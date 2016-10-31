



Иван Шилов ИА REGNUM Марк Рютте, Нидерланды...... Зря стоял Майдан. Зря разрушили страну. В общем, всё — зря

Украина все еще бурлит, обсуждая декларации бескорыстных майдановцев, и тут новая напасть: Нидерланды назвали совершенно невыполнимое для Украины условие ратификации соглашения с ЕС. Напомню, именно эта страна весной провела референдум и проголосовала против ратификации.

Стало известно, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выдвинул условие, чтобы «к тексту соглашения была прикреплена уточняющая декларация, которая, среди прочего, подтверждает, что соглашение об ассоциации не будет первым шагом на пути к членству Украины в ЕС». Кроме того, в дополнительной «юридически обязывающей декларации» также будет идти речь о том, что ЕС не будет предоставлять Украине военную и дополнительную финансовую помощь.

Эта новость сводит на нет радостное сообщение, которое сегодня во второй половине дня успела разместить пресс-служба Петра Порошенко в его Фейсбуке: «Конечной датой консультаций по ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС по результатам референдума в Голландии установили 1 ноября. Многие скептики, и не только в Украине, ожидали, что именно сегодня будет объявлено о решении относительно прекращения ратификации Соглашения Нидерландами. В течение последних дней нам удалось провести интенсивные переговоры с партнерами из Евросоюза. Я лично провел десяток телефонных разговоров, в том числе с президентами Туском, Юнкером и Шульцем, а также с премьером Нидерландов Рютте. Всем важно помнить, что Соглашение об ассоциации, к разработке которого я лично имею честь быть причастным, имеет не только экономическое и политическое значение, но и символическое. Потому что является воплощением развития Украины и ее движения вперед и компасом наших реформ. Поэтому очень важно, что Нидерланды не прекращают ратификацию и продолжат консультации».

Разумеется, завтрашний день, который назвал украинский президент как главную и конечную дату ратификации, покажет, насколько он был убедителен, беседуя с евроначальниками и Марком Рютте. Однако с самого начала было понятно, что Нидерланды как торпеда укронадежд выбраны американцами неслучайно: именно в этой стране проводятся самые деликатные операции — от суда ЮКОСа или Гринпис против России до мелких провокаций с нашими дипломатами.

На этот раз жертвой оказалась Украина: широко улыбаясь и ободряюще похлопывая по плечу, ей не только отказано в ассоциации с ЕС, но и жестко заявлено о том, чтобы она прекратила мечтать о членстве в Евросоюзе. Причем, заявлено очень демократично, через народное волеизъявление. Не придерешься.

Однако в среде свидомых патриотов Нидерланды уже давно, сразу после референдума, оказались под подозрением. И, как выяснилось, не напрасно. «Москалей — на ножи» устарело, пора к москалям прибавлять голландцев и поляков. Лишними не будут.

Судя по всему, «голландский вариант» держался в запасе с самого начала, когда Россия только пригрозила захлопнуть свой рынок прямо перед носом у европейцев. Сегодня угроза реализована, непреодолимый таможенный барьер не позволяет заполнить наши прилавки дешевыми беспошлинными товарами, а украинский рынок открыт всем ветрам. Нищающее же на глазах население нэньки мало кому интересно из-за своей невысокой покупательной способности.

Тем не менее Петр Порошенко со всех трибун вот уже два года вещает о евроустремленности Украины, чем, по-видимому, каждый раз основательно пугает своих западных партнеров. Поэтому они на всякий случай не вводят даже совершенно безопасный для Европы туристический безвизовый режим — всем понятно, что укротуристы не станут осматривать местные достопримечательности, все эти лувры с прадами, а постараются осесть в городах ЕС и как-нибудь трудоустроиться. Потому что на родине с работой стало очень туго, и миллионы громадян разъезжаются из страны победившего Майдана кто куда.

Лозунг о грядущем членстве в Евросоюзе как конечной интеграционной цели на Украине используют примерно так же, как в СССР дежурно рассказывали о победе коммунизма — ораторы должны об этом говорить, а слушатели — аплодировать в нужных местах. Но верят в мечту о Евросоюзе только самые наивные, во всяком случае, среди ораторов таких нет. Впрочем, подозреваю, что не осталось их и среди слушателей.

Но Европа, конечно, плохо разбирается в нюансах укрориторики. Ей невдомек, что пламенные речи говорятся не всерьез, а просто чтобы подбодрить приунывшую публику, подуставшую от плодов «революции гидности». И в ЕС решили перестраховаться, составить на всякий случай юридический документ, в котором было бы четко написано: членом Евросоюза Украина не станет никогда.

Зря стоял Майдан. Зря разрушили страну. В общем, все — зря.