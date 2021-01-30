Принятая 21 января Европейским парламентом (ЕП) резолюция может считаться одной из наиболее жёстких на «российском» направлении. Европарламентарии потребовали незамедлительно освободить «ведущего российского политика, юриста и антикоррупционного деятеля», поставили перед Европейским союзом (ЕС) вопрос о судьбе недостроенного газопровода «Северный поток — 2» и выступили за ужесточение санкций против тех российских официальных лиц, которые виновны в преследовании оппозиции. То, что за откровенно антироссийскую резолюцию подал голос 581 европейский депутат при 55 против и 44 воздержавшихся, однозначно говорит о новом витке консолидации европейского «политического класса» в отношении РФ.

Алексей Навальный

Сегодня для Кремля печально не только то, что «дело Навального» консолидировало отдельные страны — члены ЕС. Но всё-таки современный Евросоюз — это уже не чисто межгосударственная система, в ведущих структурах Союза (Европейском Совете, Еврокомиссии, том же ЕП) заметную роль играют европейские транснациональные партии. И ситуация, связанная и с задержанием по прилёте из Берлина Алексея Навального, и с реакцией на протестные события 23 января, показывает, что ведущие политические силы Старого Света тоже в целом действуют в унисон.

Diliff Европейский парламент

В частности, это относится к достаточно согласованной линии поведения трёх ведущих на уровне ЕС политических партий — правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), Партии европейских социалистов (ПЕС) и Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ). Так, во время дискуссии в ЕП перед принятием «российской» резолюции представительница ПЕС Изабель Сантош констатировала, что «преследование, задержание, даже физическое устранение политических оппонентов и активистов стало обычным делом в Российской Федерации». В свою очередь, глава ПЕС Сергей Станишев назвал задержание Навального «неприемлемым нарушением человеческих и демократических прав». Здесь следует напомнить, что главой внешнеполитического ведомства ЕС, тоже достаточно критически относящимся к внутренней и внешней политике Москвы, является сегодня испанский социалист, выдвиженец ПЕС Жозеп Боррель.

АЛДЕ, в состав которого, к слову, входят «Яблоко» и партия Михаила Касьянова, ещё более решительно осудил действия российской власти, усмотрев в них нарушения элементарных прав и свобод граждан. Один из лидеров парламентской группы центристов «Обновить Европу» бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт в ходе парламентских дискуссий заявил: «Нам нужны новые санкции, и как можно быстрее… Я думаю, что решение по «Северному потоку — 2» следует пересмотреть». Лидер АЛДЕ Ганс ван Баален потребовал от стран — членов ЕС тесного сотрудничества и единства в борьбе за освобождение А. Навального.

Martin Kraft Ги Верхофстадт

Как известно, всё-таки основную роль среди современных европейских партий играет ЕНП, в которой, в свою очередь, решающее место принадлежит германскому Христианско-демократическому союзу (ХДС). Позиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель по «досье Навального» очень хорошо известна. Но не забудем, что её коллега по партии Урсула фон дер Ляйен возглавляет ныне Еврокомиссию. Она однозначно осудила задержание Навального по прилёте из столицы Германии и от имени Европейской комиссии потребовала: «Российские власти должны незамедлительно освободить его и обеспечить его безопасность».

European Parliament Урсула фон дер Ляйен

Неудивительно, что «дело Навального» придало энергии и драйва тем силам в ЕС, которые традиционно по разным вопросам занимают по отношению к российской власти наиболее жёсткие позиции. В частности, это относится к экологистам. На сей раз они не только повторяют свои диатрибы в отношении авторитарного режима в Российской Федерации, но и ясным образом усиливают кампанию за отказ Европы от «Северного потока — 2».

Возможно, это парадоксально, с учётом желания кремлевских идеологов видеть современную Россию в авангарде международного консерватизма, но одним из самых жёстких критиков в ЕС политики Москвы выступает сейчас Альянс европейских консерваторов и реформистов (АЕКР). Консерваторы также выступают за закрытие проекта «Северный поток — 2». В резолюции АЕКР говорится: «Мы призываем российский народ противостоять не только криминальной, угнетающей и коррумпированной системе, но также и её агрессивным действиям вовне». Вот эта фраза, думается, многое объясняет. То, в частности, что сегодня для западных политиков в отношении России геополитические реалии всё-таки превосходят идеологию.

Отметим, что факт задержания А. Навального, как и действия силовиков 23 января, нашёл критические оценки и у «несистемных» европейских политиков. В своих выступлениях в ЕП как радикальные левые, так и крайне правые политики назвали данные демарши неприемлемыми. Другое дело, что именно находящиеся на крайне левом или крайне правом флангах евродепутаты, как правило, не отдали свои голоса за последнюю антироссийскую резолюцию.

Как отмечает, в частности, евродепутат от Партии труда Бельгии Марк Ботенга, даже если нынешний кремлёвский режим не может иметь симпатии противников капитализма, радикальные левые прекрасно понимают, что фактор окружения границ России силами НАТО несёт сильную угрозу международной безопасности. По мнению первого заместителя председателя Партии европейских левых Майты Молы, «политика и игнорирования России, и ужесточения санкций против неё опасна и непродуктивна».

Carmenetti Майта Мола

Что же касается крайне правых, они указывают на то, что А. Навальный используется лидерами ЕС для дискредитации России. Крайне правый французский евродепутат Тьерри Мариани вообще сравнил его возвращение в Москву из Берлина с прибытием Владимира Ленина «в «запломбированном вагоне» в Россию в 1917 г. Однако, в целом оценивая сегодняшнюю ситуацию, следует констатировать, что «официальная Россия» вновь проигрывает общественное мнение в Западной Европе…