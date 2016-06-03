Последние несколько дней в Белоруссии разразилась настоящая истерия в средствах массовой информации по поводу передвижения российских войск на сопредельной с республикой территории России. Многие местные СМИ не первый день пестрят заголовками, которые можно объединить в один общий — «Вдоль белорусской границы Россия создает новые военные базы, что представляет угрозу для Белоруссии». Подобную реакцию вызвало известие о недавней передислокации в российский город Клинцы Брянской области (граничит с Гомельской и Могилевской областью Белоруссии, а также Сумской и Черниговской областями Украины) части мотострелковой бригады из Екатеринбурга. И несмотря на то, что в принципе не произошло ничего сверхъестественного, так как российские войска уже давно находятся в постоянном движении, это событие стало своеобразным катализатором в республике новой волны русофобии.

nnr.su «Вежливые люди»

Первоначальную шумиху вокруг «происшествия» подняли, как не сложно догадаться, местные оппозиционеры, сославшиеся не некую «группу волонтеров, которая занималась расследованиями о ситуации в Крыму, Донбассе и Сирии». Их выводы о переброске вооруженных сил России «к границам Белоруссии» изначально был сделан на основе «анализа социальных сетей». При этом переведенную 28-ую отдельную мотострелковую бригаду стали описывать как имеющую «значительный боевой опыт, которую уральская бригада получила в ходе российской военной агрессии против Украины и Сирии». И именно это якобы увеличивает угрозу «крымского сценария» в Белоруссии. Надо сказать, что бредовая идея об «опасности» со стороны России, в Белоруссии бродит уже давно и является главным знаменем местных русофобов. Более того, совсем не удивительно, что запустили в Белоруссии весь процесс обсуждения «эксперты» волонтерского сообщества InformNapalm. Данные «товарищи» официально занимаются тем, что «фиксируют пребывание российских военнослужащих на Донбассе и в Крыму и отслеживают передислокацию подразделений ВС РФ на всей протяженности границы Украины с Россией», а на деле попросту ищут возможности обвинить российское руководство в известных сегодня грехах. Поэтому ангажированность их выводов и сообщений абсолютно ясна и в большей степени предназначена для дальнейшего нагнетания обстановки в регионе. И в данном случае придуманная «экспертами» вина за обострение ситуации вокруг Украины и частично Белоруссии, вновь возлагается на Россию, так как последняя официально заявила о том, что на западных границах страны планирует создать «сверхмощный бронированный кулак» для противодействия странам НАТО.

Действительно, еще 22 января главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков заявил, что «формирование новых дивизий — это одна из мер в ответ на увеличение интенсивности учений стран НАТО, наблюдаемое в последнее время». А 4 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на западных границах группировка войск будет усилена, так как «Министерством обороны принимается ряд мер с целью противодействия наращиванию сил НАТО в непосредственной близости от российских границ». Вот только нынешние русофобы как-то проигнорировали тот факт, что российские военные планируют сформировать до конца нынешнего года новые дивизии не только в Западном, но и в Южном и Центральном военных округах. Но что все эти слова значат на фоне ведущейся сегодня антироссийской пропаганды? Гораздо «интереснее» распространять странные заявления, например, из Киева, где министр обороны Степан Полторак открыто обвиняет Москву в том, что она не отказалась от планов по захвату Украины и именно поэтому усиливает свою группировку на границе.

Надо сказать, что в Белоруссии официальные власти пока не дошли до подобного идиотизма, хотя их всячески к этому подталкивают, в том числе и внутри республики. Например, после сообщений о переброске в Клинцы российской части, в стране активизировались даже умеренные политологи и эксперты, которые сегодня всерьез рассуждают о том, почему Россия поступила таким образом. Например, достаточно известный в Белоруссии военный аналитик Александр Алесин, хоть и не видит угрозы в происходящем, однако вполне готов допустить возможность развития любого сценария. Иначе сложно объяснить, зачем стоит всерьез рассуждать о соотношении наступающих и обороняющихся сил, которое «должно составлять четыре к одному»: «Если вдруг на восточном направлении обострится ситуация, то белорусская армия будет готова сразу выставить примерно 20 тысяч человек. Соответственно, для наступления нужно 80−100 тысяч человек. А две дивизии — это порядка 20 тысяч человек». Нечто подобное заявляет и его коллега из Москвы Павел Фельгенгауэр, который пока не видит большого смысла в том, чтобы ставить у белорусских границ российские войска ввиду гипотетически возможного конфликта с Минском. Однако в случае возникновения проблем в Калининградской области, по его мнению, России «нужно будет пробивать сухопутный коридор через Белоруссию». И таких рассуждений сегодня в медийном пространстве Белоруссии предостаточно, что только усиливает градус напряжения и фактически превращает несущественный вопрос в проблему безопасности республики. Более того, происходящее уже заставило включиться в дискуссию и высших государственных чиновников России. Например, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, заявив, правда, что постановка вопроса об усилении группировки войск на границе с Белоруссией кажется ему сильным преувеличением и абсурдом. Однако только одного этого заявления хватило для того, чтобы вопрос снова встал на повестку дня.

То, что нынешняя проблема не стоит и выеденного яйца, вполне очевидно. Как очевидно и то, что используется она с одной лишь целью — как можно сильнее дискредитировать Россию в глазах, как простых белорусов, так и руководства республики. При этом, что самое важное, никто из тех, кто сегодня заявляет о возможности «повторения крымской весны» в Белоруссии, почему-то не вспоминает о том, что происходит в настоящее время на западных рубежах республики и, соответственно, Союзного государства. Там ситуация более неоднозначная и должна волновать белорусских «патриотов» не меньше. Хотелось бы напомнить, что буквально на днях Генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита Альянса в Варшаве подтвердил, что решение разместить четыре батальона НАТО в Польше и странах Прибалтики уже принято и осталось обсудить только некоторые технические детали. При этом делается все это якобы из-за того, что Альянс «видит сейчас более агрессивную Россию, которая устрашает соседей и силой меняет границы». Дополнительно к этому не стоит забывать о создаваемой «для поддержания мира в регионе» Польшей, Украиной и Литвой совместной бригаде, численностью в 4 тысячи человек. К слову, вполне вероятно, что она будет носить имя князя Константина Острожского, что, по мысли трех стран, должно привнести некий символизм в происходящее, так как «украинско-польско-литовская армия под предводительством князя Острожского разбила московское войско под Оршей…»: «Это упоминание свидетельствует о том, что когда мы стояли плечом к плечу, мы останавливали агрессора… Это наш привет агрессору». Впрочем, все вышеперечисленное, практически не интересует белорусские СМИ, так как сегодня, как оказывается, главная «опасность» исходит именно от России. Правда, какая опасность и почему — ответить более или менее внятно никто в Белоруссии не может. Главным аргументом русофобов продолжает оставаться вся та же отсылка к событиям на Донбассе и в Крыму. И для них абсолютно не важно, что любое государство на своей территории может перемещать войска туда, куда оно хочет, и отчитываться ни перед кем за это оно не обязано.

Справедливости ради, необходимо отметить, что определенная связь нынешних перемещений российских войск на западном направлении с Белоруссией все же существует. Очень похоже, что в Кремле стали с некой настороженностью относиться к последним словам и действиям Минска, который всеми силами пытается усидеть на двух стульях. При этом вряд ли в данном случае можно говорить о нарастающем недоверии и необходимости проведения упреждающих мер. Скорее всего, в Москве, чтобы не провоцировать Запад, просто решили больше не давить на Минск, который стремится сохранить «нейтралитет», и стали рассчитывать только на себя. И совсем неудивительно, что такое поведение России перестало устраивать русофобов, для которых главным смыслом их жизни является выискивание в любых решениях российского руководства намеков на «имперские амбиции».