимости изменений и модернизации европейской экономики говорят и предвыборные документы тех транснациональных партий, которые реально участвуют в деятельности Европейской комиссии и иных органов ЕС. Социал-демократы в этой связи заявляют: «Мы желаем двигаться к новой экономической модели». По мнению Партии европейских социалистов (ПЕС), эта модель должна опираться на активную социальную политику, равенство полов, устойчивый рост и благосостояние граждан. ПЕС исходит из того, что необходимо делать ставку на инвестиции (прежде всего социальные) и создание рабочих мест. Социалисты также требуют доступа всех европейцев к качественному общественному здравоохранению. В резолюции предвыборного съезда ПЕС отмечается также, что для социал-демократии ни экономические свободы, ни правила конкуренции не могут превалировать над основополагающими социальными правами.

Финансово-экономические предложения Европейской народной партии (ЕНП) и Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) не слишком расходятся в концептуальных подходах друг с другом. И правоцентристы, и либералы подвергают критике протекционистские «веяния», выступают за развитие инфраструктурных проектов, инвестирование в будущее, увеличение средств в «цифровизацию» Европы и образование. Либералы настаивают, например, на том, чтобы не менее трёх процентов европейского валового продукта направлялось на инновации и в образование. Также АЛДЕ и ЕНП занимают схожие позиции в том, чтобы ЕС приоритетным образом оказывал содействие развитию малых и средних предприятий (при этом «народники» также выступают за приоритетность «семейных» предприятий).

European People's Party Европейская народная партия

Для либералов и ЕНП важным приоритетом является также совершенствование Экономического и валютного союза — при соблюдении Пакта стабильности и роста и проведении автоматических санкций против стран-нарушительниц. ЕНП и АЛДЕ поддержали создание в ЕС Банковского союза и теперь выступают за его скорейший запуск. Европейские либералы вместе с этим ставят вопрос о последующей реформе Европейского стабилизационного механизма и создания Европейского валютного фонда. В общем, и ЕНП и АЛДЕ выступают за открытость еврозоны тем странам-членам ЕС, которые по своим критериям будут готовы к переходу на единую евровалюту. Это, кстати, отличается от позиции Альянса консерваторов и реформистов в Европе, основная масса членов которого в большей степени лояльна идее сохранения национальных денежных единиц…

Как видим, в вопросах экономики между ведущими политическими «семьями» «Старого Света» продолжает существовать достаточно серьёзный водораздел.