



Иван Шилов ИА REGNUM Безвизовый режим ЕС с Турцией и Украиной делает бессмысленными Шенгенскую зону и сам ЕС

Сегодня Верховная рада подавляющим большинством голосов приняла текст обращения к Европарламенту: до конца 2016 года принять решение о безвизовом режиме для украинцев. «На следующей неделе мы будем отмечать годовщину революции достоинства. Важно, чтобы Украина, которая выполнила все свои обязательства, напомнила партнерам об их обязательствах», — посчитал нужным объяснить депутатам полезность документа спикер укропарламента Андрей Парубий. Хотя он наверняка имел в виду осторожных европейских депутатов, которые никак не хотят свободно, как своих, пускать внутрь Шенгенской зоны победителей Евромайдана.

Думаю, депутаты Европарламента все же вряд ли проникнутся торжеством момента — такое ощущение, что они давно жалеют о своих же собственных обещаниях.

Понять их можно. За последние три года европейцы узнали Украину гораздо лучше, и она теперь уже не кажется им несчастной страной, над которой издевается громадная Россия. Оказалось, что украинцы действительно хотят денег, причем много и даром. А Киев вовсе не жертва российской агрессии — он сам рвется воевать с Донбассом. Потому и не может выполнить свою часть Минских соглашений, как его ни уговаривали Франсуа Олланд и Ангела Меркель.

Так что Верховная рада напрасно унижается и принимает такое странное обращение, чем-то отдаленно напоминающее ультиматум, — правда, без обязательных для ультиматума угроз. Ибо грозить незалэжной державе, целиком и полностью зависимой от благосклонности Запада, нечем.

Между прочим, об этом предупредила коллег по парламенту вице-спикер Оксана Сыроид, женщина загадочная и весьма осведомленная. По ее мнению, любые заявления Украины о том, когда Евросоюз должен предоставить безвизовый режим, ухудшают ситуацию: европейцы воспринимают это как давление на них и на их позицию. «Не было ничего сказано, что бы закрыло безвизовый вопрос, но и пока ничего не прозвучало о том, когда он будет, — сказала политик в эфире телеканала «112». — Эта неопределенность сегодня является инструментом, возможно, и влияния, возможно, будущего давления с определенной целью, а возможно, обусловлена внутренней ситуацией в государствах ЕС, в том числе Германии и Франции».

К сожалению, Оксану Сыроид депутаты не послушали. А зря. Она среди них, возможно, самая опытная в международных делах и вхожа в потайные европейские и даже некоторые американские двери — как-никак, восемь лет отработала в структурах ОБСЕ. Да и потом не прерывала связи с этой контролируемой США организацией. Неслучайно депутат, впервые избранная в Верховную раду, сразу оказалась в кресле вице-спикера.

Между прочим, именно Оксана Сыроид была автором закона, приостановившего с мая 2015 года действие важнейших статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в Донбассе: право на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство, на уважение частной и семейной жизни, на эффективное средство правовой защиты. Как говорят знатоки, Верховная рада ни за что бы не пошла на такое вопиющее ущемление прав граждан по собственной инициативе, если бы Оксана Сыроид не проконсультировалась по этому поводу и не получила добро у руководства Бюро по демократическим институтам и правам человека, а то и у руководства ОБСЕ, где ее хорошо знают как абсолютно проамериканского политика. Судя по всему, она откомандирована американскими кураторами в укропарламент присматривать за несмышлеными победителями «революции гидности», ставшими депутатами.

Однако птенцы оперились и решили, что у них самих теперь достаточно опыта и связей, чтобы во весь голос разговаривать со всем миром — уже без консультаций с куратором. А может быть, сказался всеукраинский шок после победы Дональда Трампа, который автоматически снизил политический вес Оксаны Сыроид, явно ориентировавшейся на Хиллари Клинтон. Как бы то ни было, курьезное заявление — требование европейским партнерам до конца года принять безвизовый режим — явно готовилось без участия прежде влиятельного вице-спикера. А может даже втайне от нее.

И все же Оксана Сыроид, безусловно, права: реакция на такой категоричный призыв Верховной рады, даже если его прочтут в Европах, будет строго обратной. Никто не любит требований и ультиматумов, особенно неуклюжих. И особенно от тех, кто тебе должен миллиарды долларов. Похоже, Украина своим нервным и непродуманным заявлением собственноручно уничтожила даже призрачную надежду на получение безвизового режима с Евросоюзом.