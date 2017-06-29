Когда против России были объявлены первые санкции, наверное, в голове каждого россиянина возник один вопрос: а не придется ли поумерить аппетит? Ничего удивительного, наша историческая память хранит и голодные времена, поэтому к продовольственной безопасности мы относимся примерно так же серьезно, как к оружию. Без того и другого никак.

Pixabay Мясная продукция из России

Однако наш рацион за последние пять лет почти не изменился. Растерявшиеся было в первые дни владельцы торговых сетей живо переориентировались и заполнили прилавки отечественными продуктами. Несколько первых месяцев ассортимент оставлял желать лучшего, но сейчас мы опять стали разборчивыми и воротим нос, если что-то нам кажется недостаточно вкусным или слишком дорогим. Конкуренция за покупателя стала, возможно, даже более острой.

Пожалуй, на первое место в наших тревожных ожиданиях можно уверенно поставить мясо. Отсюда и вдруг проявившийся интерес к импортозамещению, о котором давно говорили экономисты как о способе вдохнуть жизнь в экономику, якобы сидящую на нефтяной игле. Правда, они имели в виду все-таки не агропродукцию, а машиностроение. Но нас больше интересует, какое мясо мы покупаем в магазинах, импортное или отечественное.

Хорошо известно об успехах наших птицеводов и свиноводов — фермеры каждый год наращивают производство мяса птицы и свинины. Что происходит с говядиной — не совсем понятно. Наши аграрии заметно обновили стадо, вот уже полтора десятка лет закупая дорогие породы в Австралии и США, однако на конечном результате такой качественный импорт, на первый взгляд, вроде не сказывается.

Разгадка лежит на поверхности.

С 2000 года поголовье крупного рогатого скота в России радикально уменьшилось — с 27,5 млн голов до 18,7. При этом стадо стало гораздо производительнее: ежегодный средний надой на одну корову увеличился с 2502 литров до 4134. Таких показателей в советское время колхозы не знали, легенды о голландских 4-тысячных надоях рассказывали шепотом как о недостижимой вершине.

То есть современные российские фермеры явно отдают предпочтение молочным породам. Чем же им не угодили мясные?

Сказывается общемировая тенденция уменьшения потребления говядины — люди чаще покупают птицу. Возможно, из-за ее диетических свойств. Во всяком случае, никакого дефицита говядины в наших магазинах не наблюдается. Значит, больше на нашем рынке просто не продать.

Собственное производство мяса дополняется импортным — охлажденным и замороженным.

Импорт мяса стремится к нулю. Что, впрочем, не должно никого дезориентировать: это вовсе не результат программы импортозамещения, принятой пару лет назад, или животворящих санкций, после которых отечественные аграрии расправили плечи. Нет, мы видим, что концепция продовольственной безопасности постепенно, год за годом, обретает вполне осязаемые черты.

Осталось уяснить для себя главный вопрос: а жить-то мы стали лучше или хуже? Судя по статистике, в общем и целом лучше — потребление мяса каждый год растет. Причем заметьте: в последние годы мы стали больше доверять отечественным продуктам, а не импортным.

Мяса мы стали производить много, даже больше, чем нужно самим. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в последние годы Россия стала его даже экспортировать, причем положительная тенденция бросается в глаза: в I квартале 2017 г. — 68 процентов к прошлогоднему показателю. Судя по всему, наши аграрии уже вошли во вкус и останавливаться на достигнутом не собираются.

Словом, за продовольственную безопасность можно быть спокойным. В сельском хозяйстве мы стали практически полностью независимы от внешних угроз.

Таблицы составлены на основании данных Росстата и Федеральной таможенной службы