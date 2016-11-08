



Иван Шилов ИА REGNUM Возможна ли реформа СБ ООН?

Франко-британский демарш на заседании Генеральной ассамблеи ООН в очередной раз продемонстрировал, что западный мир пока не готов принять новую реальность: возвращение России на самую вершину современного мироустройства. Напомню, представители Лондона и Парижа высказались за ограничение права вето.

В ответ Россия вполне ожидаемо отвергла это предложение. «Для нас неприемлемы любые идеи, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов Совета Безопасности, включая право вето. Следует помнить: данный институт является важным фактором, стимулирующим членов Совета к поиску сбалансированных решений. Покушаться на право вето было бы неверно с исторической и с политической точек зрения. Таким образом, прерогативы нынешних постоянных членов Совета Безопасности ревизии не подлежат», — заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков на встрече, посвященной реформе Совбеза.

Неожиданно Москву поддержал Вашингтон и вполне ожидаемо — Пекин. Заместитель постпреда США подчеркнула, что в Вашингтоне продолжают выступать «против любого изменения права вето», а китайский дипломат призвал не навязывать «незрелые предложения» о реформе СБ ООН.

Надо сказать, попытки навязать дискуссию о реформе Совбеза звучат не впервые — в разное время свои мысли по этому принципиальному для мира вопросу высказывали не только эксперты или чиновники второго эшелона, но и первые лица государств.

В 2012 году президент Франции Николя Саркози заявил, что Индия, Германия и Япония, а также хотя бы одна страна от Африканского континента должны быть постоянными членами Совета Безопасности ООН.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в 2015 году на встрече государств G4, в который входят Германия, Бразилия, Индия и Япония посчитала нужным сказать, что не только эти четыре страны, но и «многие другие не согласны со структурой и рабочими методами Совбеза». Страны, входящие в G4, поддерживают усилия друг друга, направленные на принятие в постоянные члены Совбеза ООН. По их мнению, в составе этого института также должно отразиться возрастающее значение Африки и Азии.

В этом году своими мыслями о реформе Совета Безопасности ООН поделился Реджеп Тайип Эрдоган: «Эту систему нужно реформировать. Подумайте только: пять постоянных и десять непостоянных членов СБ ООН. Они будут выполнять обязанности еще два года. В СБ ООН входят Россия, Великобритания, Франция, США, Китай. Там нет представителей Африки. Они тоже должны быть представлены в этой структуре. Нет и представителей Южной Америки. С религиозной точки зрения в этой пятерке нет ни одной мусульманской страны, нет и представителей буддистов», — заявил президент Турции.

Я попросил прояснить ситуацию доктора юридических наук, профессора юридического факультета МГУ Леонида Головко.

Есть ли перспективы у реформы СБ ООН?

— Реформировать Совет Безопасности ООН невозможно — страны-члены отражают конфигурацию современного мироустройства, которое сложилось после Второй мировой войны. Любая реформа неизбежно приведет к ухудшению положения того или иного глобального игрока, поэтому обязательно будет кем-нибудь заветирована — или Китаем, или Россией или США.

Но ведь мы и сами высказались за реформу СБ ООН — не далее как 15 октября в совместном заявлении Владимира Путина и Нарендры Моди кандидатура Индии была предложена на место постоянного члена в реформированном и расширенном Совбезе ООН. Другие страны тоже вроде не возражают. Получается, нас ждут серьезные перемены — появление нового постоянного члена СБ ООН?

— Мы просто приняли вызов и продемонстрировали, что если СБ ООН будет реформирован, то совсем не обязательно так, как того хотелось бы коллективному Западу. У нас тоже есть союзники, они довольно авторитетны и сильны. Но все это, по большому счету, не более чем игра — любая кандидатура, предложенная Москвой, даже вроде бы нейтральная Индия, будет воспринята с предубеждением Вашингтоном и наоборот. Индия не станет постоянным членом Совбеза, потрясения основ послевоенного мироустройства не произойдет.

Изменить состав Совбеза можно только после Третьей мировой войны, и американцы это прекрасно понимают. Юристы стран-победительниц, если они вообще будут после взаимных ядерных ударов, напишут новый Устав и сформируют Совет Безопасности новой международной организации. Другого способа реформировать ООН не существует.

Но назовут ее, скорее всего, иначе, чтобы ничто не напоминало об организации, которая не сумела справиться с главной задачей: предотвратить Третью мировую войну.

Официальный Вашингтон, кстати, впрямую за реформу СБ ООН не высказывается и даже возражает. Почему же об этом говорят его союзники?

— Это просто ролевые игры, не более. Так мы в советское время поручали делать заявления по разным серьезным поводам Венгрии или ГДР, а сами оставались как бы в стороне. Сегодня тем же самым занимаются американцы, поручая своим союзникам вбрасывать темы для дискуссий, результат которых известен заранее. Но давление, безусловно, мы чувствуем и соответствующим образом реагируем.

Новый статус России для США категорически неприемлем, наша самостоятельность в принятии решений разрушает однополярный мир, причем, у всех на глазах. Прошлогодняя речь Путина на Генассамблее ООН — это была публичная порка Запада, которую сильные мира сего были вынуждены стерпеть. Конечно, для американцев было бы куда лучше, если бы ООН вообще не существовала — сидел бы российский президент тихо в Кремле и молчал, не смущал бы умы. Полагаю, именно с этим невыполним желанием связано давление на Россию и попытки вбросить дискуссию о реформе СБ ООН.

Организация Объединенных Наций — самая важная международная площадка, речь Путина вынуждены были цитировать даже антироссийски настроенные средства массовой информации, они просто не могли ее проигнорировать.

Как вы думаете, Владимиру Путину своей речью удалось «перевоспитать» американский истеблишмент?

— Разумеется нет — у нас разные критерии оценок тех или иных геополитических событий. Например, мы считаем что Ливия после Каддафи разрушена, люди бедствуют, банды выясняют между собой отношения. С точки зрения западных политиков все хорошо: «тиран» уничтожен, нефть качается — что еще требуется?

В точности также расходятся наши позиции по отношению к Сирии и Башару Асаду. Нам друг друга не понять, компромисс невозможен. Именно для этого и нужен Совбез ООН — пусть здесь высекаются искры, пусть даже дело доходит до взаимных оскорблений. Это все же куда лучше, чем выяснять отношения на поле брани. Мир вот уже восьмой десяток лет удерживается от сползания в хаос глобальной войны — именно благодаря ООН. Значит, Организация выполняет свою главную функцию, никакой реформы ей не требуется.

Другое дело, что ооновская площадка всегда будет использоваться глобальным игроками для решения своих внутриполитических или международных проблем. Но не стоит преувеличивать опасность перерастания публичных стычек в конфликт между сверхдержавами. К счастью, и Россией, и США, управляют ответственные люди, которые осознают, чем может кончиться непримиримое противостояние.