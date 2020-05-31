При всех противоречиях актуального политического развития в Латинской Америке (победа левопопулистского политика в Мексике, возвращение к власти в Аргентине перонистов и их левых союзников) в целом мы может говорить о том, что большая часть Латинской Америки и Карибов находится сегодня под властью правых сил. Но «правый дрейф» Латинской Америки, конечно же, не носит тотального характера. Возможно, многие небедные наши сограждане из числа способных совершать далёкие турпоездки удивились бы, но, думается, на сегодня на статус страны с наиболее мощным левым электоратом в латиноамерикано-карибском регионе могла бы претендовать Доминиканская Республика, известная у нас также как Доминикана.

Доминиканская Республика

Итоги состоявшихся в феврале муниципальных выборов показывают, что свыше 80% голосов получили списки левых и левоцентристских партий. Главными же соперниками в борьбе за политическую власть являются опять же партии левоцентристской направленности — Доминиканская партия освобождения (ДПО) и Новая революционная партия (НРП). Действительно, мы вполне можем рассуждать о существовании определённого доминиканского левоцентристского исключения в рамках современной «политической карты» Латинской Америки.

Доминиканскую Республику вряд ли правильно относить к числу самых благополучных стран Западного полушария. Но и в числе «самых нищих» Доминикана также не фигурирует. В этой республике, в которой проживают свыше 10 млн человек, продолжительность жизни достигает 74 лет. 4% валового внутреннего продукта (ВВП) идёт на нужды образования. Власти проводят борьбу с неграмотностью (уровень грамотности в Доминикане превышает 95%), государство поддерживает сельскохозяйственных производителей. В последние годы значительно выросли зарплаты работников государственного сектора (здравоохранение, силовые структуры, госслужащие), были созданы новые рабочие места в разных секторах экономики. Вместе с этим продолжает снижаться уровень бедности. ВВП на душу населения в Доминиканской Республике превышает 8,5 тысячи долларов в год, тогда как экономический рост в 2019 г. составил 5%. Безработица охватывает лишь менее 7% населения. Безусловно, большие доходы приносит туристический сектор, ведь Доминикана считается первой туристической страной на Карибах, в секторе туризма в общей сложности заняты более 700 тысяч человек.

Конечно, о благополучии говорить вряд ли правомерно. Более половины трудовой силы, что характерно для многих стран Латинской Америки, заняты в «неформальном» секторе экономики. Всё ещё актуальной темой является проблема безопасности. В значительной степени доминиканская экономика зависит от иностранных инвестиций и от перевода денег от доминиканских эмигрантов, проживающих преимущественно в США.

Муниципальные выборы, равно как и кампания к всеобщим национальным выборам, назначены на июль этого года, что показывает, что борьба за управление ведётся прежде всего партиями левоцентристской ориентации. С 2004 г. у власти находится ДПО, она контролирует и обе палаты Конгресса. Исторически эта партия, созданная экс-президентом Хуаном Бошем, занимала социал-либеральные позиции, но в последние годы, по мнению латиноамериканских политологов, сдвинулась в сторону социал-реформизма и популизма. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что ДПО участвует в деятельности Форума Сан-Паулу (ФСП), объединяющего основные левые и левоцентристские силы Латинской Америки. Кандидат в президенты от ДПО, бывший министр общественных работ и коммуникаций Гонсало Кастильо призывает в актуальной предвыборной кампании к «производительной революции» во всех секторах и на всех уровнях, с тем, чтобы она привела к «созданию общества с бóльшим благосостоянием и надеждой для всех».

Однако вряд ли предстоящие всеобщие выборы будут для доминиканской «партии власти» лёгким делом. Во всяком случае, на февральских муниципальных выборах она набрала 33,8% голосов (и добилась победы в столице республике — Санто-Доминго), уступив первое место с 39,1% голосов другой левоцентристской партии — НРП, также участвующей в работах ФСП и входящей ещё в международное левоцентристское объединение Прогрессивный альянс (ПА). Это молодая партия, её основал в 2014 г. её нынешний лидер Луис Абинадер, который на июльских выборах выступит в качестве кандидата от этой партии. Л. Абинадер был ранее заместителем председателя ведущей социал-демократической партии страны — Доминиканской революционной партии (ДРП). За последние годы «новые революционеры» сумели перехватить большую часть экс-избирателей ДРП. Стратегической целью НРП является «направить доминиканцев к человеческому развитию, гарантируя материальное и духовное улучшение состояния населения в условиях демократической свободы».

Прошедшие в конце зимы муниципальные выборы показали также, что, несмотря на мощнейшие потери, ДРП остаётся третьей по популярности партией Доминиканы, пользуясь поддержкой 5% населения. В своё время самая влиятельная левая сила Доминиканской Республики, действующая аж с 1939 г., оказалась в столь плачевном состоянии не только из-за раскола шестилетней давности. Ещё в начале века ДРП пользовалась поддержкой более 40% избирателей, но многочисленные факты коррумпированности руководящих кадров, связи с полувоенными группировками и транснациональными корпорациями, равно как дружественный курс по отношению к Вашингтону в период нахождения у власти в начале 2000-х гг. очень негативно повлияли на имидж этой партии в глазах избирателей. Нынешнее руководство ДРП, входящей на международном уровне в Социалистический интернационал, ПА и тот же ФСП, осознаёт данную ситуацию. Актуальная платформа партии носит социал-демократический характер, главным лозунгом партии является требование «создания политической, социальной и экономической свободы в Доминиканской Республике».

Сущностно мы можем говорить о том, что разногласия между наиболее влиятельными политическими акторами Доминиканы вовсе не носят глубокого идейно-политического характера. Что логично, ведь все эти партии принимают участие в Форуме Сан-Паулу, ключевой задачей которого является борьба за подлинно независимую и суверенную Латинскую Америку.