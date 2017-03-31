



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Вчерашнее решение Высокого Королевского суда в Лондоне вызвало в обществе духоподъемное настроение: многим даже показалось, что дело о трех миллиардах в шляпе. Минфин РФ поспешил заявить: «29 марта 2017 г. Высокий суд г. Лондона по результатам рассмотрения ходатайства Российской Федерации о рассмотрении иска к Украине в ускоренном порядке принял решение о том, что Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме 3 млрд долл. США, а также соответствующую сумму начисленных процентов».

Однако такого решения суд не выносил. Речь в документе идет только об удовлетворении нашего ходатайства об ускоренной процедуре рассмотрения дела. Так что победу праздновать рано. Строго говоря, мы стали свидетелями того, как, кажется, очевидное дело в арбитраже превращается в громоздкий процесс с неоднозначными выводами. Всего лишь потому, что судья принимает во внимание не только аргументы истца, но и ответчика. Он просто обязан так поступать.

Пожалуй, лишь газета «Ведомости» довольно внятно разобрала суть дела. Ни о какой выплате 3-миллиардного долга, да еще с процентами, речи в решении не идет.

Я вполне допускаю, что давление на суд не оказывалось. Арбитр Уильям Блэр (между прочим, старший брат экс-премьера Тони Блэра) — типичный представитель знатных англосаксов, его уговаривать вынести решение против России не нужно. Он и сам бы этого очень хотел.

По крайней мере, если внимательно изучить документ, то становится понятно, что сердцем судья на стороне Украины. Практически все ее аргументы названы вескими, а доказательства «вопиющего» поведения России, которые привел министр финансов Данилюк («военная оккупация» в Крыму и в Донбассе, разрушение собственности, незаконная конфискация активов и ужасающие людские потери), — сильными. Уильям Блэр с явным сожалением отказался продолжить слушания, как просил Киев.

Аргументы России нам давно и хорошо известны, теперь мы имеем возможность ознакомиться с линией защиты ответчика.

Я не стану приводить доводы вроде нарушения лимита бюджетного законодательства Украины Януковичем. Да и суд, хоть и упоминает о таких мелочах, но во внимание, похоже, не принимает. Однако есть аргументы гораздо серьезнее.

В решении подчеркнуто, что дело это не такое простое, каким хочет его представить истец — «обычные требования долга». Судья указал, что из-за «вторжения в Крым» и поддержки «сепаратистов» на востоке Украины не считает требования России обычными. И хотя поправил ответчика, который приводил в пример прецеденты из прежней судебной практики, в общем и целом украинские доводы показались ему убедительными.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

Для внутреннего употребления майданные власти рассказывают, что считают покупку евробондов взяткой Януковичу и потому не желают платить по долгам, но в Лондонском суде их аргументы лишены ненужных эмоций. Здесь установлено, что три миллиарда поступили на счета Казначейства — то есть никакой взятки не было, полученные деньги тратила уже новая власть — по своему усмотрению.

Но отдать долг Украина не может. Потому что Россия нанесла ущерб ее экономике, аннексировав Крым вместе с его активами, а также развязав войну в Донбассе, где тоже есть активы. Кроме того, воюющее государство тратит деньги на оборону — опять же, по нашей вине. Фактически все, что мы справедливо считаем полной чушью, чисто украинскими выдумками, Высокий Королевский суд в Лондоне принял к сведению и счел «весомыми аргументами». В том числе, казалось бы, явные глупости о том, что Россия принудила Януковича взять в долг три миллиарда долларов вместо подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

У меня сложилось впечатление, что Уильям Блэр был озабочен лишь тем, как отказать нам в иске, но при этом не создать опасный прецедент, который вызвал бы цепную реакцию других держателей евробондов и их недоверие к Лондонскому суду. Удалось ему найти компромисс между своей природной нелюбовью к России и профессиональными навыками, или природа в итоге возьмет свое, покажет время.

Нам свойственно относиться к подобного рода процессам легкомысленно, потому что мы точно знаем, на чьей стороне правда. Однако суд — это чаще всего игра, жонглирование аргументами или, как в данном случае, прецедентами. Кроме того, Уильяму Блэру доказывать «российскую агрессию», присутствие войск РФ в ЛНР / ДНР или нелегитимность крымского референдума не надо — он полностью поддерживает Украину и легко оперирует ее версиями произошедших событий.

Признаюсь честно, в отличие от Минфина РФ, у меня нет и никогда не было иллюзий относительно будущего решения Высокого Королевского суда. Но есть соображение, которое заранее примиряет меня даже с англосаксонским понятием о справедливости.

Если суд решит, что Украина России ничего не должна, из-за того что лишилась Крыма и Донбасса, то три миллиарда долларов будут фактически означать цену за эти территории и живущих там русских людей, которых Россия уберегла от бандеровцев. Не так уж и дорого, по-моему.