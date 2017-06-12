В прошедшем вчера, 11 июня, первом туре парламентских выборов во Франции опять победил Эммануэль Макрон. Точнее, его партия-бройлер «Вперед!» — вместе с союзным ей центристским «Демократическим движением» они собрали в общей сложности треть голосов избирателей. Второе место заняла правоцентристская партия «Республиканцы», выступающая в альянсе с Союзом демократов и независимых с результатом 20,9%. На третьей строчке расположился «Национальный фронт», получивший 13,1%.

ИА REGNUM Франция

Но это не единственная сенсация. Находившаяся с 2012 по 2017 год у власти Социалистическая партия с союзниками по левому флангу потерпела сокрушительное поражение в большинстве округов, собрав 9%. И не попала во второй тур — партии, набравшие меньше 12,5% голосов, по местным законам с дистанции снимаются.

Таким образом, можно уверенно говорить о появлении во Франции (и, конечно, в Европе) новой политической силы. О ней пока никто ничего не знает, все успехи как самой партии, так и ее молодого лидера — всего лишь аванс, который страна дает своему президенту.

En-marche.fr Предвыборная акция партии «Вперед!»

Второй вывод, который можно сделать из произошедшего, — отказ французов в доверии откровенному атлантисту Франсуа Олланду, а заодно и всей Социалистической партии, от которой он баллотировался в 2012 году. Для такой старой, проверенной временем политической силы, всегда имевшей в Национальном собрании внушительное число мест, результат первого тура — настоящая катастрофа.

То, что случилось, напомнило мне российскую ситуацию 2000 года, когда за никому не известного в то время Владимира Путина, «рекомендованного» обществу предыдущим президентом, проголосовало большинство. Оказывается, передача власти назначенному преемнику вовсе не византийская традиция, жители типичной Западной Европы тоже подвержены влиянию и иногда, при стечении роковых обстоятельств, готовы голосовать за кота в мешке.

Многие наблюдатели после победы Эммануэля Макрона сделали верный и печальный вывод: о демократии теперь можно окончательно забыть. Слишком явно вели в Елисейский дворец своего ставленника таинственные силы, представители которых так ни разу себя и не проявили. Все возможные конкуренты были нейтрализованы относительно честными способами, и очень молодой для лидера большой страны человек ворвался в большую политику, вознесшись на вершину Олимпа.

Неужели французы столь наивны и не видели все эти месяцы, как их водят за нос могущественные наднациональные элиты?

Разумеется, видели, как и мы в 2000 году. И тем не менее сознательно проголосовали за кандидата, навязанного им извне. А теперь еще и за едва-едва вылупившуюся партию, обеспечив ему, таким образом, парламентское большинство. Макроновская «Вперед!» получит в Национальном собрании от 400 до 440 мест из 577, предполагает Le Figaro. Такого фантастического результата не было даже у статусных партий в их лучшие времена.

Все это говорит о том, что французы надеются на радикальные изменения как в политике, так и в экономике. Они дают шанс не только Эммануэлю Макрону, но и пресловутым наднациональным элитам, о которых все прекрасно осведомлены. Новому президенту выдан полный карт-бланш на ближайшие пять лет, и за это время он обязан вывести страну из кризиса, возродить Францию и, как ни странно, вернуть ей суверенитет. Если бы курс Франсуа Олланда на полное подчинение США и наднациональным элитам французов устраивал, Социалистическая партия вошла хотя бы в Национальное собрание.

En-marche.fr Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон оказался в сложном положении. С одной стороны, его кандидатура отобрана сильными мира сего и предложена Франции, с другой стороны, сама Франция явно желает сбросить с себя вассальную зависимость от хозяев жизни, которую пять лет демонстрировали прежний президент и его партия. Кем захочет остаться в истории новый хозяин Елисейского дворца — патриотом, который вывел страну из политического и экономического тупика, или очередной марионеткой наднациональных элит?

Трудно сказать, можно ли верить чутью французов, которые выдали ему беспрецедентные авансы. Ясно одно: если Эммануэль Макрон не оправдает их ожиданий, не сумеет аккуратно пролезть между струек дождя и остаться сухим, ему этого не простят. И тогда через пять лет к власти, скорее всего, придет Марин Ле Пен и ее «Национальный фронт» — единственная политическая сила, никогда не скрывавшая своих патриотических целей.

Действующий президент Франции просто обязан преподносить сюрпризы один за другим — как тем, кто за него голосовал, так и своим хозяевам. Иначе через пять лет его ждет бесславная судьба Франсуа Олланда, бесхребетность которого французы вспоминают как страшный сон.