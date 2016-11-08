



Гелендваген

Когда была задержана очередная участница майских гонок в Москве на Gelandewagen Мара Багдасарян, стало понятно даже самым недоверчивым: ГИБДД их пасет, и легкой жизни у стритрейсеров с богатыми папами больше не будет. Злостная нарушительница правил дорожного движения, обидчик дорожной полиции и возмутитель общественного спокойствия получила 40 часов общественных работ. Общественность удовлетворенно загудела и мысленно похлопала сотрудников ДПС по погонам: знай наших.

Думаю, что топ-менеджмент «Лукойла» уже принимает экстренные меры по обузданию веселых нравов своих чад и домочадцев — имидж нефтегиганта сильно упал, можно сказать, рухнул вслед за нефтяными котировками. Связи не помогают, «золотую молодежь» того и гляди начнут выгонять из престижных вузов — если дело пойдет такими темпами, парковка у МГУ и МГИМО может основательно поредеть.

Словом, полиция нам показала, что умеет работать. Может отслеживать, передавать по рации тайные сигналы, терпеливо ждать и ловить своих обидчиков за не пристегнутые ремни. И мы одобряем эти решительные и профессиональные действия. Если суд снял все обвинения с Абдувахоба Маджидова, то мы-то с вами знаем, что это чисто техническая проблема, связанная с несовершенством законодательства. И ГИБДД недавно нам доказала, что если у полиции есть желание, то от ответственности не уйдет никто — поймают, приведут в суд, где и накажут уже за другое нарушение.

Нам нравится такое цивилизованное возмездие.

Однако у меня в связи с очередной историей задержания обидчиков полицейских возникает вполне закономерная просьба.

Дело в том, что резонансных дорожно-транспортных происшествий очень много. Мне, например, вспоминается, как в Иркутске несколько лет назад Анна Шавенкова, дочь председателя местного Избиркома, задавила двух сестер, шедших по тротуару. Причем сразу после наезда на пешеходов девушка первым делом принялась осматривать повреждения своей машины. И этот нюанс особенно разозлил общественность.

Анна Шавенкова, напомню, избежала тюрьмы — приговор 2,5 года был отсрочен на 14 лет, до наступления совершеннолетия ее ребенка. В мае же прошлого года она попала под амнистию по случаю 70-летия Победы.

Могут иркутские инспектора так осложнить жизнь этой молодой убийце, чтобы она выбросила из головы саму мысль сесть за руль? Как показывает история с гонщиками на Gelandewagen в Москве, дорожной полиции это вполне по силам.

Уверен, что россияне одобрили бы постоянное выслеживание и задержание прокурорского сына Бориса Малафеева, избившего в Екатеринбурге беременную женщину в ходе дорожного конфликта. Инцидент зафиксировал видеорегистратор: отлично видно, как молодой человек подрезает машину, тормозит, выходит из своей Audi A7, направляется к остановившейся машине выяснять отношения. Слышны оскорбления и удар.

Хамов, да еще если они дети чиновников или олигархов, россияне не любят. И, уверен, были бы не против применения против них мер воздействия наподобие тех, что были продемонстрированы нам в Москве.

Но ведь таких случаев происходит очень много по всей стране. Время от времени они взрывают интернет, видеоролики крутят по телевизору, увеличивая армию неравнодушных и сочувствующих. Однако даже если вина в ДТП доказана, убийца за рулем получает сравнительно небольшие сроки, не сопоставимые с тем горем, которое испытывают родственники погибших. Хамы вообще отделываются легким испугом, а чаще, как в случае с Марой Багдасарян, в них вселяется уверенность, что за наглость и плевки в общество им вообще ничего не будет.

Теперь мы окончательно поняли, что ГИБДД может исправить ситуацию и навести порядок на дорогах, если у инспекторов появляется желание или задета честь мундира. Но общественный заказ не ограничивается стритрейсерами на Gelandewagen — приструнить нужно «золотую молодежь», гоняющую на своих дорогих иномарках по всей стране.