



Александр Горбаруков ИА REGNUM Американский образец

Россию постоянно и прицельно обвиняют в коррупции, изображая нашу страну как наиболее коррумпированное государство в мире. Однако это вовсе не так — чиновники берут взятки и откаты в любой стране. Свежий пример — пропажа полутора миллиардов долларов из Американского Красного Креста, собранных буквально всем миром для пострадавшего от землетрясения в 2010 году Гаити. Напомним, тогда от удара стихии погибло 222.570 человек и больше трехсот тысяч получили ранения.

The Independent напоминает, что в прошлом году был опубликован доклад о расходовании этой гигантской суммы. Из 700 обещанных домов построено лишь шесть, куда делись остальные деньги, неизвестно.

Сегодня ООН опять просит страны выделить $120 млн на оказание помощи жителям Гаити — ураган «Мэтью», обрушившийся на остров в начале октября, унес жизни почти пятисот человек. На данный момент доноры перечислили $26 млн. На Гаити хорошо осведомлены о пропаже средств, собранных пострадавшим от землетрясения, а потому призывают больше не доверять деньги Американскому Красному Кресту, через который шел и сбор, и финансирование строительства.

Это не первый случай, когда американские чиновники наживаются на человеческом горе. В 2014 году был обвинен в коррупции и осужден на десять лет бывший мэр Нового Орлеана Рей Нейгин, раздававший за крупные откаты подряды на строительство в городе, разрушенном после знаменитого урагана «Катрина». Примечательно, что до своей посадки Рей Нейгин был настоящим героем США, часто мелькал на федеральных каналах, раздавал интервью о ходе восстановления Нового Орлеана. Для американцев известие о нечистоплотности знаменитого мэра стало большим разочарованием.

Не так давно Борис Титов, уполномоченный при президенте по правам предпринимателей, сделал удивительное заявление: оказывается, сто лет назад США были очень коррумпированной страной, но теперь коррупция здесь полностью побеждена. Чиновник сравнивал США и Россию, и по его словам выходит, что мы с этим отвратительным социальным недугом практически не боремся. Однако факты говорят о том, что Борис Титов ошибается в отношении обеих стран.

Коррупция в США

Род Благоевич, губернатор штата Иллинойс с 2003 по 2009 гг. Отстранен от должности за коррупцию — вымогал взятки за политические назначения, в том числе за вакантное место в Сенате США (освобожденное, между прочим, Бараком Обамой, избранным президентом). Был признан виновным и в 2011 г. приговорен к 14 годам заключения в федеральной тюрьме, где сейчас и находится. Род Благоевич — четвертый губернатор штата Иллинойс, оказавшийся в тюрьме. До него были:

Отто Кернер в 1973 году был признан виновным в почтовом мошенничестве, сговоре, даче ложных показаний. Приговорен к трем годам заключения в федеральной тюрьме в Чикаго и оштрафован на 50 тыс. долларов. Вышел на свободу из гуманных соображений (рак) в 1974 году.

Дэн Уокер в 1987 году был приговорен к четырем годам лишения свободы за банковское мошенничество, три года за дачу ложных показаний, а также условно за ложные финансовые отчеты. Все три приговора должен был отбыть последовательно. В 1987 году, по сообщениям СМИ, Уокер получил более миллиона долларов мошеннических кредитов для своего бизнеса и ремонтных работ на своей яхте «Леди губернатора», но в рамках соглашения о признании вины обвинение по этому пункту предъявлено не было. Выпущен из тюрьмы в 1989 году по состоянию здоровья.

Джордж Райан в 2003 году был обвинен в рэкете, взяточничестве, вымогательстве, отмывании денег и налоговом мошенничестве. Приговор оглашен в 2006 году: шесть с половиной лет лишения свободы. Отбыл срок полностью.

Рэй Блэнтон, губернатор штата Теннесси с 1975 по 1979 гг. Помиловал сына приятеля, который убил свою жену и ее любовника (еще до помилования Блэнтон позволил осужденному жить вне тюрьмы и служить в качестве государственного фотографа). Чтобы скрыть избирательность, помиловал еще двадцать убийц. Впрямую губернатора в получении взятки за помилования не обвиняли (хотя подозрения оставались), зато было доказано, что этим промышляли чиновники из его администрации. В 1981 году был осужден на 22 месяца за почтовое мошенничество, сговор и вымогательство при продаже лицензий на спиртные напитки.

Эдвин Эдвардс, губернатор штата Луизиана с 1992 по 1996 гг. Подозревался в даче взятки конгрессмену (20 тыс. долларов) и, наоборот, в получении взяток у предпринимателей — 845 тыс. долларов за организацию тюрьмы для несовершеннолетних и 400 тыс. долларов за лицензию на открытие казино. Эдвардс был признан виновным в вымогательстве, отмывании денег, мошенничестве с использованием почты и просто в мошенничестве. Отсидел в тюрьме с 2002 по 2011 гг.

Пикантная деталь: в июне 2005 года экс-супруга экс-губернатора была арестована за угрозы полицейскому, который остановил ее машину. Она кричала стражу порядка: «Да ты знаешь, кто я такая?» Чем-то напомнила жену представителя Чечни в Москве, которого потом отозвали в Грозный за подобный эпизод.

До Эдвардса в Луизиане был осужден Ричард Лече, губернатор Луизианы с 1936 по 1939 гг. Приговорен к 10 годам за использование почты с целью обмана.

Дэвид Холл, губернатор штата Оклахома с 1971 по 1975 гг. Через три дня после ухода с должности в 1975 году был обвинен в рэкете, взяточничестве и вымогательстве, которыми занимался на посту губернатора. Осужден на три года, из которых отсидел 19 месяцев. Освободился в 1978 году.

Марвин Мандель, губернатор штата Мэриленд с 1969 по 1979 гг. Осужден в 1977 году вместе с пятью подельниками за мошенничество с использованием почты и вымогательство. Мандель получил взятку и помог своим друзьям заработать деньги на сделке с гоночной трассой.

Джон Г. Роуланд, губернатор штата Коннектикут с 1995 по 2004 гг. Обвинен в коррупции и мошенничестве с использованием почты. В 2004 году признал себя виновным, а в 2005 году был приговорен к одному году тюрьмы, четырем месяцам домашнего ареста, трем годам испытательного срока и общественным работам.

Дон Сигелман, губернатор штата Алабама с 1999 по 2003 гг. В 2006 году суд присяжных признал Дона Сигелмана виновным во взяточничестве, преступном сговоре и мошенничестве с использованием почты. Приговор: семь лет тюрьмы и 50 тыс. долларов штрафа. В 2008 году он был освобожден вышестоящей инстанцией, но в 2009 году вновь посажен в тюрьму. Судебная тяжба идет до сих пор — Сигелмана то сажают, то выпускают. В настоящее время экс-губернатор Алабамы отбывает наказание в одиночном заключении в федеральном исправительном учреждении в Окдейл, штат Луизиана.

Это только губернаторы. Куда более обширный список коррупционеров-законодателей.

Не менее внушителен список федеральных чиновников США, осужденных за совершение коррупционных правонарушений.

А количество местных чиновников, осужденных за коррупцию в США, счету не поддается.

Неудивительно, что три четверти американцев воспринимают коррупцию как широко распространенное явление в правительстве страны.

Коррупция в Израиле

В список коррумпированных стран смело можно вносить и Израиль. И речь не только хорошо известном случае с премьер-министром Эхудом Ольмертом, севшем тюрьму по обвинению в коррупции.

Сравнительно недавно был арестован бывший депутат Кнессета от партии «Ликуд», а ныне владелец собственной строительной фирмы Михаэль Горловский. Его подозревают в получении 8 млн долларов (33 млн шекелей) взятки от Национальной дорожной компании.

В конце 2014 года была выявлена ловкая коррупционная схема в министерстве внутренних дел и минсельхозе: государственные средства передавались в неправительственные фонды, а потом распределялись среди госчиновников. Пилились, если по-нашему. В деле замешана замглавы МВД Фаина Киршенбаум и бывший министр туризма Стас Мисежников. В деле фигурируют десятки человек, следствие продолжается.

В Израиле хорошо знают, что такое откат — не хуже, чем у нас, можно не сомневаться.

Но, пожалуй, самый странный и совсем не похожий на российские реалии случай — восстановление в должности министра внутренних дел Арье Дери.

Стал он им в 29 лет в далеком 1988 году. Потом карьера этого способного чиновника делала всевозможные кульбиты, но Дери все равно оставался на высших государственных постах.

Однако в 2000 году министр попался на взятке в 155 тыс. долларов и потерял все должности в правительстве, Кнессете и в ультраортодоксальной партии ШАС. Обвинение — приговор три года — тюрьма. В любой стране бывшему взяточнику дорога в политику была бы закрыта навсегда. Но только не в Израиле.

Арье Дери свои три года не отсидел, а был выпущен за примерное поведение в 2002 году. Около десяти лет о нем не было слышно, но в 2013 году он вдруг опять был избран в парламент.

Разумеется, прошлое политику немного мешало — например, в 2014 году на израильском телевидении был показан ролик, где очень уважаемый раввин называет Арье Дери развратником и вором. Но, прямо скажем, мешало не сильно: в прошлом году политик возглавил список ШАС на мартовских выборах и прямо-таки ворвался в Кнессет.

Вскоре Дери был назначен министром экономики и министром развития Негева и Галилеи в новом правительстве. А 11 января 2016 года опять стал министром внутренних дел.

Невозможно представить подобную ситуацию в России: был министром, попался на взятке, отсидел, а потом опять вернулся на ту же должность. Судя по опросам, израильтянам, периодически читающим в газетах о похождениях мелких людишек, присосавшихся к власти, тоже не нравятся казнокрады. Которые засели в Кнессете, правительстве, в районных администрациях, где тихо обтяпывают свои делишки и пилят многомиллионные откаты. В итоге 72 процента израильтян считают, что их страна коррумпирована и совсем не доверяют ни правительству, ни парламенту.

Коррупционных скандалов в Израиле так много, что эту страну можно было бы сравнить даже не с Россией, а с Украиной.

Коррупция в Великобритании

О внутреннем расследовании Скотланд-Ярда 2003 года под кодовым названием операция «Тиберий» стало известно The Independent совершенно случайно, и только в 2014 году. После утечки секретного доклада, подготовленного строго для служебного пользования.

Как оказалось, самые отъявленные гангстеры Британии скомпрометировали несколько государственных структур, в том числе Налоговое и таможенное агентство Ее Величества (Her Majesty's Revenue and Customs), Королевскую прокуратуру, полицию лондонского Сити и пенитенциарную службу. Скандал остался неизвестным общественности, хотя подорвал основы уголовного правосудия, а также суда присяжных и юридическую профессию в целом.

Полиция контролировала большую часть преступного мира. Однако контроль был (а может, и остается) взаимным — в свою очередь, бандиты чувствовали себя своими людьми в Новом Скотланд-Ярде, открывали дверь ногой в его кабинеты. Были случаи, когда преступники выходили из тюрьмы за 50 тысяч фунтов стерлингов. В ход шли подкупы присяжных, полицейских и адвокатов. Авторы доклада считают, что правосудию нанесен непоправимый ущерб.

«Трудно представить больший вред, чем тот, что нанесен».

«Рак разъедает правосудие, лекарство от недуга будет найти нелегко. Возможно, мы должны начать с признания, что пациент болен».

«Полиция не имеет никакого желания решать эту проблему. Если бы скандал вышел в эфир в открытом судебном заседании, то стал бы слишком разрушительным [для британского правосудия]».

Англичане предпочитают не выносить сор из избы, а борются со своей коррупцией по-тихому. Неизвестно, какие тайные расследования проводят в наши дни спецслужбы Ее Величества или департаменты внутренней безопасности правоохранительных органов Великобритании. Об их результатах если и станет известно, то через несколько лет. Впрочем, утечки может и не быть.

Коррупция в мире

Примечательно, что американцы, израильтяне и россияне примерно одинакового мнения о коррупции в своей стране. В США, как указано выше, 75 процентов опрошенных соцслужбой Gallup считают, что коррупция во власти очень широко распространена. В Израиле — 72 процента. В России, по данным Левада-центра, — 76 процентов.

Коррупционные скандалы периодически сотрясают Францию, Канаду и даже далекую Австралию. В 2014 году Еврокомиссия опубликовала доклад о коррупции в странах ЕС. Размах впечатляет.

Оказывается, 12 процентов населения Дании, возглавляющей рейтинг Transparency International «Индекс восприятия коррупции» как самая благополучная страна, знают лично тех, кто берет или дает взятки. Для сравнения, в России таких людей ненамного больше — 15 процентов. Однако в рейтинге американской правозащитной организации мы почему-то оказались далеко во второй сотне. Совершенно понятно, что список стран по неизвестно как составляемому (метод начисления баллов не разглашается) «Индексу восприятия коррупции», который ежегодно публикует Transparency International — всего лишь элемент информационной войны.

Исследование Еврокомиссии, которое вызывает куда больше доверия хотя бы потому, что не делает тайны из метода, дает другие результаты.

На вопрос, присутствует ли коррупция в вашей личной жизни, положительно ответили 9 процентов финнов и голландцев, 12 процентов бельгийцев и шведов, 14 процентов австрийцев, 16 процентов британцев, 22 процента эстонцев, 27 процентов поляков и ирландцев, 28 процентов чехов, 29 процентов мальтийцев, 36 процентов португальцев, 42 процента итальянцев, 57 процентов киприотов и румын, 63 процента испанцев.

Если задать подобные вопросы россиянам и составить рейтинг, то выяснится, что в списке стран Евросоюза мы занимаем 13 место.