Павел Шипилин
Последние публикации
Россия стала независимой в сельском хозяйстве
Когда против России были объявлены первые санкции, наверное, в голове каждого россиянина возник один вопрос: а не придется ли поумерить аппетит? Ничего удивительного, наша историческая память хранит и голодные времена, поэтому к продовольственной безопасности мы относимся примерно так же серьезно...
29 июня 2017
В ЕС впервые осудили США
После резкого заявления канцлера Австрии Кристиана Керна и главы германского внешнеполитического ведомства Зигмара Габриэля против принятых Конгрессом США антироссийских санкций стало понятно, что европейско-американский раскол стал глубже. Впервые суть разногласий вылилась в публичную сферу...
16 июня 2017
Зачем и кому нужен Навальный
Одна из самых больших загадок в современной политической жизни России: почему власть оберегает Алексея Навального, прощает ему все выходки, откровенные провокации и смотрит сквозь пальцы на весьма и весьма условные наказания за его уголовные преступления. Вот и сейчас ему грозит всего лишь 30 суток...
12 июня 2017
Франция дает Макрону шанс. Даст ли Макрон Франции шанс?
В прошедшем вчера, 11 июня, первом туре парламентских выборов во Франции опять победил Эммануэль Макрон. Точнее, его партия-бройлер «Вперед!» — вместе с союзным ей центристским «Демократическим движением» они собрали в общей сложности треть голосов избирателей. Второе место заняла правоцентристская...
12 июня 2017
Русские хотят спасти ракетную отрасль Украины. Зачем?
На официальном сайте украинского «Южмаша» появилось сообщение о получении заказа у компании S7 Sea Launch Limited на производство и поставку ракет. «В целом контракт предусматривает изготовление двенадцати ракет-носителей для использования в программах «Морской старт» и «Наземный старт» для...
4 июня 2017
Долг Украины в Лондонском суде: продаст ли Киев Крым и Донбасс России?
Вчерашнее решение Высокого Королевского суда в Лондоне вызвало в обществе духоподъемное настроение: многим даже показалось, что дело о трех миллиардах в шляпе. Минфин РФ поспешил заявить: «29 марта 2017 г. Высокий суд г. Лондона по результатам рассмотрения ходатайства Российской Федерации о...
31 марта 2017
Запад снял с Порошенко иммунитет от «свободы слова»
Разгорается скандал вокруг запрета Киева британской прессе публиковать компрометирующие украинского президента материалы. «Получил письмо от адвокатов Порошенко с угрозой подать иск против британских СМИ, которые распространят заявления Онищенко о том, что Порошенко подкупал народных депутатов», —...
10 декабря 2016
Чужая страна к юго-западу от России
На Украине в последнее время произошло несколько событий, каждое из которых в прежние времена стало бы топовой новостью наших СМИ и висело бы на верхних строчках часами. Тут и допрос Януковича, и попытка пульнуть ракеты в сторону Крыма, и всевозможные юбилейные даты и годовщины, начиная с дня...
29 ноября 2016
Сто дней Трампа, которые потрясут мир
Сегодня Дональд Трамп обратился к соотечественникам с видеообращением, в котором изложил свою программу на первые сто дней своего президентства. Стало понятно, что он намерен выполнять свои предвыборные обещания. Что само по себе удивительно — в прежние времена предвыборные обещания выполнялись...
22 ноября 2016
Всемирная инквизиция потеряла Россию: кого будут казнить теперь?
Филиппины могут последовать примеру России, вышедшей из-под юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Эксцентричный президент Родриго Дутерте недоволен волной критики со стороны западных стран, касающейся его кампании по борьбе с распространением наркотиков. И если это случится, Филиппины...
19 ноября 2016
Киев предъявил ультиматум Брюсселю
Сегодня Верховная рада подавляющим большинством голосов приняла текст обращения к Европарламенту: до конца 2016 года принять решение о безвизовом режиме для украинцев. «На следующей неделе мы будем отмечать годовщину революции достоинства. Важно, чтобы Украина, которая выполнила все свои...
16 ноября 2016
Что написал и что мог написать Путин вашингтонскому султану?
Дональд Трамп рассказал, что получил «прекрасное письмо» от Владимира Путина и объявил о запланированном телефонном разговоре с российским президентом. Западный мир, напрягшийся в ожидании больших перемен в глобальной политике после ошеломляющих результатов американских выборов, приготовился к...
12 ноября 2016
Примут ли Индию в Совбез ООН?
Франко-британский демарш на заседании Генеральной ассамблеи ООН в очередной раз продемонстрировал, что западный мир пока не готов принять новую реальность: возвращение России на самую вершину современного мироустройства. Напомню, представители Лондона и Парижа высказались за ограничение права вето...
9 ноября 2016
Цивилизованное возмездие: до мажор и после, сюита для «золотой молодежи»
Когда была задержана очередная участница майских гонок в Москве на Gelandewagen Мара Багдасарян, стало понятно даже самым недоверчивым: ГИБДД их пасет, и легкой жизни у стритрейсеров с богатыми папами больше не будет. Злостная нарушительница правил дорожного движения, обидчик дорожной полиции и...
8 ноября 2016
На выборах президента побеждает империализм США: вид сбоку или сзади
В случае победы на выборах Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон прекратит заниматься экспортом демократии и перестанет вмешиваться в дела суверенных государств. «Мы будем применять военную силу только в тех случаях, когда это жизненно необходимо для национальной безопасности США. Мы прекратим...
4 ноября 2016
Украина: Голландцев — на ножи
Украина все еще бурлит, обсуждая декларации бескорыстных майдановцев, и тут новая напасть: Нидерланды назвали совершенно невыполнимое для Украины условие ратификации соглашения с ЕС. Напомню, именно эта страна весной провела референдум и проголосовала против ратификации. Стало известно, что...
1 ноября 2016
«Миротворец» — заказчик убийств
Известный далеко за пределами Украины центр «Миротворец» объявил реквизиты, на которые добровольцы могут перечислять средства. Деньги понадобились для приобретения программы распознавания лиц на групповых фотографиях ополченцев Донбасса и сличения их с базой данных экстремистского ресурса. С...
23 октября 2016
Берлин: Порошенко в одном ряду с террористами в Сирии
Последний раз встреча в нормандском формате проходила год назад, 2 октября 2015-го в Париже, немудрено, что от берлинского саммита ждали многого. Даже несмотря на то, что накануне Кремль попытался снизить градус ожиданий: «В идеале лучшим итогом было бы обязательство Украины выполнить Минские...
20 октября 2016
Почему нищает Украина
Сергей Арбузов, последний премьер-министр в правительстве Виктора Януковича, часто поучает новые власти и выводит их на чистую воду. Их есть за что и ругать, и даже ненавидеть: доля людей, фактически проживающих за чертой бедности на Украине только за последний год удвоилась — с 28,6% увеличилась...
18 октября 2016
Американцы украли у Гаити $1,5 млрд
Россию постоянно и прицельно обвиняют в коррупции, изображая нашу страну как наиболее коррумпированное государство в мире. Однако это вовсе не так — чиновники берут взятки и откаты в любой стране. Свежий пример — пропажа полутора миллиардов долларов из Американского Красного Креста, собранных...
17 октября 2016