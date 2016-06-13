В своем послании Конгрессу, глава Белого Дома Барак Обама заявил, что после 16 июня ограничения будут продлены, так как «действия и политика определенных членов правительства Белоруссии продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США».

newsroom.su Президент Белоруссии Александр Лукашенко

На первый взгляд, ничего особенного в таком решении Вашингтона нет. Американское руководство никогда не скрывало того, что, мягко говоря, недолюбливает Александра Лукашенко, особенно в те периоды, когда его взаимоотношения с Россией находились в определенном равновесии. Поэтому даже формулировка нынешнего продления санкций для белорусских чиновников ничем не отличается от предыдущих. В документе, размещенном на официальном сайте Белого дома, снова отмечается, что власти республики «подрывают демократические процессы и институты в Белоруссии», и обвиняются в «нарушениях прав человека, связанных с политическими репрессиями, а также участии в коррупции». Если не обращать внимания на тот факт, что большинство простых американцев не имеет представления о существовании Белоруссии, а также то, что в вопросах коррупции белорусские власти не настолько далеки от своих западных коллег, то возникает вопрос — зачем Вашингтону нужен весь нынешний фарс?

Санкции в отношении белорусских властей существуют уже достаточно давно. Еще в 1997 году руководство США заявило о том, что будет выстраивать отношения с Минском на принципах «выборочного взаимодействия», после чего практически сразу в республике была приостановлена деятельность Агентства по торговле и развитию и Комитета по развитию бизнеса. В 1998 году Вашингтон отказались кредитовать белорусские государственные структуры, а белорусско-американские отношения после отъезда из республики посла Соединенных Штатов и вовсе оказались на грани разрыва. Через несколько лет, в 2004 году, в США был утвержден «Акт о демократии в Белоруссии», который существует и по сей день и предусматривает расширение поддержки негосударственным СМИ и гражданскому обществу. Именно этот документ допускает возможность введения ограничений на въезд в США белорусских должностных лиц, причастных к нарушениям норм демократии и прав человека, блокирования активов белорусских государственных предприятий, запрета на поставки стратегических товаров, а также на предоставление финансовой помощи белорусским государственным организациям.

Практическая реализация американской политики началась в 2006 году, когда Джорджем Бушем младшим 16 июня был объявлен «режим чрезвычайного положения» в отношении официального Минска. Поводом для этого, как и в последующие годы, стали президентские выборы в Белоруссии. А уже в конце 2007 года США объявило о замораживании счетов концерна «Белнефтехим» и запретило американским компаниям поддерживать с ним деловые связи. Параллельно с этим в США был сформирован список белорусских чиновников, счета которых в американских банках должны были быть заблокированы, им запрещался въезд в США, а местные компании не имели право вести с ними дела. В 2010 году санкции только усилили, а список был расширен, хотя кто конкретно в него сегодня включен достоверно не известно, так как это является государственной тайной. Известно только то, что там находятся Александр Лукашенко и его сын Виктор, председатель ЦИК Лидия Ермошина, управляющий делами президента Виктор Шейман и т.д. Именно они считаются в США главными виновниками «беззакония», творящегося в Белоруссии. В данном случае вроде бы все понятно и последовательно — американцы, раз объявив представителей белорусских властей неугодными Вашингтону, будут придерживаться этой линии до тех пор, пока данные чиновники и политики не станут выполнять то, что им будет сказано в Белом доме, как, например, на Украине. Учитывая политическую и экономическую обстановку в Белоруссии, а также амбиции местного руководства, которое не намерено прислушиваться к Вашингтону даже на пороге кризиса, нынешняя позиция США вполне предсказуема. Однако при этом, нынешнее отношение Соединенных Штатов к высшим политическим деятелям республики не совсем стыкуется с общей американской политикой, проводимой в последнее время к Белоруссии.

Необходимо напомнить, что обвиняя белорусские власти в недемократичности, диктатуре, попрании прав и свобод человека, американцы за последний год сделали столько шагов навстречу Минску, сколько не делали за все предыдущие десять лет. 31 октября 2015 года США частично сняли санкции в отношении девяти белорусских компаний («Белоруснефть», «Белнефтехим» и ее филиал в США «Belneftekhim USA», «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», ОАО «Нафтан», «Полоцк Стекловолокно»), введенных в 2006 году за «подрыв демократического процесса». 29 апреля нынешнего года американский Минфин продлил заморозку санкций до 31 октября, отметив, что США готовы еще больше их ослабить, если власти Белоруссии продолжат демократические преобразования. При этом оказалось, что данное решение было вызвано намерением США поддержать «независимость белорусской экономики, а также суверенитет страны и территориальную целостность». Сложно сказать, чем заморозка санкций может помочь белорусам в данном плане и нужно ли им это вообще. Но факт остается фактом — государственная машина США пошла на смягчение политики по отношении к Белоруссии. Более того, в Минск из-за океана вдруг зачастили высокопоставленные гости. За последний год в белорусскую столицу приезжали пообщаться, в том числе и с главой республики, заместитель помощника госсекретаря США Эрик Рубин, заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер, заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Бриджет Бринк. И, по всей видимости, это только начало американского паломничества в земли «последней диктатуры Европы».

Дополнительно ко всему вышеперечисленному, нынешнее продление санкций не совсем увязывается и с недавним решением американцев расширить штат посольства США в Минске за счет экономического советника, а так же переговорами об обмене военными атташе двух стран. Проще говоря, исходя из последних событий, когда американские политики и государственные деятели все чаще стали говорить о ситуации в РБ в позитивном ключе и встречаться с Александром Лукашенко, логичнее было бы увидеть, если не полное снятие санкций, то хотя бы их заморозку до осени, когда в стране планируется провести парламентские выборы. Уже потом можно было бы решать, что с белорусами делать дальше. Однако, завершающий свою президентскую карьеру, Барак Обама, видимо, решил не заморачиваться, и переложить окончательное решение «белорусского вопроса» на администрацию следующего главы Белого дома. Что вполне обосновано, так как в отличие от Евросоюза, у американцев в Белоруссии нет никаких серьезных интересов — ни политических, ни экономических. И уже только поэтому они могут себе позволить сохранять любые санкции в отношении республики и действовать так, как им захочется.

Поэтому сегодня с уверенностью можно говорить о том, что до тех пор, пока в Белоруссии не установится более или менее устраивающий Вашингтон политический режим, который, как минимум, не будет связан с Россией, а, как максимум, будет контролироваться из Брюсселя или Белого дома, отношение к нему в США будет негативным. По крайне мере на официальном уровне. И это не потому, что кто-то в Белоруссии действительно представляет хоть какую-то опасность американским национальным интересам, а потому, что США всегда и везде привыкли добиваться своего. Если к этому добавить, что белорусам сегодня нечего предложить Вашингтону, то становится понятно, что место республики в списке внешнеполитических дел Соединенных Штатов находится в самом его конце. Нет, конечно, Белоруссия интересует США, хотя бы потому, что республика граничит с Россией и является ее официальным военно-политическим союзником, а значит, также включена в общую стратегию сдерживания РФ. Но ее значение во внешней политике Белого дома крайне невелико. Поэтому нынешняя двойственная позиция Вашингтона будет продолжаться и впредь, вне зависимости от того, кто придет на смену Бараку Обаме. И это, к сожалению, означает для белорусов одно — все их последние попытки понравиться США для решения вопроса с МВФ пока не увенчались успехом. Впрочем, белорусам все же есть чем гордиться — они немногие, кого Соединенные Штаты боятся вполне официально.