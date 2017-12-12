Глубокая благодарность киевским властям, упоминание США, Италии, Индии, Кореи как основных заказчиков, а также английский бренд заказчика не помогли бывшему советскому флагману ракетной индустрии скрыть печальный факт, что контрагентом являются россияне. Социальные сети бурлят — налицо зрада. Свидомые патриоты угрожают заблокировать поставки ракет.

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Ракета Зенит-2

S7 Sea Launch Limited — действительно российская компания. Она была создана осенью прошлого года, когда группа S7 подписала в Мексике с группой компаний Sea Launch контракт на покупку имущества ракетно-космического комплекса «Морской старт». Предмет сделки — корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey, наземное оборудование в порту Лонг-Бич (США), а также товарный знак.

Международный коммерческий проект «Морской старт» был запущен в 1995 году. Тогда в состав его учредителей вошли американская корпорация Boeing, российская РКК «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ «Южное» и «Южмаш». Был проведен ряд коммерческих запусков на орбиту с помощью российско-украинских ракет-носителей «Зенит» с плавучей платформы Odyssey в Тихом океане. Однако в 2009 году «Морской старт» объявил о своем банкротстве, после реорганизации в 2010 году ведущую роль в проекте получила РКК «Энергия». С 2014 года запуски в космос были приостановлены.

По понятным причинам события на Майдане затормозили сотрудничество с «Южмашем», и в S7 Sea Launch Limited стали готовиться к смене ракеты-носителя. Хотя чисто технологически сделать это быстро довольно сложно — в России пока не выпускаются ракеты, которые по своим параметрам годятся для морских стартов. Если бы не «Южмаш», пуски пришлось бы отложить на несколько лет, пока РКК «Энергия» совместно с самарским РКЦ «Прогресс» и Центром имени Хруничева не создали бы аналог «Зенита» — ракету «Сункар». Но украинские ракетостроители свой шанс не упустили.

Разумеется, победителям «революции гидности» сложно разобраться в технологических тонкостях ракетостроения. Их задача — осложнить жизнь «стране-агрессору», даже если предпринятые ими меры, как обычно, в конечном итоге навредят собственной незалэжной державе. То есть завод лишится выгодного контракта, а рабочие и инженеры останутся без зарплат и окажутся на улице. Иметь дело с современной Украиной слишком рискованно.

«Зенит» — не исключительно украинская ракета, а продукт кооперации. Ключевые элементы для него, в частности маршевые двигатели, поставляет «Роскосмос». Как только поставки двигателей прекратились, производство «Зенитов» встало, и вот уже почти три года здесь не построено ни одной ракеты.

Вряд ли в S7 Sea Launch Limited осознают те риски, с которыми компания столкнется на Украине. Иначе она бы не размещала заказ на «Южмаше». И это тем более удивительно, что ни осенью, ни зимой о возобновлении совместной работы с днепропетровскими ракетостроителями здесь вроде бы не хотели и слышать. S7 Sea Launch Limited намеревался дождаться создания принципиально новой, уже полностью российской ракеты «Сункар» взамен отлетавших свой срок «Зенитов». «Спустя 45 лет повторять «Зенит» — в чем смысл? Вы же не будете считать достижением, если в России сегодня откроют завод по производству кассетных магнитофонов. Он будет очень хорошим, добротным, но кассетным. Повторение «Зенита» в российском исполнении абсолютно нецелесообразно. Если мы хотим сделать ракету для «Морского старта», то она должна быть лучше «Зенита» по своему функционалу и возможностям. Это должна быть совершенно новая ракета, и, безусловно, первая ступень должна быть многоразовой», — когда-то поделился планами генеральный директор «S7 Космические транспортные системы» Сергей Сопов.

Федеральной космической программой на создание «Сункара» выделено 30 млрд рублей. Однако проблема в том, что финансирование запланировано лишь с 2020 года. Если же частная компания S7 Sea Launch Limited хочет ускорить процесс, ей придется инвестировать в программу собственные средства.

Но, похоже, здесь решили пойти другим путем — купить «Зениты», производство которых уже давно налажено. Только не учли, что ретивые свидомые патриоты вполне способны внести коррективы в эти планы. И, скорее всего, внесут — иностранный бизнес неспроста уносит ноги из страны, которая пошла вразнос, где власть фактически перешла к вооруженным бандам, подчиняющимся только собственным атаманам. Когда готовые ракеты будут лежать на складе, какие-нибудь «побратимы» наверняка заявятся в заводской офис и потребуют мзду за их вывоз. Странно, что руководство компании S7 Sea Launch Limited так легкомысленно относится к нынешним украинским реалиям.