



Александр Горбаруков ИА REGNUM «Газ мы тебе дадим из Свиноуйсьца, по двойной цене! Потом»

Сергей Арбузов, последний премьер-министр в правительстве Виктора Януковича, часто поучает новые власти и выводит их на чистую воду. Их есть за что и ругать, и даже ненавидеть: доля людей, фактически проживающих за чертой бедности на Украине только за последний год удвоилась — с 28,6% увеличилась до 58,3%. Такие данные недавно обнародовал Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук.

«По данным украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, соотечественники стали потреблять меньше продуктов питания. Сравнительный анализ продаж в розничной сети за первое полугодие 2015 и 2016 годов показал сокращение в натуральном измерении продажи соков на 22% и растительного масла на 19%. Потребление мяса сокращено на 14%, рыбы — на 8%, сахара — на 18%. Основа украинского рациона теперь крупы, макароны, картофель и хлеб», — добавляет Сергей Арбузов. По его мнению, реальные доходы украинцев сегодня опустились до уровня 2006 года, фактически за время, прошедшее после Майдана, украинцы потеряли десятилетие. Всему виной девальвация национальной валюты, обвал экономики в результате разрыва связей с Россией и сомнительных экономических экспериментов под руководством МВФ, считает эксперт.

Уже сейчас в российских городах, по самым скромным подсчетам, работает больше четырех миллионов украинских гастарбайтеров, и их число ежедневно увеличивается. Уверен, что с приходом отопительного сезона число экономических беженцев возрастет многократно. И этот поток рано или поздно придется ограничивать, хотим мы того или нет.

Постмайданные власти постоянно обвиняются не только в воровстве, но и в некомпетентности. Например, российский газ, который Нафтогаз закупает у своих западных соседей, обходится Украине дороже. На днях Польша объявила о своих планах построить трубопровод от терминала СПГ в Свиноуйсце, чтобы обеспечить восточную соседку сжиженным газом из Катара. Сегодня Украина получает из Польши полтора миллиарда кубометров газа ежегодно, однако объем планируется утроить. «Если построим это сообщение с украинской стороной, а это короткий отрезок в 120 километров, соединяющий польскую систему с большим газохранилищем на Украине, то сможем транспортировать на Украину 5−6 миллиардов кубометров газа», — заявил в Варшаве уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. По мнению польского чиновника, в этом проекте важна не столько экономическая, сколько политическая составляющая. Я бы сказал, экономическая составляющая вообще не просматривается — катарский газ обходится на 70 процентов дороже. А если учесть его транспортировку до Украины, то, видимо, цена станет вдвое выше газпромовского.

Тем не менее, Украина вполне осознанно идет на эти убытки. Как и на разрыв вообще связей с Россией, что неизбежно приведет или уже привело к экономическому коллапсу и тотальному обнищанию населения. Сегодня не меньше 70% украинцев не в состоянии оплатить коммунальные услуги, а с приходом холодов у людей появляется риск вообще лишиться крыши над головой. «Процедура борьбы с неплательщиками — прежняя и нехитрая. Долг в 15 тысяч — и на вас подают в суд облэнерго, облгаз или горводоканал. В течение трех дней выносят решение. Ваше присутствие совсем необязательно. Не успеете оспорить за 10 дней — придут судебные исполнители. Имущество опишут и могут кое-что оттяпать. Нет ценных вещей — арестуют квартиру. Не погасишь долг — продадут», — рисует мрачную перспективу портал Подробности.ua.

Украинцы пока не верят, что Майдан привел к такому печальному результату, однако случаи продаж квартир с молотка уже зафиксированы. А недавно создано государственное коллекторское агентство, зарплата сотрудников которого будет напрямую зависеть от суммы, вырученной от продажи жилья неплательщиков: десять процентов. На службу набирают тех, кто участвовал в войне на Донбассе, то есть парней решительных и беспощадных. Они уже потихоньку начинают работать и входят во вкус. «Скоро украинцы получат новые платежки уже по новым, самым высоким в истории страны тарифам. Выдержит ли общество такую нагрузку, увидим весной», — без всякого оптимизма пишет Подробности.ua.

Сергей Арбузов считает, что за последние два с половиной года Украина стала кошмаром, а не землей обетованной — вместе с продолжающейся стагнацией экономики, беспросветным политическим кризисом и перманентной войной в Донбассе. «Обещанный легкий путь в Европу обернулся дорогой в тупик. И особый цинизм новой власти состоит именно в том, что она сделала эту дорогу платной», — грустно каламбурит эксперт.

Но дело здесь вовсе не в цинизме власти, а в той задаче, которую она выполняет. Эмоции здесь ни при чем. Вашингтону, чьим приказам подчиняется Киев, неинтересно, выживут украинцы, разбегутся из несчастной страны или вымрут от голода и холода. Украине отведена барьерная роль между Россией и Европой, экономические, политические, человеческие связи между нашими странами в любом виде только мешают добиться поставленной цели.

Есть еще одна цель, посерьезнее. «Военные всерьез рассматривают вопрос войны с РФ, а политики стараются этого избежать и распетлять с пользой для страны», — делится инсайдерской информацией популярный на Украине волонтер Роман Доник. В данном случае неважно, насколько он осведомлен. Куда важнее, что такие настроения среди бравых националистов есть, это не секрет. Весь вопрос в том, насколько их много и могут ли они влиять на приятие решений. Пока не могут. Но расклад сил на Украине меняется очень быстро. А у нищего населения, которому пропаганда указала на Россию как на единственного виновника всех бед, вполне могут созреть агрессивные и самоубийственные настроения.