



Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия начинает вести себя как Украина

Единственным важным вопросом, который был поднят во время встреч Медведева с его коллегой Андреем Кобяковым и Александром Лукашенко, был вопрос цены на российский газ для Белоруссии. Но и здесь, как показали итоги визита, сторонам не удалось прийти к какому-либо консенсусу.

В вопросе о ценообразовании на российский газ для Белоруссии существует множество различных спорных моментов, которые, в конечном счете, можно свести к одному знаменателю — белорусам уже недостаточно получать российское голубое топливо по чуть ли не самой низкой в мире цене, и сегодня в Минске считают возможным самостоятельно решать, сколько и когда платить «Газпрому». И это притом, что данная проблема в свое время был закрыта самими белорусами.

Стоит напомнить, что еще с 1 января 2012 года Россия перестала определять цену на газ для Белоруссии по европейской системе ценообразования и фактически привязала ее к российской стоимости. Тогда Минску удалось получить довольно комфортные условия в сфере поставок и предъявлять претензии Москве в белорусской столице на протяжении нескольких лет не решались. Однако все изменила девальвация российского рубля и резкое падение цен на нефть.

В результате переговоров между правительствами двух стран в декабре 2014 года был подписан новый трехлетний контракт на поставку газа в Белоруссию, где формула ценообразования и оплаты 2011 года была фактически подтверждена. То есть, базовой ценой для расчета является цена газа для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа плюс стоимость транспортировки газа от мест добычи в ЯНАО до белорусско-российской границы, плюс стоимость хранения газа в подземных хранилищах на территории РФ, а также величина расходов «Газпрома» по реализации голубого топлива. Затем, полученная цена пересчитывается на фактическую теплотворную способность газа и ежегодно индексируется на уровень инфляции.

При этом такая, на первый взгляд, сложная формула, с которой согласились тогда белорусы, должна действовать до тех пор, пока Россия не перейдет на внутреннем рынке на равнодоходные цены. И именно белорусская сторона изначально настаивала на том, чтобы расчеты шли в валюте, а потому и была принята формулировка о том, что «пересчет цены на газ для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа, принимаемой в расчет цены на газ для Республики Беларусь, в доллары США осуществляется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на 1 января каждого года и (или) дату изменения цены на газ для потребителей Российской Федерации (кроме населения и прочих потребителей)».

Казалось бы, все просто и понятно — формула была согласована двумя сторонами и на тот момент более чем устраивала белорусских чиновников. Но события последних двух лет резко изменили их отношение к взятым на себя обязательствам. Дешевая нефть фактически лишила белорусов их преференций относительно других покупателей российского газа, а значит, и снизила и без того невысокую конкурентоспособность местной продукции.

Еще в прошлом году премьер-министр Белоруссии, используя только одному ему известную логику, заявил, что в начале 2014 года при курсе российского рубля 32−33 за доллар республика покупала газ по $165 за тысячу кубометров, а с 1 января 2015 года — по $142, хотя доллар в это время стоил уже более 60 российских рублей и потому «логично, что газ уже должен стоить порядка $80, а у нас $142». С этого момента недовольство белорусов условиями формирования цены на российский газ стало только расти. На протяжении года Минск пытался заставить россиян пойти на уступки и изменить формулу, либо дать дополнительные скидки вне рамок договора. Как известно, сторонам так и не удалось договориться, и тогда в Белоруссии решили поступить так, как в свое время поступали на Украине — платить столько, сколько они считают «справедливым».

С 1 января 2016 года Минск в одностороннем порядке решил перейти на новую формулу оплаты за российский газ, исходя, как это официально заявляют белорусские чиновники, из «рыночных равнодоходных цен». Это уже дало возможность «сэкономить» более $125 млн., что в «Газпроме» посчитали недоплатой за поставленный газ. В Белоруссии же считают, что ничего монополисту не должны: «Российская сторона считает, что есть «цена Ямала». Мы считаем, что с 1 января 2015 года должны действовать рыночные равнодоходные цены. Мы считаем, что должна действовать рыночная равнодоходная цена, которая, исходя из формулы по межправсоглашениям, по нашим расчетам, составляет $73 за тысячу кубометров газа». Эти слова белорусского министра энергетики Владимира Потупчика прозвучали как раз тогда, как стало известно, что белорусская «дочка» «Газпрома» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» обратилась в Международный арбитражный суд при Белорусской торгово-промышленной палате с исковыми заявлениями к газоснабжающим организациям республики «в связи с наличием задолженности со стороны облгазов по оплате поставленного природного газа».

Правда, российскому монополисту вряд ли приходится рассчитывать на быстрое решение вопроса, так как он вынужден судиться фактически сам с собой (формально газ у «Газпрома» в Белоруссии покупает его «дочка»), да еще и в рамках белорусского правового поля, что может затянуть процесс не на один месяц, а то и годы. Это значит, что решать, поставлять ли белорусам газ по той цене, которую они платят, или начать ограничивать поставки, придется уже не «Газпрому», а Кремлю. И решать это будет необходимо уже в самое ближайшее время, так как дальше ситуация будет только ухудшаться — в Белоруссии катастрофически не хватает денег. Это значит, что белорусы, подгоняемые нехваткой финансов, сначала будут платить сколько захотят, потом сколько смогут, а затем и вовсе перестанут это делать, прикрываясь словами о братской дружбе, заявлениями о нерыночных формулах ценообразования, и даже обвинениями России в попытках политического давления.

То, что ситуация может развиться именно по такому сценарию, видно уже сегодня. В Минске хоть и заявляют, что нынешняя проблема — это «чисто технические вопросы» и «спор хозяйствующих субъектов», но ее вынесение на межправительственный уровень говорит об обратном. И, учитывая то, что решение по газовому вопросу по итогам визита Медведева в Белоруссию так и не было принято, можно предположить, что газовые баталии двух стран еще впереди. Хотя в нынешней международной и экономической ситуации вряд ли стоит ожидать серьезного конфликта, так как новая газовая война не выгодна России, которая всеми силами пытается удержать в рабочем состоянии единое экономическое пространство. По всей видимости, на это в Минске и рассчитывают, а потому и продолжают следовать выбранной ими линии поведения. И даже если вопрос будет вынесен на обсуждение между лидерами двух государств, вряд ли белорусская сторона откажется от своей позиции. Более того, вполне вероятно, что белорусы будут стараться как можно больше политизировать данную проблему, чтобы использовать ее не только для переговоров с Москвой, но и с Брюсселем, где будут только рады очередным трениям между Белоруссией и Россией.

Сегодня приходится признать, что в белорусской столице не совсем понимают, что отношения между государствами нельзя путать с отношениями между хозяйствующими субъектами. В нынешней ситуации «Газпром», даже если бы и хотел, не может просто так снизить цену или простить долг, так как это станет нарушением законодательства и создаст определенный прецедент. Точно так же не могут одним мановением руки решить данный вопрос и в правительстве России, которое может использовать в качестве инструмента регулирования цены только размер экспортной пошлины, которая с белорусов, как известно, не взимается. Поэтому единственным вариантом на сегодняшний день является путь переговоров, а не шантажа. Белорусскому вице-премьеру и министру энергетики нужно не выливать поток своего сознания на страницах СМИ, а действовать в рамках договоренностей, а если таковые их не устраивают, то, как минимум, заявить о желании расторгнуть договор или подать заявление в арбитраж. Вот только в Минске прекрасно осознают, что в таком случае «Газпром» также может начать действовать как на Украине — перейти на предоплату, что для Белоруссии будет означать катастрофу. Поэтому белорусские власти и планируют, как можно дольше тянуть резину, заставляя «Газпром» действовать первому. В случае же, если это не будет иметь никакого эффекта, то вопрос о ценообразовании и поставках газа в Белоруссию будет полностью переведен Минском из экономической в политическую плоскость.