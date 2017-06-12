Одна из самых больших загадок в современной политической жизни России: почему власть оберегает Алексея Навального, прощает ему все выходки, откровенные провокации и смотрит сквозь пальцы на весьма и весьма условные наказания за его уголовные преступления. Вот и сейчас ему грозит всего лишь 30 суток административного ареста за повторные нарушения при организации акции протеста. Не густо.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Планы

Однако если посмотреть на ситуацию из-за кремлевских зубцов, многое происходящее выглядит совершенно иначе.

Навальный не настолько наивен, чтобы всерьез рассчитывать на победу в президентской гонке, даже если бы его до нее допустили. Но он профессиональный революционер — то есть бунтарь, который получает деньги за организацию бунта. Не столько беспощадного (ему пока хватает ума не обзаводиться боевиками), сколько бессмысленного. Московские власти нервничают, но Кремль сохраняет спокойствие и излучает уверенность — такое ощущение, что в сердце родины знают точно, что дальше Охотного Ряда оппозиционер своих юных единомышленников все равно не пустит. За штурм Красной площади ему не платили.

Неудивительно, что западные спонсоры очень осторожно поддерживают Навального, они давно подозревают, что это внутрироссийские разборки, в которых ни Европа, ни Америка не участвует. И, скорее всего, они правы. У нас тут, в России, хватает своих конкурирующих сил, довольно богатых и решительных, готовых заказывать политические расправы, мятежи и майданы, чтобы решить какие-то свои, неведомые гражданскому обществу проблемы.

Складывается впечатление, что фильмы-расследования о генпрокуроре Чайке, судье Лебедеве и премьере Медведеве оплачивались из одного кошелька. Причем находится он на недосягаемой высоте. Не исключено, что сам Навальный об источниках своего неплохого дохода осведомлен плохо — ему знать не положено.

Рискуют ли околовластные структуры, когда используют пыл оппозиционера как таран против своих конкурентов? Думаю, вряд ли. ФСБ, МВД и Нацгвардия знают дело и способны справиться с любым хорошо организованным и спланированным бунтом, не нанося увечий и даже синяков участникам протестных акций. При этом все остаются довольны: страна демонстрирует всему миру гуманизм по отношению к несистемной оппозиции, участники чувствуют себя героями, ибо не отступили в совершенно вегетарианской схватке с ОМОНом, полицейские прошли практику и приобрели полезные навыки. Алексей Навальный тоже удовлетворен — он получил не только прославивший его арест, но и солидное вознаграждение за вынужденное бездействие.

У нас сложился уникальный альянс между несистемной, но в то же время управляемой оппозицией и законной властью, которая сама же вырастила собственных оппонентов. Непримиримых, но при этом абсолютно ручных вождей — поводырей своей паствы.

Секта Фонд борьбы с коррупцией один за другим открывает представительства по всей стране на глазах у изумленной общественности, канализируя, легализуя и засвечивая всех маргиналов — адептов нового учения. Теперь они известны спецслужбам, по каждой агрессивно настроенной персоне созданы объемные картотеки. Майдан в России не получится — власть хорошо усвоила уроки, которые преподала Украина.

Сегодняшняя провокация Алексея Навального, развернувшего протест в последнюю минуту, была кем-то заранее спланирована. Не им самим — на такое вольнодумство он бы, конечно, сам не решился. Смена сценария манифестации, а тем более публично объявленный адрес — Тверская, ведущая к Кремлю, на которой намечались народные гулянья, не оставили полиции выбора: организатора задержали в подъезде дома, где он живет. Очень трудно поверить, что оппозиционер не знал об этом заранее.

Колонна юнцов, вышедшая на Тверскую по зову провокатора, вполне ожидаемо осталась без вождя, была дезориентирована и дезорганизована. Как и предсказывалось многими наблюдателями, Алексей Навальный слил протест — в нужную минуту его среди единомышленников и последователей не оказалось. Как мы все знаем, по очень уважительной причине — в то самое время, когда его так ждали, он ехал в отделение под охраной полиции.

Значит, в следующий раз на его призыв опять откликнутся доверчивые сектанты Фонда борьбы с коррупцией. И он опять в последний момент бросит на произвол судьбы своих верных учеников. Дозированный и управляемый протест очень нужен власти, потому что в противном случае обязательно появится несистемная оппозиция, которую будут содержать другие, не самые дружелюбные силы.