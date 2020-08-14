Сегодня самые разные страны и политические силы вынуждены определиться со своим отношением к президентским выборам в Беларуси, их итогам и последствиям, свидетелями которых все мы являемся. Вряд ли возможно одним словом определить политический характер того персоналистского режима, который сложился в братском государстве при Александре Лукашенко, но очевидно, что изначально он имел (особенно в социально-экономическом измерении) мощную левую составляющую. Не зря же в 2000-е гг. покойный президент Венесуэлы Уго Чавес назвал Белоруссию подлинным социальным государством, в которой практически нет эксплуатации… В этом плане актуально, как же реагируют в международном левом движении на происходящее в Беларуси.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Старый конь

Вряд ли приходится удивляться, что о единой реакции речи нет. В конце концов, если нет единства в левых кругах Республики Беларуси, чему ж удивляться? Две парламентские левые партии — Компартия Беларуси (КПБ) и левоцентристская Республиканская партия труда и справедливости (РПТС) — традиционно лояльны сложившейся в республике власти. Правда, в этот раз РПТС о поддержке кандидатуры Лукашенко не заявляла и сейчас призывает все политические силы республики к диалогу по выходу из кризиса, тогда как в поздравлении лидеров КПБ, направленном А. Г. Лукашенко после воскресного голосования, отмечается, что

«их итоги свидетельствуют о всенародной поддержке проводимого Вами курса социально-экономического развития страны, направленного на укрепление государственного суверенитета, обеспечение стабильности в обществе и движение нашей республики по пути справедливости и процветания».

В свою очередь, такие партии, как «Зелёные» и Белорусская партия левых «Справедливый мир», являются составной частью оппозиционного движения. Не выдвигая своих кандидатов в президенты, они обличали отсутствие политических свобод, сразу после начала в белорусских городах волнений потребовали освобождения всех политических заключённых. То, что оппозиционные левые и левоцентристские партии в РБ тесно связаны с международными левыми организациями, сыграло свою негативную для властей роль, поскольку эти объединения сразу после 9 августа присоединились к антилукашенковской кампании.

«Тяжёлая артиллерия» заговорила от имени Социалистического интернационала и Партии европейских социалистов. Оба этих международных объединения объявили о непризнании результатов выборов и осуждении «полицейского насилия». В заявлении Социнтерна отмечали, что

«режим Лукашенко бросается в авторитарные и антидемократические практики со всей безнаказанностью вот уже многие годы»,

и призвали к объединению усилий международного сообщества с тем, чтобы положить этому конец. С аналогичным обращением выступила и Европейская зелёная партия, уже многие годы упрекающая белорусский режим в преследовании оппозиции, свободы слова и нарушении прав человека. По сути, в заявлениях данных международных объединений явно проскальзывала мысль, что режим пошёл на массовые фальсификации результатов голосования, тогда как на деле победу одержала оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

ИА REGNUM Предвыборная агитация Светланы Тихановской

Но если подобные упрёки со стороны социал-демократии и «зелёных» не новость для официального Минска, любопытно, что, по сути, аналогичная точка зрения содержится в заявлении председателя Партии европейских левых (объединяющей партии еврокоммунистической и левосоциалистической традиции) Хайнца Биербаума. В его заявлении чётко говорилось о «солидарности с противниками автократической системы», прошедшие выборы квалифицировались как фарс, а также содержался призыв к скорейшему освобождению из тюрем всех белорусских политических заключённых. Очевидно, что в общем и целом в политической элите Старого Света существует консенсус по «белорусскому» направлению.

В то же время А. Лукашенко получил и послания солидарности из кругов, связанных с международным левым движением. Прежде всего, твёрдая поддержка действующей власти пришла от коммунистического движения постсоветского пространства. Очевидно, что координирующая роль тут принадлежит КПРФ, руководство которой давно известно тесными отношениями с официальным Минском. Как отмечается в недавнем заявлении ЦК компартии, «КПРФ решительно осуждает попытку государственного переворота, которую осуществляют прозападные силы, опираясь на свою клиентуру и националистические элементы в белорусском обществе». По сути, аналогичную позицию заняла и СКП-КПСС, в которой как раз решающую роль играет КПРФ. Отметим, что в прессе ряда европейских компартий, с которыми КПРФ осуществляет достаточно тесные взаимоотношения (греческой, португальской, итальянской), в последние дни стали появляться материалы об опасности очередной «цветной революции», которая может произойти в Беларуси и за которой стоят интересы США, Евросоюза и НАТО, то есть ключевых сил мирового империализма.

ИА REGNUM Протестующие на площади Независимости в Минске

Вполне логично, что А. Лукашенко также получил моральную поддержку в виде быстрых поздравлений с переизбранием от действующих глав государств, чьи партии имеют отношение к левым. Здесь на первом месте, конечно же, стоит поздравление председателя КНР Си Цзиньпина, главы самой многочисленной компартии (и вообще партии) планеты. Аналогичные поздравления А. Лукашенко получил от руководителей Вьетнама и Сирии. То, что на протяжении многих лет белорусская дипломатия ведёт очень дифференцированную и активную внешнюю политику, сыграло свою роль и в поздравлениях известных левых лидеров Николаса Мадуро (Венесуэла) и Даниэля Ортеги (Никарагуа), партии которых весьма влиятельны в левом движении Латинской Америки. В послании Д. Ортеги, в частности, декларировалось: «Мы приветствуем и поздравляем Вас, осознавая важность этой победы, которая выражает суверенную волю вашего народа. Мы будем вместе с Вами продолжать сотрудничество в области безопасности, стабильности, мира, развития и процветания».

Безусловно, сейчас, когда на повестке дня стоит запуск санкций со стороны ЕС, наличие подобных поздравлений для официального Минска играет немаловажную роль. Однако сможет ли поддержка от лидеров, скажем так, не самых свободных и плюралистических левых режимов компенсировать почти полное неприятие в левом движении Европы, вопрос не такой уж праздный…

Руслан Костюк, доктор исторических наук, профессор СПбГУ