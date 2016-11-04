



Александр Горбаруков ИА REGNUM Вы помните эти красивые, одухотворённые лица?

В случае победы на выборах Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон прекратит заниматься экспортом демократии и перестанет вмешиваться в дела суверенных государств. «Мы будем применять военную силу только в тех случаях, когда это жизненно необходимо для национальной безопасности США. Мы прекратим попытки заниматься построением демократии за пределами США и свергать режимы, а также вовлекаться в ситуации, в которые мы не имеем никакого права вмешиваться», — сказал кандидат в президенты, выступая на митинге его сторонников в Сельме (Северная Каролина).

Казалось бы, мир должен с восторгом отнестись к очередному обещанию экстравагантного политика и скрестить пальцы за его победу. Но американский истеблишмент гораздо сложнее, предвыборная риторика любого кандидата в президенты практически всегда расходится с делами, стоит ему занять Овальный кабинет.

Известно, что Дональд Трамп — это представитель новой элиты, рвущейся к власти, которая так же богата и влиятельна, как и элита, стоящая за спиной Хиллари Клинтон. Поэтому проигрыш того или иного кандидата вовсе не означает проигрыш элиты — они будут договариваться между собой в любом случае. Неслучайно Владимир Путин постоянно подчеркивает, что готов работать с любым президентом США — он как никто осведомлен о том, что американский лидер — это не только концентрация желаний тех, кто за ним стоит, но и точка поиска компромиссов внутри истеблишмента.

Со времен убийства Джона Кеннеди ни один американский президент не рискует идти против элит.

Для нас (как, впрочем, и для всего мира) важно, какой компромисс они будут искать и находить между собой после победы их кандидата. В случае победы Трампа обязательно учтут беспокойства условных «демократов», в случае победы Клинтон не останутся без внимания проблемы, которые занимают настолько же условных «республиканцев». В январе на инаугурации примет присягу президент, обремененный обязательствами, которые ему придется на себя взять после жарких подковерных дискуссий.

Будет ли объявлена перезагрузка отношений с Россией, уйдут ли США из Сирии и Украины в случае победы Хиллари Клинтон? Вполне возможно, несмотря на грозную предвыборную риторику «железной леди». Продолжится ли, наоборот, практика цветных революций при Дональде Трампе, хотя он обещал их свернуть? Не исключено. Американский президент решает далеко не все в этой удивительной стране. Если воротилы ВПК требуют денег, которые приносят войны, то их алчностью невозможно пренебречь.

В США существует такое понятие, как «легитимные устремления» (legitimate aspirations), которое упоминается в Национальной стратегии 2015 года, встречается в речах Барака Обамы, а в пресс-релизах Белого дома термин используется постоянно, прежде всего применительно к странам Ближнего Востока. Но не только к ним. 20 февраля 2014 г. в телефонном разговоре Джо Байдена с Виктором Януковичем с американской стороны было высказано требование предпринять непосредственные и ощутимые шаги для сотрудничества с оппозицией в соответствии с легитимными устремлениями украинского народа. В спорной американской формулировке агрессивные действия вооруженных молодчиков, уничтожающих собственную конституцию и в конечном счете родное государство, обрели статус юридически выверенных шагов, получили легитимность. Вперед, ребята, Америка с вами!

В наших с вами головах такое не укладывается, в американских — запросто. Фактически, США воспринимают мир в динамике и не видят ничего дурного, если разрушаются старые или создаются новые государства, свергаются правительства, происходят революции. Им не жалко.

За последние 25 лет мы поменялись местами: идею перманентной революции продвигал СССР (в последние годы, конечно, уже по инерции), отчего весь мир находился в напряжении. А теперь опасность для стран представляют Соединенные Штаты, которые на полном серьезе обещают почти дословно: «Весь мир насилья мы разрушим». Они намерены перекроить планету так, как считают необходимым.

Но совершают нашу ошибку: Советский Союз пытался насильно подменить древние традиции верой в коммунизм, стирающий границы и меняющий ментальность народов, американцы — верой во всепобеждающую демократию. В этом смысле Трамп от Клинтон вряд ли сильно отличаются.

Для обоих кандидатов легитимные устремления маргиналов Сирии, Турции, Египта, России, Украины являются настолько же законными, насколько незыблема их собственная Конституция. И если Трамп обещает прекратить попытки разрушения суверенных государствах, то вовсе не потому, что осознал преступность таких замыслов, — он считает, что Америка должна сначала навести порядок в собственном доме, вновь обрести силу, и только потом продолжить нести свет демократии по всему миру.

Клинтон отличается от Трампа лишь своей уверенностью, что Вашингтон не должен прекращать экспорт демократии — у США хватит ресурсов на решение внешних и внутренних проблем уже сегодня. Легитимные устремления народов, томящихся под гнетом своих режимов, должны быть поддержаны финансово, организационно, а иногда и оружием.

Нам действительно все равно, кто станет президентом Соединенных Штатов — не стоит бояться Хиллари Клинтон или болеть за Дональда Трампа. Симбиоз удивит сторонников обоих кандидатов. Что касается отношений с Россией, то, как мне кажется, компромисс будет таким: накал страстей снизится, риторика станет более деловитой. Ломка при следующем президенте продолжится — США через ворчливое недовольство, через фантомные боли начнут дрейф в сторону признания произошедшей трансформации: мир вернулся в свое прежнее, более устойчивое состояние — он стал многополярным.

А вот за Украину или, что для Вашингтона гораздо важнее, за Сирию США будут цепляться до последнего. За Украину — потому что содержание местной неприхотливой элиты, не говоря о безропотном народе, стоит дешево. За Сирию — потому что потеря Ближнего Востока обойдется американцам слишком дорого.