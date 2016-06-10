Александр Лукашенко был немногословен, обращался к давно избитым темам, а Владимир Путин и вовсе выглядел скучающим. И рутинность происходящего была в эти дни видна повсюду, начиная от встречи президентов и заканчивая проходившими выставками и Третьим форумом регионов Белоруссии и России.

news.uvaga.by Владимир Путин и Александр Лукашенко

Надо отметить, что в белорусской столице 7−8 июня побывала весьма представительная делегация из России. Помимо Владимира Путина в Минск приехали Валентина Матвиенко, Сергей Собянин, 13 российских губернаторов и представители четырех десятков регионов России, которые, по официальной версии, должны были обсудить с белорусами насущные проблемы двухсторонних связей, а также региональное сотрудничество. В Минске не скрывали надежды за счет нынешних встреч увеличить поставки своей продукции в Россию, а также решить газовый вопрос, который с каждым днем становится все острее. Однако, как оказалось, эти надежды были напрасны. Тот же газовый спор на официальном уровне был изъят из повестки дня, а президенты демонстративно дистанцировались от проблемы, поручив решать ее чиновникам своих стран. А многочисленные заявления о том, что белорусы смогут заключить договоров на сумму в $300 млн, пока так и остались словами. Проще говоря, сегодня сложилась ситуация, когда экономические интересы России в Белоруссии практически свелись к нулю.

Для того чтобы это понять, достаточно взглянуть на то, что предлагали во время минских переговоров белорусы, и как на это реагировали гости из России. Оказалось, что кроме сельхозтехники и продукции агропромышленного комплекса, белорусская сторона предложить сегодня, по сути, не может ничего. Подтверждением тому является хотя бы тот факт, что в рамках разрекламированного белорусскими властями Третьего форума регионов была проведена именно сельскохозяйственная выставка «Белагро», где были представлены ни много ни мало, а экспозиции 500 компаний из 20 стран. Именно продукция АПК сегодня является одной из немногих конкурентоспособных на российском рынке из всего, что производится белорусской экономикой. Вместе с тем, в республике в настоящее время наибольшие проблемы наблюдаются как раз у тех предприятий, которые обслуживают сельское хозяйство и производят сельхозтехнику. Те же — «Минский тракторный завод» и «Гомсельмаш» — уже давно поселились в верхних строчках рейтинга самых убыточных предприятий страны, и их необходимо либо закрывать, либо в срочном порядке спасать за счет российского потребителя. К слову, на это в очередной раз намекнул и президент Белоруссии, заявив, что двум государствам необходимо как можно пристальнее взглянуть на процесс создания совместных производств, двухстороннюю кооперацию и формирование единых производственных цепочек в рамках Союзного государства. Вот только это заявление выглядит, по меньшей мере, странно на фоне провала пяти крупнейших интеграционных проектов двух стран, а также нежелания Минска проводить в стране приватизацию госпредприятий. Поэтому ни Владимир Путин, ни прибывшие в белорусскую столицу российские чиновники не проявили особого интереса к словам Лукашенко.

Исходя из того, что белорусам сегодня действительно практически нечего предложить своим партнерам, кроме некоторой продукции АПК, вытекает и еще одна особенность нынешнего приезда в Минск российской делегации — отсутствие у россиян серьезного интереса к происходящему и к белорусской экономике, в целом. Только одна растиражированная СМИ фраза Александра Лукашенко о том, что во время его встречи с российским президентом тот предложил «профинансировать сады в Белоруссии»: «Если есть возможность, пусть лучше ваши аграрии производят яблоки и прочее вплоть до бананов и продают в Россию», — говорит о многом. Местных чиновников не только не смутило то, что позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию, но и то, что фраза Путина, если она и была, имела совершенно иной смысл, чем хотелось бы белорусам. «Шутка на шутку» означала то, что в Москве прекрасно знают о ситуации с реэкспортом Белоруссией запрещенных в России продуктов, а потому в очередной раз напоминают Минску о том, что пора бы уже и остепениться. Впрочем, вряд ли в белорусской столице всерьез прислушаются к подобному предупреждению, так как там продолжают считать, что Белоруссия как воздух нужна России, а потому в Кремле закроют глаза на многое.

Необходимо признать, что отчасти это именно так, ведь Белоруссия все еще интересует Кремль с точки зрения геополитики. Однако экономический интерес к республике, похоже, у россиян угас окончательно. Очередным подтверждением этому является то, что по итогам Третьего форума и личной встречи Путина и Лукашенко так и не было подписано никаких знаковых документов. Обе страны в очередной раз обозначили свои позиции, объявили о необходимости наращивать двухсторонние связи и совместный товарооборот, продекларировали дальнейшее развитие интеграции на постсоветском пространстве и, собственно, все. Никаких тем между строк замечено не было ни до минского саммита, ни после. И дело здесь не в том, что в белорусско-российских отношениях сегодня все замечательно, а в том, что они, похоже, зашли в определенный тупик. Белорусы хоть и хотят, но просто физически не могут требовать от России еще больших преференций, за исключением низкой цены на углеводороды и льготного допуска своей продукции на российский рынок. Россия же и вовсе не видит в Белоруссии ничего экономически интересного для себя настолько, чтобы это открыто демонстрировать. Поставки сельхозпродукции, которые формально должны закрыть образовавшуюся из-за санкций брешь на прилавках российских магазинов, важны, но вряд из-за них в Москве пойдут на какие-то серьезные поблажки Минску. Кооперация с полуживыми промышленными предприятиями республики, в которые сегодня надо вкладывать неимоверные средства, в большинстве своем также не интересны российскому бизнесу и государству. Полное же открытие рынка РФ противоречит, как национальным интересам России, так и договоренностям в рамках ЕАЭС, где запланированы переходные периоды по многим позициям. Проще говоря, у Москвы на сегодня нет оснований решать за Минск его экономические проблемы, а значит, и обсуждать что-либо всерьез двум сторонам пока нечего. Единственным исключением в данном случае может быть вопрос военно-политического сотрудничества. Однако пока белорусское сближение с Западом не угрожает внешнеполитическим интересам России, и этот вопрос может быть отложен на потом. В ином случае, нынешняя встреча двух лидеров в Минске носила бы совершенно другой характер.

В конечном счете, нужно признать, что приезд в белорусскую столицу Владимира Путина и глав российских регионов носил отчетный характер. Чиновники Белоруссии и России поставили себе «галочки» о проделанной работе, а главы государств в очередной раз «мило» пообщались, продемонстрировав общественности и западным партнерам, что во взаимоотношениях двух стран все без изменений. Правда, пока остается непонятно, как долго продлится такая идиллия, так как белорусские власти вряд ли такое к себе отношение будет устраивать и дальше.