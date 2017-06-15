После резкого заявления канцлера Австрии Кристиана Керна и главы германского внешнеполитического ведомства Зигмара Габриэля против принятых Конгрессом США антироссийских санкций стало понятно, что европейско-американский раскол стал глубже. Впервые суть разногласий вылилась в публичную сферу. Причем на этот раз критике подвергся вовсе не Дональд Трамп, к чему все стали привыкать, — объектом атаки стали американские конгрессмены, лоббирующие интересы американских углеводородных компаний.

Германия

Не секрет, что экспорт США в Россию после рестрикций существенно вырос, в то время как европейский, наоборот, упал. Эта странная атлантическая солидарность, к которой призывал европейцев еще Барак Обама, с самого начала вызывала подозрения, однако раньше говорить об этом вслух в Евросоюзе было не принято. Мало ли какие тайные интересы есть у Вашингтона, в которые не посвящают вассалов. Но с приходом нового президента США европейцы, кажется, стали понимать, что эти тайные интересы чаще всего приземленно-меркантильны — Новый Свет решает свои экономические проблемы за счет Старого.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Как сказано в законопроекте, американский президент может наложить санкции на лиц, намеренных инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом США «продолжат противодействовать строительству газопровода «Северный поток — 2», принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине». Другими словами, американцы угрожают санкциями уже не столько России, сколько всем европейским компаниям, кредитующим «Газпром». Неудивительно, что европолитики, которых это коснулось в первую очередь, возмутились.

Совместное заявление опубликовано на официальном сайте МИД Германии, однако эмоциональные, хотя и дипломатичные формулировки выдают в авторах волнение. «Мы не можем согласиться с угрозой применения незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы! — называют вещи своими именами Кристиан Керн и Зигмар Габриэль. Восклицательный знак, надо полагать, должен усилить впечатление и подчеркнуть серьезность момента. Кроме того, политики выводят сенаторов на чистую воду: — Американский законопроект открыто описывает, о чем, собственно, идет речь — о продаже американского сжиженного газа и вытеснении российских поставок природного газа с европейского рынка. Целью является обеспечение рабочих мест в газовой и нефтяной промышленности США».

Немецко-австрийский демарш — вовсе не спонтанное возмущение наивных людей, вдруг обнаруживших коварство союзников. Поводов для таких «открытий» было много и раньше, достаточно вспомнить историю с прослушкой АНБ Ангелы Меркель, которую местный истеблишмент воспринял с пониманием. Однако после недавних саммитов с участием Дональда Трампа европейские элиты вдруг осознали, что партнерские отношения остались в прошлом — теперь каждый сам за себя.

Надо сказать, первой почувствовала тревожное дыхание перемен Великобритания — в прошлом году Корона ловко соскочила с трансатлантической иглы, проведя через референдум решение о выходе Королевства из Евросоюза. То есть раскол с Новым Светом наметился давно, еще до прихода к власти Дональда Трампа. Теперь угрозу из-за океана почувствовали и в материковой Европе.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Можно только догадываться, какие смешанные чувства испытали страны ЕС, прежде всего те, что покупают российский газ, когда Рекс Тиллерсон разоткровенничался на слушаниях в Конгрессе о том давлении, которое на них оказывается: «Мы намекаем им, что их долгосрочной энергетической безопасности не отвечает увеличение их зависимости от российского природного газа. И я указал, что США располагают обширными запасами природного газа и объектами, позволяющими транспортировать сжиженный природный газ в Европу. Поэтому мы продвигаем идею, заключающуюся в том, что Европе действительно надо подумать о своем полном энергетическом балансе и своей энергетической безопасности и осознать, насколько зависимой она остается от России». Той опасности, о которой рассказал конгрессменам госсекретарь, в Европе не ощущают — сразу пять нефтегазовых гигантов участвуют в строительстве трубопровода «Северный поток — 2», кредитуя «Газпром». Явно рассчитывая на будущие прибыли.

Остается понять, действовали ли Германия и Австрия по собственной инициативе как страны, которых последний пакет антироссийских санкций, если он будет принят, коснется в первую очередь, или это согласованная позиция всех старых демократий, включая Францию и Италию. Но в любом случае вчера открылась новая история американо-европейских отношений. Старый Свет разочаровался в Новом, привыкшем решать проблемы за чужой счет, и вспомнил, что у него есть свои экономические интересы.

Маловероятно, что Дональд Трамп не подпишет законопроект — если все его пункты удастся реализовать, американская нефтегазовая промышленность получит второе дыхание, а американцы — десятки тысяч рабочих мест. Как раз то, что президент США обещал избирателям во время предвыборной кампании. Но одновременно его подпись, по сути, начнет процедуру развода с Евросоюзом. Любопытно, что он выберет.