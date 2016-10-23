Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая экипировка палачей на Украине

Известный далеко за пределами Украины центр «Миротворец» объявил реквизиты, на которые добровольцы могут перечислять средства. Деньги понадобились для приобретения программы распознавания лиц на групповых фотографиях ополченцев Донбасса и сличения их с базой данных экстремистского ресурса.

С призывом к свидомым патриотам помочь сайту «Миротворец» приобрести программу обратился и главный куратор вебсайта от правительства и Верховной рады, советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко.

«На сегодня в архивах Центра «Миротворец» собраны более 500 тысяч фотографий лиц, подозреваемых в преступлениях против нашей страны. Обработка этих фотографий вручную с целью установления всех негодяев может занять десятилетия, в то время как каждая фотография может стать ценным доказательством в деле раскрытия преступлений против украинского народа. Существуют специальные программы автоматической обработки изображений, позволяющие выделять отдельные лица на групповых фото и сличать их с фотографиями уже установленных лиц в базе «Миротворца». Волонтеры Центра «Миротворец» обращаются ко всем, кто понимает важность продолжения работы по выявлению всех до одного подонков, воевавшего против нашей страны, с просьбой помочь в приобретении такой программы», — написал в своем Фейсбуке неутомимый укрочиновник.

«Негодяи», «подонки», «преступники» — все это лексика гражданской войны. Существование которой в Киеве отрицают. Но даже Список российских наемников, заброшенных в Украину через одну из баз подготовки в Ростовской области, опубликованный «Миротворцем», говорит о том, что наемники — это на самом деле добровольцы, не имеющие никакого отношения к регулярной российской армии. В списке, в основном, россияне. Но попадаются и граждане Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии и самой Украины. Есть даже один финн. Но, как известно, если факты противоречат истине, тем хуже для фактов.

На прошлой неделе социальные сети взорвались возмущением: объявлена награда за убийство британского журналиста Грэма Филлипса. Правда, объявлена иносказательно — с тех пор как явный экстремизм «Миротворца» был осужден даже западными партнерами Украины, официальный Киев поспешил от него откреститься. Хотя, как нетрудно догадаться, это обычная украинская хитрость: удивиться общеизвестному и сделать вид, что цивилизованные власти к происходящему не имеют отношения.

«Центр «Миротворец» готов заплатить за телефон «Филипс Х200» сумму в размере $2000. А за модель х300 (в разобранном состоянии) — $1000. Подделок не предлагать. Интересует только русифицированный оригинал британской сборки», — опубликовали на днях объявление заказчики убийства. Перевожу: за убийство Грэма Филлипса предлагается две тысячи долларов, («двухсотый»), за тяжелое ранение — тысячу («трехсотый»). Не удивлюсь, если выяснится, что на британца уже началась охота, украинским безработным — бывшим участникам АТО, научившимся держать в руках оружие и устанавливать мины, позарез нужны деньги.

Киев не собирается прекращать войну на Донбассе, после каждой встречи нормандской четверки, публичного выступления или интервью украинских официальных лиц это становится очевидно. Антон Геращенко часто попадает в поле зрения всего лишь потому, что не скрывает своих убеждений и называет вещи своими именами. «В то время как Петр Порошенко пытается перехитрить врага на переговорах, центр «Миротворец» продолжает свою работу…», — это квинтэссенция укромудрости и одновременно изощренной жестокости необандеровцев, захвативших власть после Майдана.

После берлинской встречи они почему-то приободрились и решили, что жителей и защитников ДНР / ЛНР им скоро отдадут для массовой расправы, которую националистам не дали учинить в 2014 году. Именно поэтому киевская хунта так обижена на Россию и добровольцев, которые не позволили им утолить жажду крови. Инакомыслие в современной Украине приравнено к преступлению и государственной измене, свобода слова осталась в далеком прошлом.

Сегодня они готовят списки, пишут программы-распознавалки, угрожают и даже убивают героев Новороссии при помощи террористических актов. Нет сомнений, что смерть Мотороллы и других полевых командиров уже оплачена — Украина так и не смогла победить их в честном бою. И, разумеется, не сможет.

Свидомые патриоты незаметно для себя оказались одни против всего мира. Запад по инерции еще пытается защитить своих марионеток, но все чаще тычет их носом в резолюцию Совета Безопасности ООН 2202 (2015). Здесь по пунктам расписаны шаги по установлению мира на Донбассе — по сути, это и есть дорожная карта, разработать которую в очередной раз собрались члены нормандской четверки. Однако само существование центра «Миротворец» говорит о том, что нэнька не собирается «творить мир» — она всего лишь пытается «перехитрить врага».

Эта работа кончится тем, что приверженность к неукоснительному соблюдению минских соглашений, ни один пункт которых Россия не позволит изменить, опять дежурно подтвердят все участники. Принуждение Украины к миру будет продолжено. Резолюцию Совбеза ООН ей придется выполнить.