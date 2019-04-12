В конце марта уходящий состав Европейского парламента принял рекомендательную резолюцию, в которой говорится, что Российская Федерация не может более рассматриваться как «стратегический партнёр» для Евросоюза, нужно быть готовым к дальнейшему принятию антироссийских санкций, а проект «Северный поток — 2» следует остановить. При том, что для ЕС данная резолюция не носит обязательный характер, обращает на себя внимание тот факт, что за данный документ отдали голоса 402 европейских парламентария при только 163 голосах против. С одной стороны, это подтверждает тот логический тезис, что в «системе ЕС» ЕП остаётся чуть ли не наиболее «антироссийским» органом. А с другой, говорит о том, что глобально эта ситуация вряд ли изменится после майских евровыборов.

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Gazprom.ru «Северный поток — 2»

Не изменится она потому, что ведущие «политические семьи» ЕС, при всех серьёзных разногласиях между ними в социальной и экономической сферах, во внешнеполитической области занимают более схожие позиции. Это касается, например, солидарности с реальной проводимой от имени Союза Европейской внешней политикой по безопасности и обороне и деятельностью Европейской службы внешних связей. Участвуя в работе Европейской Комиссии, Европейская народная партия (ЕНП), Партия европейских социалистов (ПЕС) и Альянс либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) по факту такую солидарность регулярно демонстрируют.

Конечно, тут тоже имеется, что называется, своя специфика. ЕНП и особенно АЛДЕ, выступая за реформирование Организации Объединённых Наций, высказываются в пользу предоставления «Европе» (читай ЕС, конечно) места постоянного члена в Совете Безопасности. Социалисты, как исторически пацифистская сила, «твёрдо поддерживают программу разоружения Генерального секретаря ООН». При этом ключевые панъевропейские партии уверены в том, что международное право и в дальнейшем должно коррелироваться с Уставом ООН.

European People's Party Европейская народная партия

Весьма близки позиции главных «партийных акторов» ЕС, включая в эту группу и Альянс консерваторов и реформистов в Европе (АКРЕ), по тематике их приверженности «евроатлантизму». Данные партии, в особенности «народники» и либералы, ратуют за углубление военно-политической и внешнеполитической кооперации входящих в ЕС государств. С точки зрения евролибералов, например, именно «НАТО является спинным хребтом военной кооперации и гарантом безопасности для Европы». Но ведь и социалисты утверждают, что Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС должна укрепляться и развиваться, но именно — «в дополнение НАТО». Ну, а лидеры партий, входящих в АКРЕ, подобно председателю польской партии «Закон и справедливость» Ярославу Качиньскому, последовательно выступают в поддержку внешнеполитической линии Вашингтона и за повышение военных расходов своих стран.

Анализ голосований последних лет в ЕП показывает, что самые разные депутатские группы, расположенные и в левой, и в центристской, и в правой частях ЕП занимают достаточно жёсткую и непримиримую позицию к внутренней и внешней политике Кремля. Так, Европейская зелёная партия (ЕЗП) и ПЕС видят в действиях Москвы источник нестабильности и движение в сторону гонки вооружения. Европейские умеренно левые упрекают российскую власть в нарушении прав человека и свободы прессы, практически все экологические партии Старого Света и значительное число социал-демократических партий критикуют также действия РФ на постсоветском пространстве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские!

В не меньшей, а, может, даже и большей степени аналогичные критические стрелы идут от более «буржуазных» европейских партий. Вряд ли приходится оспаривать, что для верховодящих в АКРЕ британских и польских консерваторов именно Россия — главная геополитическая противница. В предвыборной платформе евролибералов также без особых экивоков отмечается: «Мы осуждаем продолжающуюся аннексию и оккупацию Крыма и агрессию России в Восточную Украину… Нужно продолжать экономические санкции против Российской Федерации». Пожалуй, ещё более важна точка зрения ЕНП, которая, судя по опросам, сохранит статус главенствующей политической силы в ЕС после майских выборов ЕП. Так вот, в одной из резолюций недавнего съезда «народников» в Хельсинки более чем определённо говорится, что эта панъевропейская партия «подтверждает поддержку территориальной целостности Украины, Грузии и Молдавии». Отметим также, что занимающие достаточно антироссийские позиции партии в этих странах (грузинское Единое национальное движение или украинская «Батькивщина») являются ассоциированными членами ЕНП.

В общем, как и в вопросах критического отношения к актуальному курсу европейского строительства, так и внешней политики ЕС получается, что именно расположенные на радикальном левом и правом флангах политические силы являются носителями альтернативной логики. Правда, европейские крайне правые, в частности, Движение за Европу наций и свобод (ДЕНС), вынуждены постоянно с 2017 г. находиться, по выражению западноевропейских журналистов, «между Путиным и Трампом». Они отвергают перспективу централизации ЕС и отстаивают сохранение национального суверенитета за странами-членами во внешней политике (отсюда негативное отношение и к идее «европейской армии», и к консолидации Общей внешней политики Союза), но позиция радикальных правых к атлантизму и трамповской международной политики явно неоднозначна и противоречива.

У радикальных же левых внешнеполитическая линия выдержана в последовательно антиимпериалистическом духе. Так, в предвыборном манифесте Партии европейских левых однозначно говорится: «Мы не желаем НАТО на европейской земле, следовательно, альянс НАТО должен быть отменён». Любопытно, что и ПЕЛ, и ДЕНС публично осуждают антироссийские санкции ЕС и выступают за прекращение холодной войны с Россией. В этом отношении, в самом деле, можно согласиться с точкой зрения тех отечественных экспертов, которые утверждают, что численное увеличение «крайних» в ЕП после майских выборов было бы объективно выгодно российской дипломатии.