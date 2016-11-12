Дональд Трамп рассказал, что получил «прекрасное письмо» от Владимира Путина и объявил о запланированном телефонном разговоре с российским президентом. Западный мир, напрягшийся в ожидании больших перемен в глобальной политике после ошеломляющих результатов американских выборов, приготовился к самому худшему.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вашингтону нужен новый стилист

По-моему, напрасно. Или, во всяком случае, преждевременно.

Американская политическая система устроена так, что воплотить в жизнь все свои предвыборные обещания новому президенту попросту не дадут. Если новый президент вдруг затеет революцию, в Конгрессе наверняка сложится коалиция идеологически крепких ястребов из обеих партий, которая будет торпедировать его революционные преобразования. Но нам бы понять: а чего он хочет, этот Трамп? Мы ведь ему простим даже неудачи, если он будет хотя бы пытаться, верно?

В нашем представлении он должен (в порядке приоритетности задач):

• убрать войска из Сирии и сотрудников разведки с Украины;

• прекратить финансировать политиков Восточной Европы, чтобы сам собой разрушился «пояс верности» между Старым Светом и Россией;

• остановить переговоры по Транстихоокеанскому и Трансатлантическому партнерствам, которые должны прийти на смену ВТО и в которых нет места ни Китаю, ни России;

• разогнать НАТО;

• демонтировать элементы системы ПРО в Румынии и Польше, а также в Южной Корее;

• прекратить давить на Евросоюз, требуя проводить во вред самой Европе антироссийскую политику, в том числе экономическую;

• свернуть военные и военно-морские базы, разбросанные по всему миру, и возвратить в родные гавани все авианосные группы;

• уважать решения Совета Безопасности ООН.

Ну и по мелочи:

• признать Крым частью России, а Абхазию и Южную Осетию суверенными государствами;

• снять с нас санкции, в том числе разрешить Евросоюзу их отменить;

• отказать в грантах российской оппозиции и украинской правящей элите, а также снять с довольствия Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch, USAID, «Голос Америки» и Радио Свобода;

• прекратить финансировать украинский режим напрямую, а также давать финансовые гарантии.

Я наверняка что-то пропустил, но в общем и целом наши ожидания примерно понятны: новый президент должен добровольно превратить Соединенные Штаты в региональную державу, сняв с них обязанности мирового жандарма и арбитра. Для всего мира было бы спокойнее, если бы Дональд Трамп проводил политику изоляционизма, контуры которой он вроде бы обозначил во время своей предвыборной кампании.

Однако напомню, ничего из выше перечисленного списка он сделать не обещал, во всяком случае, буквально. Как не объявлял себя изоляционистом — это ему приписали политологи. Его президентская кампания проходила под слоганом Make America great again — «Вернем Америке величие». Дональд Трамп — патриот своей страны, именно так к нему и следует относиться.

И если рассуждать логически, а не эмоционально, постараться настроиться на его волну и посмотреть на окружающий мир его глазами, список придется основательно подкорректировать. А то и составлять новый, более реалистичный.

С точки зрения американского патриота ослабление своих геополитических конкурентов — важная задача. Поэтому финансирование восточноевропейских элит, включая киевский режим, должно быть продолжено. Благо, что стоят они недорого. «Пояс верности» Соединенным Штатам, который протянулся от Польши до Болгарии, — очень полезное геополитическое приобретение прежних администраций Белого дома. Он должен существовать, для этого достаточно поставить пугливым прибалтам несколько танков, а поляков и румын успокоить развертыванием на их территориях элементов системы ПРО.

Украину как форпост в борьбе с одним из своих геополитических конкурентов обязательно следует поддерживать. Неслучайно в сентябре в своем выступлении по видеосвязи на «Ялтинской европейской стратегии» Дональд Трамп раскритиковал Германию и другие европейские страны за то, что они «недостаточно делают для поддержки Украины в ее конфликте с Россией». В своей речи тогда еще кандидат в президенты отметил: «По моему мнению, Украину не уважают должным образом в других частях Европы», — процитировала Guardian речь политика.

Необходимо создавать проблемы экономикам Китая и России, а значит, следует приложить максимум усилий, чтобы заключить соглашения о Транстихоокеанском и Трансатлантическом партнерствах. Если их удастся заключить, даже в ущерб Европе и другим странам (а ущерб очевиден, как очевидны приобретения для США), это, несомненно, значительно улучшит экономическое положение родины Дональда Трампа. Патриот, задавшийся целью укрепить могущество Америки, вряд ли станет пренебрегать такой уникальной возможностью.

Насколько я помню, Трамп никогда не говорил о своем пиетете перед международным правом вообще и Советом Безопасности ООН в частности. А вчера во время телефонного разговора с Пан Ги Муном два политика договорились, что будут «добиваться продвижения прав человека», и эти намерения не могут не вызывать тревогу у здравомыслящих людей. «Легитимные устремления» народов, то есть право оппозиции, включая вооруженную, свергать собственные правительства везде, кроме США, неконституционными методами, для любого американского политика имеют силу закона. И этот «закон» для них не противоречит международному праву. То есть разрушающая суверенные государства борьба за общечеловеческие ценности и права человека, скорее всего, будет продолжена.

Чуть сложнее проблема Сирии. Здесь мы успели занять клеточку на геополитической шахматной доске, и убрать нас с нее можно только путем прямого военного столкновения. Маловероятно, что трамповская администрация станет так рисковать — проще развернуть новую базу где-нибудь поблизости — в Ираке, Израиле или Иордании, а еще лучше — во всех трех странах. Разумеется, они особо не нужны — в Персидском заливе военные контингенты США уже присутствуют, Иордания давно предоставляет свою инфраструктуру американским вооруженным силам, включая порт Акаба на Красном море, Шестой флот уверенно чувствует себя в Средиземном море благодаря европейским союзникам, так что в военно-морской базе в Израиле нужды нет. Однако чисто политически новые места дислокации, пусть даже слабые, чтобы не сильно нагружать бюджет, но широко разрекламированные, позволили бы американцам сохранить лицо и окружить Сирию по всему периметру.

Строго говоря, все прежние президенты, включая «миротворца» Барака Обаму, делали все правильно с точки зрения американского патриота, кем, несомненно, является Дональд Трамп. Возможно, его политика будет чуть более обращена внутрь страны и чуть меньше цветных революций США станут провоцировать в других странах. Наверное, он действительно станет решительно, но при этом осторожно бороться с коррупцией, прежде всего в ВПК. Уменьшит количество военных баз, например, вдвое, чтобы снизить нагрузку на бюджет, а оставшиеся постарается сделать более эффективными. Но отказаться от них вообще значило бы резко ухудшить американское геополитическое влияние.

Если, к примеру, Шестой флот уйдет из Средиземного моря, то Европа, оставшись без защиты, не станет подписывать соглашение о Трансатлантическом партнерстве. Даже насквозь проамериканские евролидеры сообразят, что им понадобятся значительные средства, чтобы организовать собственную оборону — разумеется, не против России, а против терроризма, угнездившегося на Ближнем Востоке и в странах Магриба. И они примутся уговаривать Вашингтон не бросать своих союзников, обязательно вспомнят об атлантическом единстве.

Не уйдет из Индийского океана и Пятый флот — здесь тоже у США хватает союзников, которые чувствую себя спокойнее в присутствии американцев. Да и китайская торговля с Европой должна контролироваться, а Пекин — самый серьезный конкурент Вашингтону. Американский патриот вряд ли станет помогать Поднебесной усиливаться, добровольно устраняя свое военное присутствие в Юго-Восточной Азии.

Нет, если смотреть на мир глазами Дональда Трампа, то серьезных перемен ожидать не приходится. Ну, разве что изменится риторика.

Пожалуй, лишь в одном можно было бы пойти нам навстречу — отменить бесполезные санкции, которые лишь вызывают раздражение, но неспособны повлиять на политику Москвы. Признание Крыма частью России, а Абхазию и Южную Осетию суверенными государствами, то есть, простая фиксация существующего положения, которое без глобальной войны все равно не изменить, тоже было бы эффектным шагом нового американского президента, имеющего имидж непредсказуемого и даже неуравновешенного политика.

Такая демонстрация дружелюбия и стремления к компромиссу — серьезные козыри на будущих переговорах между двумя лидерами сверхдержав. Дональд Трамп как крупный бизнесмен привык торговаться и добиваться своего, а не уходить с пустыми руками. Значит, он что-то потребует взамен, причем его предложение будет для нас весьма неприятным и проблемным. И, видимо, нам тоже придется идти на компромисс, демонстрируя ответное дружелюбие. При этом понимая, что ничем по-настоящему жизненно важным новый президент США, отменяя санкции или признавая Крым, Абхазию и Южную Осетию, жертвовать не собирается.

Как бы то ни было, точек соприкосновения с Соединенным Штатами у нас как не было, так и нет, зато соперничества хоть отбавляй. Задача Дональда Трампа остается той же, что стояла перед всеми его предшественниками, начиная с Гарри Трумэна: победить глобальных конкурентов, не развязывая ядерной войны между сверхдержавами и грозящей взаимным уничтожением. Всех их, несомненно, можно называть американскими патриотами, хотя способы реализации этой задачи у разных президентов были разными. Но все старались сделать Соединенные Штаты великой страной.

Вряд ли Дональд Трамп от них сильно отличается, разве что он слегка экстравагантен. Но это дело привычки. Так что не стоит проявлять излишнего оптимизма или ждать коренного слома прежней системы глобальных отношений. Make America great again — этим все сказано.