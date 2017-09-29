Не прекращается поддержка белорусов и сегодня, даже несмотря на довольно непростую ситуацию в российской экономике. И хотя размеры финансовой и иной помощи в последнее время сократились, она по-прежнему остается для Белоруссии определяющей.

Белорусский рубль

Сегодня в белорусской экономике денег нет и в обозримом будущем не предвидится — международные структуры, такие как МВФ и Всемирный банк, хоть и посылают в республику делегации, не спешат открывать Минску кредитные линии, а частные инвесторы стараются обходить страну стороной. Поэтому единственным партнером, кто может дать белорусам денег, по-прежнему является Россия. Даже Китай, о котором в Белоруссии так много и часто говорили в последние годы, не планирует кредитовать белорусскую экономику напрямую, предлагая лишь связанные кредиты, выгода которых крайне сомнительна. Особенно в нынешних условиях, когда Минску деньги нужны не для внутреннего развития, а для погашения существующей внешней задолженности.

Интересно то, что белорусские чиновники, несмотря на довольно внушительную сумму долгов и глубокий минус внешнеторгового баланса республики, сегодня излучают определенный оптимизм. Например, 19-го мая заместитель министра финансов Юрий Селиверстов бодро отрапортовал, что страна планирует выйти на уровень внешнего долга 45% к ВВП к 2020 году и в дальнейшем продолжить его сокращение. Хотя реальность не дает никаких оснований для такого прогноза — на 1 апреля госдолг составил около $13 млрд., увеличившись с начала года на $528 млн. с учетом курсовых разниц. Увеличение долга было связано с тем, что Минифин республики за первый квартал сумел получить кредиты на сумму в $686,5 млн., из который $500 млн. были от Евразийского фонда стабилизации и развития, $88 млн. от правительства и банков России, еще $87,4 млн. из Китая, а также $11,1 млн от Международного банка реконструкции и развития. Всего же, по официальной информации, белорусам в 2016 году по внешнему и внутреннему долгу необходимо выплатить $3,3 млрд. При этом платежи по внешнему госдолгу запланированы на уровне $1,7 млрд., из которых России белорусы должны $658,3 млн., Китаю — $397,3 млн. и ЕФСР — $490,5 млн.

Если посмотреть на структуру внешнего госдолга Белоруссии, то оказывается, что около 65% — это деньги, привлеченные из России напрямую или косвенно (ЕФСР, как известно, фактически контролируется Москвой). По словам все того же министра финансов Белоруссии, самым большим на сегодняшний день является связанный кредит в $10 млрд. на строительство АЭС в Островце, а остальные кредиты гораздо меньше. И, на первый взгляд, может показаться, что именно кредиты от России и структур с ней связанных, являются главной проблемой белорусов и висят непомерным бременем на экономике республики. Однако, на самом деле, это не совсем так.

Конечно, в нынешнем году Минск уже был вынужден отдать больше всего Евразийскому фонду стабилизации и развития — $88,3 млн. и правительству России — $75,0 млн. (банки Китая получили $49,3 млн., а $12,5 млн. ушло МБРР). Однако необходимо помнить, что за последние годы Россия, в отличие от других финансовых структур, всегда шла белорусам на уступки, либо реструктуризируя долги, либо выдавая очередную порцию денег на погашение белорусских обязательств. Можно вспомнить хотя бы ситуацию прошлого года, когда Россия выдала Белоруссии $110 млн. на погашение процентов по российскому же кредиту, который был получен Минском еще в 2010-м году. Плюс к этому, в середине года Минфин республики получил еще $ 760 млн. российского государственного кредита для обслуживания и погашения кредитов, выданных ранее республике Россией и ЕФСР. Без этих средств белорусскому руководству было бы практически невозможно выполнить взятые на себя обязательства, что могло привести к довольно печальным для республики последствиями. Нет, Россия не стала бы обращаться в международные суды и отбирать белорусское имущество за долги, но Минск мог бы попросту забыть об инвестициях из других источников, так как его кредитный рейтинг оказался бы на самом дне. Поэтому даже переносы выплат по ранее взятым кредитам на последующие годы и помощь в погашении процентов, являются сегодня довольно приличной привилегией для Белоруссии.

Не стоит забывать и о том, что Россия, помимо предоставления рассрочек, по-прежнему не отказывается кредитовать республику, даже несмотря на то, что та не выполняет взятые на себя обязательства по реформированию экономики. Еще 25 марта в Москве было подписано соглашение о выделении Белоруссии кредитных средств Евразийским банком развития в размере $2 млрд. Эти средства на 2016−2018 годы снова выделяются из ЕФСР для «поддержания мер экономической политики и структурных преобразований» и будут поступать в республику отдельными траншами: каждый транш выдается сроком на десять лет, включая льготный пятилетний период. При этом необходимо понимать, что если бы не было отдельной договоренности между Минском и Москвой, то Белоруссия вряд ли получила бы эти деньги, так как ЕАБР неоднократно заявлял о том, что кредит белорусская сторона получит только при условии глубокого структурного реформирования. Как известно, практически ничего из поставленных им условий белорусы так и не выполнили, а полумеры, которыми сегодня прикрываются местные власти, в том числе и перед иными международными финансовыми структурами, реальными реформами назвать нельзя.

Надо сказать, что за два десятилетия Москва, по разным подсчетам, уже выделила около $50 млрд. кредитов Белоруссии, выплаты по многим из которых, согласно договоренностям или просьбам Минска, откладывались и продолжают откладываться. Поэтому возникает закономерный вопрос — зачем Россия продолжает содержать своего соседа, тем более, если учитывать, что обратной отдачи становится все меньше? И ответ в данном случае не выглядит столь однозначным, как может показаться на первый взгляд. Конечно, союзнические обязательства, процесс постсоветской интеграции, поддержка стабильности на своих западных рубежах — все это имеет место в решениях российского руководства. Однако есть еще один немаловажный фактор, который фактически не оставляет Москве выбора — если в Белоруссию не будут поступать российские инвестиции в любой форме, то на их место могут прийти западные финансы, что подорвет влияние России в республике. Минск уже, почувствовав ослабление помощи Москвы, начал дрейф в сторону Евросоюза, надеясь найти там недостающие сегодня средства. Ситуация может усугубиться и тем фактом, что из-за белорусского законодательства в республику придут не частные западноевропейские инвестиции, а средства международных финансовых структур. Запад вполне может «раскошелиться» на белорусов, чтобы в будущем взять под контроль сначала финансово-экономическую систему республики, а потом и политическую. И хотя кому-то все это может показаться не более чем шуткой, примеры Греции, Румынии, Болгарии и прочих сателлитов Брюсселя говорят об обратном. Допустить развитие такого сценария в Кремле конечно же не могут, а значит будут стараться до последнего искать возможность «подкармливать» белорусов. Единственное, что на настоящий момент остается не выясненным — пойдут ли российские кредиты на нужное дело или снова, как в прошлые годы, будут проедены республикой.