До назначенных на последнюю декаду мая выборов в Европейский парламент (ЕП) остаётся уже менее трёх месяцев. По мере приближения даты голосования между различными политическими силами «Старого Света», разделёнными на транснациональные европейские партии, усиливается электоральная конфронтация по наиболее актуальным темам, включая общеполитические вопросы и перспективы будущего Европейского союза (ЕС).

Connect Euranet Здание Европарламента

Глубокий социальный и экономический кризис, последствия которого полностью не преодолены и сегодня, что объективно, притормозил качественные политико-институциональные преобразования в Евросоюзе. Однако сегодня, когда мы регулярно слышим, например, из Парижа различные европейские инициативы, вновь кажется, что тема углубления политической интеграции приобретает актуальность.

Впрочем, две ведущие политические силы в ЕС, от которых на деле, прежде всего, зависит будущее европейской интеграции — правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) и Партия европейских социалистов (ПЕС) — демонстрируют большую сдержанность в отношении как макроновских прожектов, так и собственных инициатив в институционально-политической сфере. На последнем съезде ЕНП, в частности, была принята на редкость обобщённая политическая резолюция, в которой констатировалось то, что и так всем хорошо известно, а именно что ЕС должен, как и в прошлом, базироваться на «уважении человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства закона и уважении прав человека». В свою очередь европейские социалисты, если вчитаться в их недавно обнародованный предвыборный манифест, что называется, не пошли дальше. Там также повествуется о том, что демократия есть «основополагающая ценность ЕС», что необходимо поощрять участие граждан на всех уровнях в общественной европейской жизни, одновременно борясь со всеми формами нетолерантности и ликвидируя «государственные и социетальные препятствия» для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Иными словами, европейские партии, от которых реально зависят политические перспективы Европы будущего, не готовы сегодня детализировать свои предложения по важным и актуальным вопросам развития европейской интеграции. Возможно, и по этой причине, как отмечают западноевропейские социологи, ЕНП и ПЕС хоть и сохранят после майских выборов статус соответственно первой и второй политических сил в ЕС, вероятнее всего, будут располагать в новоизбранном составе ЕП менее многочисленными депутатскими группами, чем сегодня.

European People's Party Съезд Европейской народной партии (ЕНП) 2016

А вот иные, менее влиятельные политические формации более активны. Объединяющая многие радикальные левые партии Партия европейских левых (ПЕЛ) требует радикального расширения гражданских прав и прав иммигрантов, призывая покончить с «Европой-крепостью». С точки зрения «евролевых», невозможно создать демократическую и солидарную Европу на базе существующих договоров ЕС, необходимо ввести Социальный протокол ЕС в коммунитарные договора.

Наиболее энергичные инициативы относительно политических аспектов европейской интеграции исходят в период нынешней кампании со стороны тех политических сил в ЕС, которых исторически относят к числу «еврооптимистов» — экологистов и либералов. И Европейская зелёная партия (ЕЗП), и Альянс либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) открыто верят в «федералистскую перспективу» ЕС, эти панъевропейские партии, например, последовательно выступают за то, чтобы определённое число европейских депутатов избиралось по общеевропейским транснациональным спискам. Для «зелёных» очевидно, что в будущем ЕС должен непременно трансформироваться в сверхнациональную демократическую субстанцию, в связи с чем они требуют радикального изменения политики в миграционной сфере, уважения прав для всех меньшинств и развития элементов «партисипативной демократии». Вместе с тем ЕЗП призывает продолжать двигаться в направлении права законодательной инициативы для ЕП.

Либералы, заключившие в прошлом году союз с президентской партией во Франции («Вперёд, Республика!»), конечно, солидаризируются с общеполитическими идеями «главного центриста» Европы Эмманюэлля Макрона. В частности, с его свежими предложениями создать европейское агентство по защите демократии, эффективно защищать границы Шенгенской зоны (через формирование единой пограничной службы), усиление «гражданского измерения» европейского строительства. Слова Э. Макрона о том, что нужна Европа, «которая продвигается вперёд», созвучны политической философии АЛДЕ.

Gouvernement français Эммануэль Макрон

Вместе с тем европейские либералы в своём электоральном манифесте также формулируют определённые политические предложения. В частности, они призывают жёстко бороться с теми в ЕС, кто нарушает «либеральные ценности» (намёк в отношении Польши и Венгрии вполне очевиден), последовательно отказываться от принятия решений через единогласие в пользу квалифицированного большинства в различных сферах, перераспределить полномочия между ЕС, странами и европейскими регионами с целью упрощения процесса принятия решений, в большей степени вовлекать Европарламент в принятие ключевых для жизни европейцев решений. С учётом того, что политические социологи предрекают ЕЗП и особенно АЛДЕ количественный рост в новом составе ЕП, предложения «еврооптимистов» следует иметь в виду.

Но те же социологи утверждают, что майские выборы могут стать в отдельных странах триумфом для правых «евроскептиков». А они, в свою очередь, что вполне закономерно, вообще пытаются игнорировать политические аспекты евростроительства. Для Альянса консерваторов и реформистов в Европе ЕС видится исключительно как пространство свободной конкуренции и соревновательности, тогда как в понимании крайне правого Движения за Европу наций и свобод, решающая роль в котором принадлежит французскому Национальному объединению, «чётко отвергается политика, направленная на создание супернационального государства или супернациональной модели», а ЕС видится лишь как объединение суверенных государств.