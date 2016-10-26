Николай Радов
Автор
Историк, политолог, доцент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Специалист по современной истории Балкан, евразийской интеграции. (Минск)
Последние публикации
Белоруссия — спасение прибалтийских портов еще пару лет
Газовый спор, который до настоящего времени так и не решен полностью, проблема транзита российской нефти через белорусскую территорию и многое другое уже давно стало обыденным в информационном пространстве Белоруссии. Правда, совсем недавно местные СМИ нашли еще одну, как им кажется, злободневную...
26 октября 2016
Нефтегазовые войны Белоруссии и России еще впереди
Государственные СМИ уже раструбили о том, что белорусская сторона смогла додавить «Газпром», выбив из него некие более выгодные для себя условия на будущее. При этом местные диванные эксперты и чиновники разных масштабов не утруждают себя хоть поверхностным анализом произошедшего, разводя вокруг...
14 октября 2016
Белоруссия и Китай – дружба без перспектив
Подобного итога поездки ожидали многие эксперты, так как за последние несколько лет белорусско-китайские отношения стали походить на спектакль: обмен дружественными визитами, улыбки и рукопожатия, а в итоге никаких практических мероприятий и отсутствие реального прогресса. Проще говоря, Поднебесная...
4 октября 2016
«За чей счёт банкет», или Кто финансирует белорусскую экономику?
Последние заявления Александра Лукашенко, в которых он в очередной раз обвинил Россию в постоянном давлении, вызывают определенное недоумение в российском политическом поле. Несмотря на то, что со стороны Москвы уже довольно продолжительное время не слышно никаких упреков в сторону белорусов...
26 сентября 2016
Кто победит в газовом споре Белоруссии и России?
Несмотря на то, что в республике уже сам президент заявил о том, что вопрос о цене на газ практически решен, дав своим чиновникам время до 14 сентября, чтобы выйти на подписание заключительного протокола, в то, что спор между белорусами и ПОА «Газпром» близок к завершению, верится с большим трудом...
14 сентября 2016
«Прогиб засчитан»: как реагируют ЕС и США на выборы в Белоруссии
До выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, назначенных на 11 сентября нынешнего года, осталось совсем немного времени. Власти страны, подгоняемые необходимостью «нормализовать» свои отношения со странами Запада, впервые за многие годы сделали предвыборный процесс...
3 сентября 2016
Зачем в Белоруссии хотят воевать с Россией?
Однако на самом деле, при кажущейся сегодня спокойной обстановке, ситуация с каждым днем становится все более напряженной. И дело здесь не в том, что периодически Россельхознадзор разворачивает белорусские фуры с запрещенной в России продукцией, и Минск недоплачивает за поставляемый в республику...
28 августа 2016
Зачем в Белоруссии стали искать «пособников Русского мира»?
Ничего не значащие репортажи о «достижениях» народного хозяйства, спасении домашних животных, работе комбайнеров и тому подобное лишь изредка разбавляются темами мирового масштаба, да и то — в очень дозированном виде, без каких-либо оценок и выводов. Любая чрезвычайная новость или аналитический...
7 августа 2016
Новая военная доктрина Белоруссии: с кем собирается воевать Лукашенко?
О том, что белорусские власти решили в очередной раз ее изменить, стало известно еще в прошлом году. Однако на протяжении долгое времени текст документа не был доступен широком массам, и оставалось лишь догадываться, каким корректировкам руководство Белоруссии его подвергло. Единственное, о чем...
29 июля 2016
Если не Россия, то Польша: как работает мягкая сила Польши в Белоруссии
Существующий последние два десятилетия политический режим в Белоруссии всегда не устраивал соседнюю с республикой Польшу. Варшава, которая никогда не скрывала своей неприязни к белорусскому президенту и его пророссийской политике, начиная с конца 1990-х годов, фактически превратилась в главного...
24 июля 2016
Громкие и продолжительные аплодисменты: Всебелорусское народное собрание
Хотя официально и было заявлено, что данное мероприятие должно стать доказательством того, что простые граждане принимают участие в управлении страной, а их желания являются отправной точкой для действий государства. Как заявил на открытии Собрания Александр Лукашенко, «активность, с которой жители...
23 июня 2016
От кого собирается защищаться Белоруссия?
Народные избранники посчитали этот документ «своевременным и актуальным документом» потому, что он «учитывает все особенности изменения военно-политической обстановки, как в нашем регионе, так и на международном уровне». Однако в связи с некоторыми изменениями, «учитывающими все новые вызовы и...
20 июня 2016
Белоруссия: санкции США будут до тех пор, пока страна в союзе с Россией
В своем послании Конгрессу, глава Белого Дома Барак Обама заявил, что после 16 июня ограничения будут продлены, так как «действия и политика определенных членов правительства Белоруссии продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США»...
13 июня 2016
Визит Путина в Минск: интересна ли Белоруссия России?
Александр Лукашенко был немногословен, обращался к давно избитым темам, а Владимир Путин и вовсе выглядел скучающим. И рутинность происходящего была в эти дни видна повсюду, начиная от встречи президентов и заканчивая проходившими выставками и Третьим форумом регионов Белоруссии и России. Надо...
10 июня 2016
Истерика: Белоруссию ждёт «крымский сценарий»?
Последние несколько дней в Белоруссии разразилась настоящая истерия в средствах массовой информации по поводу передвижения российских войск на сопредельной с республикой территории России. Многие местные СМИ не первый день пестрят заголовками, которые можно объединить в один общий — «Вдоль...
3 июня 2016
Нефть в обмен на поцелуи: как Белоруссия стала нефтедобывающей страной
И если для большинства государств мира, не занятых напрямую в добыче нефти, снижение ее стоимости в целом является положительным моментом, сокращая ряд издержек, то для белорусов ситуация последних лет стала катастрофой. Это связано с тем, что республика, не имеющая среди своих природных ресурсов...
2 июня 2016
«Братья навек»: споткнется ли Белоруссия о китайский «Великий камень»?
Несмотря на то, что данный проект по большей части продолжает оставаться на бумаге, в Минске все еще возлагают на него определенные надежды. Сам по себе проект «Великий камень» официально стартовал еще в 2012 году, когда была создана его администрация. Тогда предполагалось, что на тысячах гектарах...
27 мая 2016
Российские кредиты — спасательный круг для Белоруссии
Не прекращается поддержка белорусов и сегодня, даже несмотря на довольно непростую ситуацию в российской экономике. И хотя размеры финансовой и иной помощи в последнее время сократились, она по-прежнему остается для Белоруссии определяющей. Сегодня в белорусской экономике денег нет и в обозримом...
21 мая 2016
Белоруссия начинает себя вести как Украина
Единственным важным вопросом, который был поднят во время встреч Медведева с его коллегой Андреем Кобяковым и Александром Лукашенко, был вопрос цены на российский газ для Белоруссии. Но и здесь, как показали итоги визита, сторонам не удалось прийти к какому-либо консенсусу. В вопросе о...
16 мая 2016
Белоруссия: приватизация Победы
К большому счастью, Белоруссия относится к тем, кто свято чтит этот день, а подрастающему поколению продолжают напоминать о кровавых событиях середины прошлого века. Вместе с тем, приходится констатировать, что и здесь в последние годы все больше стала проявляться новомодная тенденция к разделению...
11 мая 2016